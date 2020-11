Za spoustu prvků výbavy aut asi budeme brzy muset platit pravidelně, ne jen jednou před 2 hodinami | Petr Miler

Auta je stále obtížnější prodat za ceny, které by alespoň odpovídaly jejich výrobním nákladům, a tak automobilky musí vymýšlet cesty, jak se k penězům dostat jinudy. Paušálně placená výbava všeho druhu je jednou z nich, ať už se nám to líbí, nebo ne.

Automobilový svět se dostal do pasti, kterou většina lidí nevnímá. Zejména Evropská unie, ale i další podobné instituce si usmyslely, že auta budou jezdit za pomoci energie, která na jejich rozpohybování jednoduše nestačí. Tu pak promítly do absurdně nízkých limitů emisí CO2, které není možné splnit se spalovacími motory, protože generování veškeré oné energie probíhá přímo v autech. Reálně sice tyto limity není možné splnit ani jakkoli jinak, pokud se ale začneme tvářit, že elektřina vzniká z ničeho a elektrické auto generuje svým provozem 0 gramů CO2 za jakýchkoli okolností - což je jednoznačně lež -, pak zkrátka všichni začnou dělat elektrická auta, ať už je někdo chce, nebo ne. Protože jim nic jiného nezbývá.

Tak jsme se dostali do situace, že do nabídky se dostává jedno auto za druhým, o něž si na druhé straně trhu neřekl téměř nikdo. Ale pokud se rozhodneme je nepřímo dotovat skrze prodej těch ostatních (protože elektrickými auty lze snížit průměrné emise každého výrobce a vyhnout se pokutám za prodej vozů se spalovacími motory), přímo skrze dotace při koupi a pak ještě asi milionem dalších cest (odpuštění silniční daně, dálničních poplatků, poplatků za parkování atp. - leccos z toho funguje i u nás), rázem se prodávat začnou, protože je to najednou výhodné. Problém je jen jeden - toto uměle vytvořené zdání dostupnosti nic nezmění na reálné neefektivitě jejich výroby ve srovnání s konvenčními vozy. A peníze na určitém místě celého kolotoče začnou chybět.

Protože naše hospodářství ještě nese určité známky toho tržního, chybět začnou na straně prodávajícího, který to krátkodobě může strpět coby investici do budoucna. Z dlouhodobého hlediska musí mít plán, jak vzniklou díru zacelit a nemyslete si, že VW kvůli tomu začne vyrábět víc párků. Peníze si vezme od vás, jen to udělá tak, abyste mu všechno nemuseli zaplatit hned. Protože to byste mu nedali.

Toto je v kostce myšlenka stojící za tím, co se právě žene do aut - paušálně placená výbava. Paušál je zaklínadlo každého dobrého podnikání, protože zkrátka není dost dobré, když někomu jednou prodáte mobilní telefon a čekáte, až si za dva nebo tři roky přijde pro nový. Lepší bude zákazníkovi v mezičase prodávat třeba prostor na cloudu pro jeho fotky, třeba nějakou tu hudbu, třeba nějaký ten film. Takto dnes fungují firmy jako Apple a automobilky se od nich poučily. Ony sice také mají své paušály v podobě pravidelných servisních prohlídek, navzdory tak trochu terorizování svých dealerů (zkuste si jako prodejce BMW koupit olej jinde než u BMW, i když je to úplně ten samý, který si přímo od výrobce olejů můžete koupit levněji), to ale nejsou primárně jejich peníze. Ony je chtějí přímo a jen pro sebe, a tak se jich dočkají.

