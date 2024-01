Nafta a mrtvá? Mazda s novým, v podstatě obřím šestiválcovým dieselem válcuje prodeje, chce ho skoro polovina lidí před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mazda

Tento stav jen připomíná, jak dalece jsou vzdáleny představy zákazníků zejména některých aut od toho, co se traduje, co automobilky preferují. Auto mainstreamové značky s objemným dieselovým motorem by dnes mělo být něco jako pojízdná mrtvola. Není.

„Máme tu novou CX-60, přijď se s ní projet,” psal mi už předloni prodejce jednoho českého dealerství Mazdy. Odvětil jsem tehdy něco ve smyslu, že možná ve chvíli, kdy bude tohle auto v nabídce i s novým šestiválcovým dieselem. Popravdě řečeno jsem ani nečekal, že se tu tato verze vůbec bude prodávat, takže jsem tím chtěl celou komunikaci zahrát do autu. Mazdy mě u srdce neberou a SUV tuplem ne, takže vidina trávení času s velkým esúvéčkem zrovna této značky... Při vhodné příležitosti možná, aktivně bych se do toho nehnal.

„To budeš asi sám,” dostalo se mi reakce na mou „naftovou narážku”, a to s patřičným smajlíkem. Však auto dorazilo do prodeje se plug-in hybridním pohonem, tak kdo by stál v třetí dekádě třetího milénia o diesel, že? Dotyčnému jsem tehdy jen napsal, že to je to jediné, co dělá tento vůz zajímavým, a tak aby nebyl překvapen, až mu budou dieselové verze budou chybět na skladě.

Od té doby jsem CX-60 pustil z hlavy, při procházení loňských prodejních čísel českého Sdružení dovozců automobilů jsem si ale náhodou prošel žádané dieselové vozy. U Mazdy byly kdysi diesely něco, dnes nejsou skoro nic - u typu CX-5 svítí 8 prodaných aut z 595, tedy nic. A pak... 190 kusů u CX-60, to je skoro polovina ze všech 391 prodejů. Fascinující - ani nevím, kdy přesně se loni začal dieselový šestiválec nabízet, v roce 2022 to ale nebylo ani den. Nutně necelý rok tedy stačil k tomu, aby se z tohoto neznámého modelu s novým naftovým pohonem stal prodejní megahit - je to třetí nejprodávanější vůz značky, i když je tím bezpečně nejdražším.

Pokud vám nedochází, co se tu děje, připomeneme základní vstupní data - Mazda v době, kdy naprostá většina automobilek omezuje nabídku jakýchkoli dieselů, především ale těch jakkoli objemnějších, přišla s mainstreamovým autem, stvořila pro něj 3,3litrový naftový šestiválec, nalepila na něj skoro 1,5milionovou cenovku a šla od toho. Mnozí říkali, že to je bláznovství, nesmysl, předem propadák. Realitu vidíte sami.

Pro celý kontext dodejme, že takový motor nenabízí už skoro nikdo jiný. Marně přemýšlím, kdo dnes zachovává v nabídce v osobním autě diesel s 3,3 litru zdvihového objemu, i prestižní Němci dnes končí na třech litrech. Vážně mě nic nenapadá, osmiválce jsou mrtvé do jednoho a větší šestiválec? Možná v nějakém exotickém SUV, jinak i Land Rover nebo Toyota s většími diesely skončily. Mazda si najednou troufne přijít s tímhle a bum, okamžitě si získá takovou pozornost.

O této novince jsme loni nejednou psali, Mazda s ní nemá v úmyslu skončit. Nyní se stává symbolem odtržení ostatních automobilek od reality, neboť mnozí jiní vám budou vehementně tvrdit, jak diesely už lidé nechtějí a pokud ano, ty objemné to opravdu nejsou. Je to úplně naopak - nabídka takových motorů se pod tíhou podobných, zjevně mylných předpokladů smrskla natolik, že když na trh vyšlete podivně vypadající Mazdu s naprosto absurdní cenovkou, lidé si ji najdou a oněch 1,5 milionu za ni klidně dají, protože nabízí něco, co jim ostatní neprodají. Pozoruhodné. Jsme zvědavi, zda diesel letos prodejně porazí onen plug-in hybrid, loni s ním prohrát o pár jednotek aut...

Nové SUV CX-60 od Mazdy s šestiválcovým turbodieselem 3,3 za ceny šplhající až k 1,5 milionu korun vypadá pro mnohé jako nesmysl. Realitou je, že to je prodejní hit. Foto: Mazda

Zdroje: SDA, Mazda

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.