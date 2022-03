VW si stěžuje, že lidé začali obcházet systém, jímž mu mají znovu platit za auta, která už jednou koupili před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Kdo to jen mohl čekat? To bere jako vrcholnou ironii, už před léty jsme varovali, že přesně tohle automobilky novým přístupem riskují a voila, je to tady přesně v té podobě.

Od první chvíle, kdy některé automobilky přišly s nápadem nechat lidi platit i za jejich dávno zaplacená auta, poukazujeme na problematičnost celého konceptu. Na jedné straně zní hezky, že při pořízení zaplatíte méně, neboť nebudete mít aktivované některé funkce. Nicméně na druhou stranu, jakkoli jde o software, ten by bez příslušného hardwaru nemohl fungovat. Ony komponenty jste tedy již zaplatit museli, a sleva, kterou jste získali za tu či onu „umrtvenou“ funkci, ani zdaleka neodpovídá poplatku, jaký je třeba zaplatit za její dodatečné spuštění.

Mimo to je třeba zmínit, že výrobci často zacházejí do krajnosti. Dají se tedy pochopit třeba chystané platby za autonomní řízení vyšší úrovně, koneckonců něco takového nutně nepotřebujete a nebo ne pořád, časový poplatek je tak možný. Ovšem doplácet u vozu za 1,5 milionu korun třeba za aktivaci vyhřívání sedadel, které v sedačkách dávno je, jen ho nejde pustit? To nám přijde trochu nehorázné a není divu, že to v zákaznících obvykle nevzbuzuje nadšení. Místo toho tu máme spíše navyšující se odpor vůči samotným automobilkám, který může vést k novému k obcházení oficiálních cest.

Už při představení tohoto konceptu jsme varovali před tím, že když v autě budete mít fyzicky nějakou funkci a bude vás jen softwarová aktivace dělit od možnosti ji používat, bude to velmi svádět k tomu, aby se našel někdo, kdo ji odblokuje místo automobilky za menší peníze, které inkasuje sám. Pro majitele to nezní nefér, však auto si koupil. A čím méně platí, tím lépe pro něj. Říkejme takovému člověku hacker a s něčím podobným se už dříve potýkala Tesla, vysloveně do takové pozice se ale nyní dostala další automobilka, Volkswagen.

Ta stěžuje, že do celého kolotoče se zapojila dokonce oficiální dealerství značky, přes které řada lidí získala přístup k funkcím, jako je třeba hlasové ovládání či dokonce tuning motoru. Prodejci měli lidem tyto prvky s pomocí třetích stran (rozumějte oněch hackerů) zpřístupnit dokonce zdarma. A podle Němců nejde pouze o VW, ale také o vozy značek Audi, Seat a Škoda. Něco takového ovšem nepřekvapí, neboť celý koncern ve snaze o redukci nákladů jede na témže operačním systému.

VW přitom dodává, že hackeři se k vozům nepřipojili skrze online portál, místo toho museli mít ke každému exempláři přímý přístup skrze OBD konektor. Z toho důvodu se automobilka chystá starý dealerský portál nahradit jiným systémem, který bude lépe zabezpečen. Ovšem to řeší online objednávky, odblokování přímo v autě ne. Zdá se, že tohle je zkrátka něco, s čím musí automobilky počítat - místo toho, aby na tomto systému vydělávaly, na něm mohou dost dobře i prodělávat.

Za vozy jako VW ID.4 musí zákazníci platit více než milion korun. Ovšem ani poté vyprazdňování jejich peněženek nekončí, výrobci totiž hodlají zpoplatnit mnohé luxusní funkce. Na to však publikum nehodlá přistoupit, neoficiálně může mít tytéž funkce levněji nebo v aktuálně probíhající kauze i zcela zdarma jako úlitbu přes dealera. Foto: Volkswagen

Zdroj: Automobilwoche

