VW si zaregistroval plejádu nových jmen pro svá budoucí auta, kupodivu mezi nimi není žádné ID před 9 hodinami | Petr Prokopec

Při současných plánech VW by jeden čekal, že si Němci nebudou registrovat jiná označení než „ID.cokoli”, realita je odlišná. Osmička přihlášených jmen vede k novým SUV i konvenčním modelům.

Za posledních pár desítek let představil Volkswagen dlouhou řadu nových modelů. Jádro nabídky značky nicméně tvořily pomalu již kultovní bestsellery jako Golf, Passat, Polo nebo Jetta. Stejně jako třeba poněkud okrajové Scirocco byly pojmenovány po přírodních živlech jako jsou golfský proud nebo polární větry. U zmíněných novinek již VW musel využít trochu větší kreativity, pročež třeba Arteon odkazuje na umění a Tiguan na kombinaci tygra a leguána. Toto SUV navíc plně zapadá do strategie značky, jenž vozům se zvýšeným podvozkem a karoserií přisuzuje názvy začínající písmenem „T“.

VW si nicméně v minulých týdnech na patentových úřadech v Německu i jinde ve světě nechal zaregistrovat hned osm nových názvů. Zda je někdy použije, je v tuto chvíli pochopitelně otázkou. Daný seznam však naznačuje, že Němci momentálně berou inspiraci jinde než dříve. Na VW Tornado, což by byl odpovídající název pro sportovně koncipované SUV, tak můžeme rovnou zapomenout. To spíše již dorazí Thron, což skutečně je jedno z oněch zaregistrovaných jmen. Kompletní výčet má podobu:

• Airo

• Angra

• Hera

• Tempus

• Tera

• Therion

• Thron

• Tukan

Němci se tedy inspirovali především řeckou mytologií, ovšem třeba Angra odkazuje na rybu či hmyz a Therion je v řečtině divoké zvíře. Každé z těchto slov má dnes ale přeneseně i spoustu jiných významů a je otázka, zda s nimi - zvlášť na některých místech světa - chce být spojován. Héra je pochopitelně primárně řecká bohyně a ochránkyně rodiny, u nás by vám ale možná i většina lidí řekla, že jde o rostlinný tuk ze supermarketu...

My se ale pochopitelně pokusíme číst spíše v původních významech, které prostě a jednoduše míří k rodinným i sportovním SUV a několika konvenčnějším modelům. A také ke kříženci mezi sportovním vozem a buggynou z 80. let minulého století, který pod jménem Angra vyráběla firma Angra Industria za pomoci vzduchem chlazených motorů VW. Značka by tedy toto označení mohla vzkřísit na brazilském trhu, kde se originál i vyráběl, tam si ostatně nová jména zaregistrovala též.

Je nicméně pořád otázkou, zda Němci tyto názvy vůbec kdy použijí. Už proto, že automobilka svou budoucnost i nadále spojuje s elektromobilitou. S tou je dnes spojováno označení ID, kterého se ostatně může dočkat také devátá generace Golfu - ta by si, pokud půjde jen o elektromobil, měla říkat ID.Golf. Tedy pokud tou dobou nebude VW toužit už jen po registraci jména ID.Tot, tedy ID.Mrtvý...

Dočká se některého z nově zaregistrovaných názvů třeba koncepční ID.GTI? To je otázka, na kterou zatím odpověď nemáme, některá nová jména registrovaná automobilkou jsou ale zajímavá. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

