Vydělal si u Googlu 2,7 miliardy a chtěl ho okrást. Zaplatit musí 4 a má jít na roky do vězení před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mike Murphy, Quartz

Chtěl být králem autonomních technologií a v historii být zapsán jako vynálezce aut bez řidiče. Možná k tomu neměl daleko, jeho hamižnost jej ale z vrcholu poslala na samotné dno.

Anthony Lewandovski chtěl být druhým Alexandrem Grahamem Bellem. Jen namísto vynálezu telefonu chtěl být již navěky spojen s autonomním řízením. Zpočátku měl slušně našlápnuto k tomu, aby se mu jeho sen splnil. Již jako náctiletý totiž navrhl webové stránky pro lokální kalifornské firmy, v pětadvaceti pak měl na kontě řadu prestižních trofejí, z nichž mnohé vyhrál s roboty postavenými z Lega. O ještě větší řadu se ale zasloužil autonomní motocykl Ghost Rider.

S touto reputací Levandowski zamířil ke Googlu, kde stál za zrodem divize Waymo, v jejímž vedení byl až do roku 2016. Jako vysoce postavený manažer za svou práci postupně dostal 120 milionů dolarů, dnešním kursem skoro 2,7 miliardy Kč, chtěl ale víc. Před čtyřmi lety se tak Levandowski s firmou rozloučil a založil si vlastní společnost Otto, která měla vozy s autopilotem dostat na silnice v co nejrychlejším možném termín.

Nebylo by na tom nic špatného, kdyby si ale dnes čtyřicetiletý technik nevzal s sebou 9,7 GB dat svého bývalého chlebodárce, které měl přes zmíněné Otto dostat do náruče firmy Uber. Ta Otto rychle převzala za 680 milionů dolarů (15,1 miliardy korun) a je nanejvýš pravděpodobné, že Uber od začátku počítal s tím, že si s sebou Levandowski výsledky vývoje Wayma přinese. Jestli tomu tak bylo nebo nikoli, už se nikdy nedozvíme, Google se s Uberem vyrovnal mimosoudně. Sám Lewandowski ale před soudem skončil a státní zástupci jej neštěří.

„V jistou chvíli chtěl být vnímán, jak to alespoň Levandowskiho činy naznačují, jako jediný vynálezce autonomního řízení, stejně jako je Alexandrovi Grahamu Bellovi připisován vynález telefonu,“ uvádí prokuratura, která se připravuje na soudní proces startující už příštím týden. Někdejšího krále autonomních technologií chtějí poslat do vězení na více jak 2 roky (27 měsíců), což není za odcizení 14 tisíc dokumentů zrovna mírný trest. Navíc není jediný.

Levandowski již musel vyhlásit bankrot, neboť Google na něm v samostatném sporu vysoudil odškodné ve výši 179 milionů dolarů (cca 4 mld. Kč) za krádež duševního vlastnictví. Dva týdny po tomto verdiktu pak oznámil spolupráci s vyšetřovateli. Zároveň se přiznal prakticky ke všem špatným skutkům, načež bylo 32 obvinění z celkových 33 staženo. Pokud by se tak ale nestalo, Levandowskimu hrozilo až 10leté vězení.

I dva roky jsou nicméně podle hříšníkova obhájce příliš mnoho, zvláště v této době. Levandowskiho právník totiž uvádí, že pokud dojde v amerických věznicích na rozšíření koronaviru, znamenalo by to pro jeho klienta rozsudek smrti. Proto by dle obhajoby měl bývalý zaměstnanec Googlu a Uberu strávit nanejvýš 12 měsíců v domácím vězení a poté by si odsloužil veřejně prospěšné práce. Na čí stranu se soud přikloní, uvidíme - prokuratura chce exemplární trest jako hrozbu pro další, které by něco podobného napadlo, obhájce doufá ideálně v podmínku.

Anthony Levandowski chtěl být druhým Alexandrem Grahamem Bellem, za krádež duševního vlastnictví ale musí zaplatit čtyři miliardy korun a ještě mu hrozí více než dvouleté vězení. Foto: Uber, Otto

Zdroj: Reuters