Že toto je budoucnost aut, ve svém rozsáhlém elaborátu rozebírá americký Consumer Reports, jeden z mála skutečně zcela nezávislých magazínů. Ten připomíná, že tímto směrem už pomaloučku polehoučkou kráčí prémioví výrobci, jako Audi, BMW, Cadillac, Mercedes, Porsche nebo Tesla. Ti obvykle nabízejí elektronické služby za pravidelný paušál (např. navigaci s Google Earth, palubní Wi-Fi hotspot s připojením k internetu, některé asistenční prvky, pokročilé hlasové ovládání či přístup k Apple Carplay a Android) a také konvenčnější výbavové prvky za jednorázové platby, jak naposledy ukázalo Audi. To je ale jen první oťukávání, které navíc neskončí jen u prémiových značek.

Konečným cílem těchto snah je výroba aut v podstatě jedné „fyzické” specifikaci, kde si za jednotlivé výbavové prvky budete platit paušály podle toho, jak je zrovna potřebujete. Bude to podáváno pozitivně, však si pak můžete koupit vůz v základu a pak ho dovybavit, však si můžete zaplatit vyhřívané sedačky a volant jen od října do března, co s takovými věcmi v létě? Konečným důsledkem ale je, že zaplatíte víc, protože automobilky nejsou a nebudou charita.

Že to jako první zkouší prémiovky, není náhodou, jejich zákazníci nejsou tak cenově senzitivní. Znám lidi, kteří dnes platí i vysoké stokoruny měsíčně za to, že ve svém BMW mají připojení k internetu pro posádku (i když SIMka je v nich z výroby a online komunikuje i bez příplatku) nebo ve svém Audi navigaci s Google Earth a řadou dalších služeb (i když to samé umí každý chytrý mobil zdarma) a ani to nevnímají. Pro automobilky jde přitom při rozsahu jejich produkce o podstatné příjmy a pokud se toto stane normou v „lepších” autech, zákazníci těch obyčejných to přijmou snáze. Však to bude vypadat moderně a prestižně.

Pochopitelně, jsou tu objektivní výhody jako pozdější dovybavitelnost aut, možnost uzpůsobit si i ojetý vůz podle svého a další podobné záležitosti, přesto nemůžeme říci, že bychom byli z této idey šťastni. Stejně tak ale nemůžeme říci, že bychom nevěřili tomu, že toto je velmi pravděpodobná budoucnost, vše k ní spěje.

Pikantní je, že až k tomu dojde, lidé budou láteřit nad nenažraností automobilek, realitou ale bude, že by se to stěží kdy v takové míře stalo, kdyby do přirozeného tržního vztahu nevstoupili s takovou vervou regulátoři a masivním přerozdělováním na pozadí neudělali z ceny coby jinak základního orientační prvku při koupi čehokoli jakýsi vágní atribut provázející celou transakci, který nereflektuje hodnotu prodávané věci a nákladů spojených s její výrobou. Pak je zkrátka třeba brát si od lidí peníze trochu skrytě, trochu potajmu, aby původní výroba aut vůbec měla nějaký ekonomický smysl. Výsledkem každopádně je, že budeme platit více za to samé, zcela nevyhnutelně.

Můžete i tak proklínat automobilky, že se tuto hru rozhodly hrát, ale ono se jim nakonec nelze divit. Jdou cestou nejmenšího odporu s vědomím, že nakonec vyhrají, protože podmínkám se přizpůsobí, ať budou jakékoli. To jen nám nakonec nezbude než si zaplatit pár stovek za vyhřívání sedadel od října do března, protože to bude nový standard. Nebo si snad myslíte, že tomuto „trhu” vládnete a něco na tom změníte? Tak vyrazte a běžte si koupit nové auto s atmosférickým šestiválcem a manuální převodovkou za milion korun, jako to šlo před léty. Smůla, tady dávno vládnou jiní.

Audi je zatím jednou z mála automobilek, které umožňují zákazníkům - a nebo jim to nutí - platit si za některé služby a prvky výbavy i po pořízení vozu, a to i paušálně. Do budoucna to má být podle Consumer Reports průmyslový standard. A zatím není důvod si myslet, že tomu tak nebude, hlavně kvůli nereálnosti udržení rozumných marží při prodeji nových za současných tržních regulací. Ilustrační foto: Audi

