Lotus po odpískání přechodu na elektrická auta odhalil podobu nových spalovacích pohonů, půjde na to jako nikdo jiný včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lotus

Britové jsou historicky proslulí svou technickou výjimečností a ve stejném duchu by zjevně rádi pokračovali i v čínském područí. Původně chtěli být do roku 2028 jen električtí, což se nestane, jen k běžným spalovacím motorům se ale nevrátí.

Nejspíš nikomu neuniklo, že kromě čistě elektrických aut nabízí někteří výrobci i tzv. elektromobily s prodlouženým dojezdem. Tedy takové, které mají na palubě i spalovací motor. Ten však není určen k roztáčení kol, místo toho na něj lze pohlížet jako na mobilní generátor, který dobíjí akumulátory. Při jeho použití s sebou tedy není nutné vozit tak velké baterie, což může vést ke snížení ceny i hmotnosti, zcela jistě se pak do jiných sfér dostane praktická použitelnost, neboť palivovou nádrž můžete v mžiku dotankovat prakticky kdykoli a pomalu na každém rohu.

Lotus chtěl být automobilkou, která od roku 2028 nebude nabízet již nic jiného než elektrická auta. Jenže zájem o ně je s výjimkou Číny (kde panuje velmi specifická situace) a pár dalších menších trhů nepřesvědčivý prakticky po celém světě. Britská automobilka proto již oznámila, že plán Vision80 z roku 2018 ruší a s ryzí elektromobilitou dál počítat nebude. Místo toho jednak zachová v nabídce klasické spalovací motory, vedle toho ale přijde i s novým pohonem, kterému říká Hyper Hybrid EV.

Jak je patrné už z názvu, půjde v zásadě o dobíjecí hybrid. Tomu odpovídá i avízo, že auto jím vybavené zvládne na jeden zátah až 1 100 km, z nichž asi jen 200 budou s to obsloužit baterie. Tím ale podobnost s dosud známými řešeními končí - Hyper Hybrid bude docela jiný než dnes známé alternativy. Nepůjde totiž ani i klasický plug-in hybrid, ani zkraje zmíněný elektromobil s prodlouženým dojezdem.

Britové počítají s nasazením menších přeplňovaných nejspíš od firmy Horse Powertrain, neboť jde o podnik, který fakticky ovládá Geely, kterému Lotus patří. Tento motor ale nebude sloužit výlučně jako generátor, jak potvrdil šéf automobilky Feng Qingfeng na autosalonu v Kantonu. Sám kupodivu identifikuje hlavní problém elektromobilů s prodlouženým dojezdem - nedostatečné dobíjení baterií spalovací jednotkou za jízdy. Není to totiž dvakrát efektivní proces - musíte auto natankovat palivem, to vozit, to pak s omezenou účinnosti spálit ve spalovacím motoru, získanou pohybovou energií rozpohybovat generátor, tím pak s omezenou účinností dobít baterii a teprve jí rozpohybovat elektrický motor, který pohání kola.

Skoro to znovu volá po odpískání celé té elektrické habaďůry, ale protože mechanismy nejen EU ji dál nepřímo diktují, chce Lotus zachovat obě možnosti. A spalovací motor použít i přímo k pohonu kol, což jinak plug-in hybridy neumí. Pokud by to prý Lotus neudělal, museli by zákazníci snášet velké výkyvy v rámci výkonu a dynamiky, což zrovna pro tuto značku není přijatelné. Hyper Hybrid EV tak jednak počítá s 900voltovou architekturou, díky níž by mělo dojít na rychlejší než obvyklé dobíjení, současně pak energie z motoru bude umět zamířit přímo na hnaná kola.

Feng, kterého citují kolegové z Carscoops, totiž - znovu neobvykle - uznává, že v určitých chvílích, jako je třeba jízda po dálnici, je spalovací pohon celkově to nejefektivnější dostupné řešení. A proto v takové momenty bude přímo pohánět vůz, místo aby sloužilo jako generátor.

Feng navíc dodává, že značka do budoucna počítá s algoritmy, které budou samy rozhodovat, jaké ústrojí se kdy zapojí, aby docházelo k co nejefektivnějšímu pohybu. Třeba během krátkých cest z domova do práce nemusí ani dojít na zapojení spalovací jednotky, zvláště pokud se již systém „naučí“, že své auto odstavíte na dobíjecím místě. Jakmile však najedete třeba na Autobahn, může se situace posunout až k druhému extrému.

Znovu to vypadá jako zbytné rozšíření jednoduchých spalovacích pohonů, ale aspoň nějakou logiku a uživatelskou přívětivost to má. Lotus už prý odstartoval reálné testy aut osazených tímto pohonem, do jakých aut je nasadí, je ale otázkou. Víme jen, že prodej prodej Hyper Hybridu by měl být zahájen v roce 2026, přičemž značce kromě již zmíněného umožní, aby se Britové vrátili k aspoň trochu nižší hmotnosti, která je s jejich aktivitami spjatá odpradávna.

Takové elektrické SUV Eletre s hmotností 2,5 tuny, pár sty kilometry svižnější a desítky kilometry ostré jízdy na jedno nabití opravdu není to, co byste si u Lotusu chtěli koupit. Foto: Lotus



Proto zůstane jednak u klasických spalovacích pohonů, jaké dnes nabízí model Emira, jednak přijde s tzv. Hyper Hybridem, u kterého bude spalovací jednotka sloužit k dobíjení baterek i přímo k roztáčení kol, optimálně podle situace. Foto: Lotus

Zdroj: Lotus, Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.