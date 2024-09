Stellantis pracuje na tom, aby se i jeho obyčejnější auta dokázala otáčet na pětníku jako tanky před 5 hodinami | Petr Prokopec

Není mnoho věcí, které spalovací auta nedokážou, popřípadě je svedou jen za cenu příliš složitých a drahých mechanismů. Takzvaná tanková otočka patří mezi ně, na popularitě ale získává jen velmi pozvolna.

Co přesně by vás přimělo ke koupi elektromobilu? Jakkoli nejsme jasnovidci, troufneme si říci, že by to obecně vzato byl stav, kdy by takový vůz představoval „komplexně lepší produkt”. Tedy zejména takový, který by nestál majlant, jeho hodnota nepadala k zemi jako hruška, neměl půltunové baterie odpovídající asi 20kilové nádrži nafty, někam dojel a šlo ho rychle „dotankovat”. Něco takového ale chce zejména úplně jiné baterky, které nejsou reálně ani v dohledu, a tak si elektrická auta musí vystačit s tím, co mají. A využít výhod v jiných ohledech.

Těch není zase tolik, pár věcí se ale přece jen najde. Jedním z prvků, o nichž si automobilky myslí, že zvýší atraktivitu elektrických aut, je tzv. tanková otočka, která si s elektrickým pohonem rozumí přece jen lépe. Jde o možnost úplného či jakkoli částečného otočení auta na místě s pomocí efektu odpovídajícímu protiběžnému chodu pásů tanku. Stačí roztočit kola na každé straně vozu opačným směrem a voila, na světě je to, co umí třeba Mercedes G580 with EQ Technology (ano, takhle hloupě si to auto říká celým jménem).

Menším problémem je zátěž pro životní prostředí daná už jejím potenciálním ruinováním při otočkách v terénu nebo opotřebením pneumatik, které je u tohoto manévru enormní na silnici či jiném pevném povrchu, ale co už - automobilky se sice při investicích do elektromobility ochranou přírody zaklínají, ale všichni víme, že je to jen marketing. Proto se ani koncern Stellantis neostýchá na takové funkci pracovat, jak dokládá registrace u amerického patentového úřadu, které si všimli kolegové z Motor Authority. Oproti již známým systémům je ale řešení euroamerického koncernu unikátní, neboť mu k fungování stačí pouze jeden motor na nápravu - ne každý pro jedno kolo jako u konkurenčních aut.

Stellantis by totiž využil speciální převodovky, která by uměla změnit směr otáčení jednoho z kol. Jak přitom dokumenty naznačují, majiteli by k aktivaci stačilo stisknout pádla či tlačítka na volantu, případně příslušnou ikonku na dotykovém displeji. K zahájení pohybu by pak bylo nutné sešlápnout plynový pedál, k ukončení pro změnu brzdový. Souběžně s tím by bylo lidem i umožněno, aby si předem zvolili směr otáčení.

Zda a případně kdy se tanková otočka u elektromobilů Stellantisu objeví, je v tuto chvíli otázkou. A pokud ano, zda to zásadně zvýší atraktivitu elektrických aut firmy. Funkce je to jistě přínosná, však si sami vzpomeňte kolikrát jste se kde otáčeli v omezeném prostoru jako Austin Powers. Ale nedostatků v jiných ohledech by přesto muselo zásadně ubýt, aby se stala tím, která změní pravidla hry.

Stellantis se zabývá tankovou otočkou, kterou zvládá třeba Mercedes G na videu níže. V tomto případě by ji ale zvládly realizovat i elektromobily s jedním motorem na nápravě. Pomohla by s tím speciální převodovka. Foto: United States Patent and Trademark Office, CC0 Public Domain

Donuts-on-demand.@MercedesBenz's upcoming EQG gets four electric motors and a 'G-Turn' function that sees it spin on the spot.



Steering wheel paddles let the driver decide if it turns left or right as the throttle is planted.



First prototype ride for me. Shaken and stirred. pic.twitter.com/GjoUv8XTQ1 — Greg Kable (@GregKable) November 21, 2022

Zdroj: Motor Authority

Petr Prokopec

