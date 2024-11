Mercedes přiznal, že recyklace baterií není takový zázrak, jak se myslelo, nové těžby vzácných kovů bude dál třeba spousta včera | Petr Prokopec

Mercedes otevřel první továrnu na recyklaci vzácných kovů z baterií elektrických aut, což někteří považují za pomyslné uzavření kruhu a zásadní ekologizaci jejich výroby. Jenže ona zdaleka neřeší vše, i v roce 2040 prý bude třeba spousta nové těžby.

Není tomu dlouho, co se motorový papež Fritz Indra znovu znovu kriticky vyjádřil k plánovanému urychlenému přechodu na elektromobilitu. Podle něj něco takového planetě neprospěje, místo toho se „řítíme ke skutečné environmentální krizi“. Jedním z důvodů je fakt, že prakticky neexistuje recyklační řetězec. Navíc elektromobily nevydrží v provozu dekády jako spalovací auta, spíš lze počítat s průměrem v řádu jednotek let. Kvůli každému je ale třeba vytěžit stovky kil surových materiálů, ze kterých se následně vyrábí především baterie. A právě tento proces je velmi špinavý.

Hondě naděje se přesto vkládá do oné recyklace, zejména baterií. Tímto směrem nyní vyrazil Mercedes-Benz, který v německém Kuppenheimu otevřel továrnu, která se zabývá likvidací existujících bateriových paketů, extrakcí vzácných kovů a jejich následným opětovným využitím. Jak ovšem Autocaru přiznal Jörg Burzer, který má u automobilky na povel výrobu, kvalitu a zásobování, recyklace zdaleka neřeší vše. A to i když je neobvykle efektivní.

Třícípá hvězda podle něj bude i nadále potřebovat spoustu surového materiál, aby nemusela omezovat výrobu. „Myslím, že budeme vždy potřebovat 20, 30 nebo 40 procent materiálu. I když někdy v roce 2040 pojede recyklace na plné obrátky, stále bude třeba velká porce nového materiálu pocházejícího z dolů,“ uvedl s tím, že továrna v Kuppenheimu nastavila nové měřítko pro celou branži. V Evropě se totiž nachází již desítky recyklačních center, prakticky všechny jsou ale zaměřené jen na opětovné použití obalu, načež zpracovávají hlavně měď a hliník. Recyklace tzv. černé hmoty zahrnující třeba lithium se ale neprováděla.

V tomto ohledu je nová továrna Mercedesu unikátní, zpracovat totiž dokáže i druhou fázi recyklace, která dosud byla považována za velmi komplikovanou, a to mj. proto, že šlo o energeticky náročný proces. Třícípá hvězda proto tradiční pyro-metalurgický proces nahradila hydro-metalurgickým, kdy je užíváno nižších teplot, což vede k nižší spotřebě energie. Tu si pak automobilka zčásti vyrábí sama, střecha továrny o ploše 6 800 metrů čtverečních je totiž osazena solárními panely.

Celý proces startuje zkontrolováním stavu baterií, než jsou rozdrceny. Poté následuje oddělení nečistot a zejména elektromagnetická separace, která dokáže roztřídit jednotlivé materiály. Tím jsme u oné černé hmoty, která je ponořena do tekutého roztoku a stlačena, aby došlo na další oddělení grafitu. S pomocí čpavku a peroxidu vodíku poté dochází na odstranění posledních zbytků hliníku a železa, než jsou díky kyselině sýrové a organickým složkám separovány vzácné kovy.

Burzer uvedl, že potrvá zhruba tři až čtyři roky, než se továrna dostane na plnou kapacitu, kdy by měla zvládnout recyklovat 2 500 tun materiálu ročně, které mají vystačit na výrobu 50 tisíc recyklovaných bateriových modulů. To pochopitelně není málo, proto veškeré načerpané zkušenosti chce Mercedes uplatit u dalších podniků. Jakkoli ale jejich roční kapacita má být ještě vyšší, stále bude třeba nových vzácných kovů z dolů, samozřejmě také proto, že jich bude třeba víc.

„Nejprve musíte mít na trhu určitý počet baterií, než je začnete recyklovat. Musíte je tedy nejprve vyrobit, a kvůli tomu potřebujete surový materiál z dolů, protože není co recyklovat. Naše baterie by standardně měly vydržet osm až deset let (což je mimochodem pozoruhodné připuštění jejich mizerné životnosti - pozn. red.), proto zde bude jistá prodleva. V příštích třech, čtyřech, pěti letech tak pojedeme na nižší kapacitu,“ dodal Burzer, čímž vlastně jen potvrdil Indrova slova.

Pokud je totiž planeta na tom opravdu tak špatně, jak hlavně politici a aktivisté tvrdí, pak je třeba něco prospěšného udělat nyní. S elektromobilitou nás ale evidentně čeká ještě dlouho víc škody než užitku. A jak vidno, ani recyklace baterií probíhající zatím jen v jedné jediné továrně v Kuppenheimu není tou stříbrnou kulkou, kterou mnozí vyhlíží.

Továrna v Kuppenheimu má za cíl 96procentní efektivitu, uvidíme, jaká bude realita. I kdyby ale byla taková, jaká Mercedes očekává, závislosti na nově vytěžených vzácných kovech se nezbaví. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Autocar

Petr Prokopec

