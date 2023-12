Korejci ukázali nové kolo s integrovanými sněhovými řetězy, v chaosu nedávných dnů by to byla spása před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nedávno na některých místech Česka napadlo během pár hodin přes půl metru sněhu a bez řetězů často nebylo možné pomýšlet na pokračování v jízdě i na jindy bezproblémově sjízdných místech. Kdo je s sebou ale vozí? A komu se chce je nandávat? Novinka Hyundai a Kie aspoň na první pohled geniálně jednoduše řeší obojí.

Po pár dnech, kdy velkou část České republiky zasypaly hromady sněhu, přichází citelné oteplení. Dle meteorologů má být příští týden ještě tepleji a tradiční Vánoce na blátě se zdají být jistotou. Tedy pokud nebydlíte na horách, kde by se očekávané dešťové přeháňky měly změnit ve sněhové. Zda se tak skutečně stane, je jako obvykle sázkou do loterie. Pokud se ovšem chystáte strávit svátky ve vyšších polohách, zvláště pak v zahraničí, raději si sebou do zavazadelníku přibalte i řetězy - v Rakousku, Německu či Itálii je jejich použití na řadě míst dokonce povinností.

Je to praktický pomocník, přesto se na něj spousta lidí dívá skrz prsty. Často jde o majitele čtyřkolek, kteří mají pocit, že jejich mezinápravová spojka koná zázraky. U řady dalších je pak důvodem despektu skutečnost, že to s řetězy neumí - buď se je bojí nasadit, nebo se s nimi bojí jezdit. Jejich nasazení je dnes ale snazší činností, než jakou představuje příprava horkého čaje. V podstatě je jen vyndáte z příslušného pouzdra a jako sukénku nasadíte na kolo. Ve většině případů není třeba ani popojíždět autem, místo toho přichází pár cvaknutí a je hotovo.

Korejské automobilky Hyundai a Kia se přesto rozhodly, že jde o oblast, která si zaslouží inovaci. A proto zkouší znovu vynalézt kolo, tentokrát kolo přímo s integrovanými řetězy. To by následně mohlo vypadat jako pizza rozdělená na šest dílků, řetězy se totiž staly součástí ráfku, přičemž k jejich aktivaci by stačilo stisknout příslušné tlačítko. Nemuseli byste tedy ani vylézat z auta, stejně jako by nebylo třeba při návratu na černou vozovku vše balit. Vše by znovu zajistila elektromechanika ovládající šest modulů, jenž vystupují nad běhoun či do něj opětovně zalézají.

Na první dobrou lze korejskému řešení zatleskat, neboť je do jisté míry geniálně snadné a jednoduché. Jenže je třeba poukázat na zásadní problém. V současné době totiž neexistují pneumatiky, které by zástavbu oněch modulů umožňovaly. Proto ostatně Korejci považují ráfek, obutí a integrované řetězy za kompletní balíček. Takový, který navíc bude muset projít ještě dalším vývojem. Pneumatiky se totiž kupříkladu sjíždějí, což znamená, že ony moduly budou muset soustavně reagovat na snižování výšky běhounu.

Otázkou je také výměna pneumatik, kdy technik servisu bude muset nejprve vyjmout ony moduly, než se pustí do samotného obutí. Prostor pro chyby zde tak bude mnohonásobně vyšší než u standardních pneumatik. Za zvýšené riziko pochopitelně budete více platit, a to nikoli jen v případě samotného přezouvání. Rozkouskování běhounu na jednotlivé segmenty sebou totiž nese hrozbu většího opotřebení, kdy se jednotlivé hrany budou více trhat. I tak jsou ale Korejci optimisté.

„Tato inovace, která doufejme bude jednoho dne na vozech Hyundai a Kie přestavena, je potvrzením našeho závazku přeměnit pokročilé technologie v řešení využitelná v reálném světě, která budou ku prospěchu našich zákazníků,“ uvedl ke kolu s integrovanými řetězy Joon Mo Park, šéf vývoje podvozků. Korejci si pak ostatně již nechali tuto technologii patentovat ve své domovině i ve Spojených státech. Dodávají však, že sériová výroba může odstartovat až po celé sérii testů zaměřené mimo jiné na výdrž a výkon.

I kdyby ale ve finále unikátní ráfek dostal zelenou, nepředpokládáme, že by mu třeba v Česku kvetla pšenka. Dnů, kdy sněhové řetězy skutečně potřebujete, je opravdu pomálu, těch pár z minulého týdne přišlo po dlouhých letech, kdy řetězy mimo horské oblasti smysl neměly. Možná nakonec i ona neobdivovaná taška s klasickými řetězy nebude tak špatnou alternativou.

