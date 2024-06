VW vyhrál soud s dealerem, který dovážel jeho o polovinu levnější auta z Číny, nejspíš je čeká sešrotování dnes | Petr Miler

Tato kauza je bizarní z tolika úhlů pohledu, že člověk ani neví, kterým začít. Nakonec ale stačí jeden: Když VW vadí, že to dělá nezávislý prodejce, proč to nedělá sám? Pobil by tím několik pořádných much jednou ranou.

Současná situace VW není lichotivá. Působí jako pasažér, který nasedl do špatného vlaku, ale uvědomil si to až kousek za klíčovou výhybkou. A teď se dívá kouká, jak vlak, kterým měl jet, míří po správné koleji dál, zatímco on se bude muset hodně snažit, aby po lítém boji znovu zamířil správným směrem. Problémem se pochopitelně stala živelná sázka na elektromobily, které VW mylně předem ohlásil za vítěze a nyní musí neplánovaně investovat biliony do spalovacích aut, aby zůstal konkurenceschopný.

Problémem jsou zejména modely ID samotného VW coby značky, které se hroutí, aniž by stihly kamkoli vyrůst a zejména v Německu míří ke dnu. Něco takového má pochopitelně dalekosáhlé dopady, neboť to mění investiční záměry firmy a způsobuje jí to problémy kvůli flotilovým emisím CO2. Člověk by si tak mohl snadno pomyslet, že VW bude rád za každý elektromobil navíc, který v Evropě prodá, protože to řeší část jeho největšího problému. Ale tak to není.

Ukazuje to případ, o kterém jsme poprvé psali letos v únoru. Tehdy se ukázalo, že německého dealera aut Gregoryho Brudnyho napadlo to, co muselo napadnout řadu lidí před ním. VW prodává své elektromobily také v Číně, a to o i víc než polovinu levněji. Takový ID.3 stojí v lidové republice o víc jak 600 tisíc Kč méně a také novější ID.7 jde koupit za velkou zdí za méně jak poloviční cenu. Navíc se těmto autům ani za takové peníze v Číně nedaří, a tak se dají koupit reálně ještě výhodněji.

Pokud VW má levné elektromobily pro Čínu, které tam nedokáže prodávat, a má tu Evropu, kde pro změnu nedokáže prodat drahé totéž, ha, co takhle vzít ona auta z Číny a prodávat je v Evropě? Sám VW to nedělá (a pokud začnou skutečně platit vysoká dovozní cla, tak to asi ani dělat nezačne), protřelí obchodníci ale nemají problém koupit pár desítek aut, nechat je sem dovézt, homologovat pro místní provoz a voila, všichni se mají dobře - zákazníci dostanou levnější elektromobil, dealer si něco vydělá, VW prodá auta, která prodat stejně nedokáže, a jeho odbyt elektrických vozů to nakopne.

Přesně to udělal Brudny a zdá se nám to jako win, win, win, win, nevidíme poraženého. VW to ale vnímá jinak.

I když prodej „čínských Volkswagenů” byl z hlediska obecného práva zcela legální, VW se nelíbil prostě proto, že to nebyl jeho prodej. A velkoryse pojaté německé zákony na ochranu duševního vlastnictví dovolují firmám mít neobvykle velkou kontrolu nad tím, co se prodává s jejich logem. VW se tak u soudu domohl nejprve předběžného opatření, které Brudnymu zamezilo auta prodávat, následně prvoinstanční soud rozhodl ve prospěch VW úplně. Vozy by podle tohoto rozhodnutí měly být zabaveny a sešrotovány.

Brudny se proti oběma verdiktům odvolal a v případě toho druhého věc zůstává otevřena. Odvolací soud okolo onoho předběžného opatření ale už prohrál, jak informuje Automobilwoche. Jím dovezené ID.6 tedy dál nesmí prodávat a musí je skladovat na své náklady. Vzhledem k tomu, jak moc rychle ceny těchto aut padají, je to pro něj jistě velmi drahý špás.

Finální verdikt v případě druhého, řekněme hlavního sporu zatím nepadl, s ohledem na výše zmíněné ale není nemístné očekávat, že soud rozhodne i v tomto případě stejně. Dovezená auta by v takovém případě byla sešrotována, VW by navíc neprodal nic, svou bilanci nezlepšil nijak a získal 0 nových zákazníků. Je to vůbec výhra?

VW ID.6 se v Číně moc neprodává, i když stojí na evropské poměry hodně málo. Samotné automobilce by tak mohlo přijít vhod, že jej někdo bude prodávat v Evropě, kde se tak moc snaží udat každé elektrické auto. Z nějakého důvodu mu to ale není vhod ani trochu a ve snaze prodeji zamezit a nechat už dovezená auta sešrotovat zaznamenává jeden úspěch za druhým. Foto: Volkswagen

