Zkrachovalý Fisker chce rozprodat tisíce zbylých aut za 326 tisíc Kč za kus, i když za ně ještě nedávno lidé platili až 1,6 milionu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fisker

Měli jste pocit, že zlevnění auta dlouho prodávaného za cenu slušného SUV od BMW na částku odpovídající Škodě Octavia je extrém? Ten je zjevně ještě jinde. Teď chce Fisker zbylá skladová auta rozprodat levněji než Fabie, přesto mohou být moc drahá.

Smutný příběh druhého pokusu Henrika Fiskera o vlastní automobilku nesoucí jeho jméno se po měsících trápení zdánlivě uzavřel v polovině června, kdy firma vyhlásila bankrot. Tento krok ale nutně nemusí být konečnou. Automobilka nechtěla jen „zavřít krám”, toužila po reorganizaci v souladu s tzv. Kapitolou 11 amerických zákonů o úpadku. Měl ale vůbec reálnou šanci něčeho takového dosáhnout?

Velmi o tom pochybujeme, ostatně chování samotné společnosti v následujících týdnech tomu zdaleka neodpovídalo. Podle informací ze zákulisí Fisker vědomě mířil spíš k likvidaci, tedy fakticky k prodeji vlastních aktiv, uspokojení části pohledávek věřitelů a úplnému konci. A vše nyní nasvědčuje tomu, že tyto zkazky byly do puntíku pravdivé.

Jak informuje TechCrunch, společnost oficiálně požádala soudce, který dohlíží na její řízení o úpadku, aby schválil prodej víc než 3 000 zbylých skladových modelů Ocean, a to skutečně newyorské společnosti American Lease, která poskytuje vozy provozovatelům „soukromých taxíků”, jako jsou ty jezdící pod značkou Uber.

Když se tato informace provalila, spekulovalo se o tom, jaká by mohla být cena těchto vozů, které jsou na normálním trhu uplatnitelné velmi obtížně. Teď už to víme. Celý obchod má hodnotu 46,25 milionu dolarů, což při počtu vozů, které má Fisker prodat (3 321 kusů přesně), znamená cenu asi 14 tisíc dolarů za jedno auto. To je dnešním kursem asi 326 tisíc Kč za vůz, až směšná cena.

Připomeňme, že v době, kdy byl Fisker ještě svým vlastním pánem, rozprodával tyto vozy za cenu Škody Octavia. Už to byla nízká cena vzhledem k tomu, že za tytéž vozy zákazníci ještě nedávno platili až 63 937 USD v základním provedení, tedy přes 1,6 milionu korun za auto. Teď se bavíme asi o pětině původní sumy, přesto i ta může být vzhledem k osudu firmy moc vysoká na to, aby zlákala kohokoli jiného.

Fisker takto chce získat kapitál na splnění svých závazků, ty jsou ale asi miliardové, v dolarech. Něco přes 46 milionů získaných dolarů tedy nikoho nespasí, navíc je i tento obchod pochopitelně podmíněn souhlasem soudu. A velký spor se pak povede o to, komu výnos z tohoto obchodu připadne. Je to rozklad v přímém přenosu, nic jiného, s lehkostí bychom si vsadili velké peníze na to, že s Fiskerem je definitivně amen.

Fisker Ocean za 326 tisíc korun kus? To jsou ty konce, to jsou ty konce... Foto: Fisker

Zdroj: TechCrunch

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.