Williams musel poskytnout bance sbírku svých nejslavnějších formulí jako zástavu za úvěr před 8 hodinami | Petr Miler

Doba není dobrá a problémy dnes mají i firmy, které se donedávna vyhřívaly v záři úspěchu. A ty, které měly potíže, se rázem ocitají na hranici bankrotu. Williams Grand Prix Engineering bohužel patří mezi ně.

Občas nám vyčítáte, že v našich článcích majících spojitost s ekonomickým děním malujeme příliš černé scénáře. Není tomu tak, jen na rozdíl od jiných nemalujeme věci v nemístně růžových barvách. Ačkoli se mnozí politici - včetně třeba amerického prezidenta - rádi tváří, že v určitou chvíli mávnou a vše se vrátí do původních kolejí, není a nebude tomu tak.

Škody napáchané týdny a měsíce trvajícími omezeními většiny ekonomického dění jsou nevratné a pro některé firmy budou katastrofální. Nejlepším způsobem, jak je minimalizovat, není strčit hlavu do písku, ale naopak uvědomit si realitu a maximálně se ji přizpůsobit. Zvlášť v některých oborech není reálný návrat do normálu ani v delším časovém horizontu, natož pak okamžitě.

Těžko si nyní představit, jak současnou situací přežijí například aerolinky, které s obrovskými fixními náklady nevytváří často téměř žádnou činnost a ani po opadnutí všech omezení nemohou čekat, že jejich letadla obsadí nedočkaví cestující. Abychom si ale uvědomili bezprostřednost negativních dopadů, nemusíme se ani vzdalovat automobilovému světu, který bude zasažen též drasticky. A mezi oběti patří i celý šampionát Formule 1.

I když v některých lidech začíná převládat optimismus, realitu dobře připomene už fakt, že organizátoři Formule zatím jen potichu doufají, že by se v červenci mohl jet první závod bez diváků na okruhu. To je za tři měsíce a pořád se bavíme o závodu bez diváků. Pro týmy to znamená přežít další měsíce bez většiny příjmů a pro některé to začíná být velmi tíživé. McLaren, Renault a další propouští zaměstnance či jim snižují platy, zřejmě nejhůře je na tom ale v tuto chvíli Williams.

Jeden z nejslavnějších a nejúspěšnějších týmů celé historie F1 neprožívá v posledních letech zrovna úspěšné období a opatření přijatá proti šíření nového koronaviru jsou pro něj velmi tíživá. Nejprve oznámil snížení platů některých zaměstnanců a odchod jiných na neplacené volno do konce května. To byl ale pořád jen začátek, neboť peněz na úhradu provozních nákladů se Williams Grand Prix Engineering, jak si celá firma stojící za formulovým týmem říká, stále nedostávalo.

Ani dřívější prodej divize Advanced Engineering, která vyvíjí řešení pro automobilový průmysl, nepomohl, a tak firmě nezbylo než se obrátit na banky. U HSBC tak i díky podpoře Nicholase Latifiho, otce jednoho z jezdců Williamsu pro letošní rok, získala nový úvěr, ovšem ne jen tak pro nic za nic.

Williams musel poskytnou jako zástavu celé své ústředí a veškeré jeho vybavení. Co je pozoruhodné, jako zástava skončila i cenná sbírka více jak 100 formulí Williamsu, které od 70. let, kdy v šampionátu F1 vyprodukoval a které nadále drží ve svém vlastnictví. Co se stane, pokud se firma nedostane v dohledné době do černých čísel, asi nemusíme dodávat - veškerá její aktiva by propadla bance, která by je zcela jistě rozprodala a uspokojila tak své pohledávky.

Současná situace opravdu není legrace a se ztrátami 55 miliard týdně bude hodně bolet i takový gigant, jako je Volkswagen. A co teprve firmy, které se s potížemi potýkaly už před tím, než nový koronavirus začal omezovat dění prakticky na celé planetě.

Ústředí Williamsu včetně rozsáhlé sbírky slavných formulí je nyní zastaveno ve prospěch banky. Pokud se firma nedostane z problémů, skončí. A ani mezi týmy Formule 1 nemusí být jediná

Zdroj: [https://drivetribe.com/p/williams-gives-her-formula-1-collection-UWpMLoMfRuKOjKDxAgjUMQ Drive Tribe]

Petr Miler