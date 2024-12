Technický šéf potvrdil, že nejnovější Lamborghini vůbec nemuselo být hybridní, podobný výkon by dostalo i ze samotného V8 před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Je smutné, když se i takto úzkoprofilová auta šijí víc na míru normám spotřeby paliva než technické realitě. Od začátku Temerariu vyčítáme, že je zbytečně těžké kvůli použití hybridního pohonu, který mu reálně nedává nic navíc. Technický šéf značky to teď nepřímo potvrdil.

Nebudeme na to vzpomínat poprvé, kdysi jsme se ale na jedné prezentaci dostali do vyloženě nadšeneckého rozhovoru s techniky Porsche, se kterými jsme probírali úskalí v posledních letech tak tlačené elektrifikace aut. Ani oni jí mezi čtyřma očima nefandí, mimo jiné tak celkem ochotně přiznali, že při vývoji kdysi tak sledovaného vrcholného modelu 918 Spyder zkoušeli i prototyp bez hybridní techniky. A na okruhu s ním byli rychlejší než s nakonec prodávaným hybridním provedením.

Už svého času ostatně automobilka neprozřetelně přiznala, že nehybridní 918 by vážila jen 1 280 kg, což by autu s ryzím V8 pod kapotou o 579 koních bohatě stačilo na překonání hybridní varianty, která má sice výkon vyšší, ale také je podstatně těžší. Navíc je třeba dodat, že onen vyšší výkon nemá pořád, takže dříve nebo později máte jen o stovky kil těžší auto, které ale má stabilně k dispozici pořád oněch 579 kobyl. Horacio Pagani, který 918 sám vlastní, na to kdysi velmi trefně narážel.

Proč tedy 918 dostala částečně elektrický pohon, když nedává absolutně žádný racionální smysl, aby ho měla? Protože takové bylo zadání. A protože jen díky němu na oko spotřebovává 3 litry benzinu na 100 km, za které reálně samozřejmě nejezdí. Tohle auto je dnes už víc jak dekádu starou historií, a tak by člověk čekal, že se automobilky od té doby poučily. Nestalo se.

Už pár týdnů se mi tak v hlavě převaluje myšlenka, jak složité by asi bylo předělat nové Lamborghini Temerario, aby o hybridní pohon přišlo též. Novinka italské automobilky totiž se spalovacím čtyřlitrovým osmiválcem, třemi elektromotory a bateriemi o kapacitě 3,8 kWh váží tučných 1 765 kilogramů. Předchozí Huracán byl sice o trochu menší, ovšem i tak byl o víc jak 350 kg lehčí. Máme zde tedy opravdu citelný rozdíl, který jde právě na konto hybridní techniky, co vám ale dává?

Stejně jako v případě 918 jde jedním slovem o nic, pokud si tedy nepotrpíte na virtuálně nízké spotřebě nebo svého času možná i módní konstrukci. Bez ní by Temerario mohlo být lehké jako peříčko, podobně jako 918 Spyder. Pravděpodobně by vážilo míň než Huracán - osmiválcová jednotka totiž zaměstnává pouze zadní kola, navíc je menší a méně objemná než předchozí desetiválec. Italové jsou navíc experti na kovaný karbon, který neustále vylepšují. Suma sumárum by se tak u novinky mohli dostat i na 1,2 až 1,3 tuny, znovu podobně jako kdysi Porsche.

Že se Lambo vydalo hybridní cestou, jsme mu opakovaně vyčítali s tím, že zrovna přeplňovaný V8 by s trochou úprav dopřál sám o sobě vozu stejný výkon jako hybridní verze, akorát bez vší té těžkosti kolem. Přesně to nyní nepřímo potvrdil technický šéf značky Roven Mohr, který kolegům z Top Gearu sdělil, že 800 koní produkovaných čistě osmiválcem je jen pouhý začátek. „Spalovací jednotka dává 200 koní na litr. Ale můžeme se s ní dostat i na 220 koní na litr,“ uvedl Mohr. Zvýšit jde i výkon elektromotorů, ale to dnes nechme být.

Technický šéf tedy říká, že spalovací motor může produkovat 880 koní bez dalších úprav, takže by bylo jen kousek od současného výkonu hybridní soustavy (920 koní). A Temerario by pak vážilo snadno o 300 až 400 kg méně, aniž by se Lamborghini muselo nějak zvlášť snažit. Nebylo by to - zcela objektivně, technicky objektivně - prostě lepší auto? Navíc by bylo levnější, mělo by jednodušší konstrukci... Hybrid je znovu jen úlitba normám, víc nic.

Auto se jej ale nezbaví, a tak Mohr naznačuje jen to, že přijde výkonnější hybridní provedení, které může mít klidně tisíc koní. To je dramatický nárůst oproti Huracánu, technický šéf Lamba k tomu ale říká, že doba se prostě změnila. „Během posledních let se nároky na výkon dramaticky zvedly. Hlavně v posledních čtyřech pěti letech jsme si museli připustit, že desetiválec se 640 koňmi není na špici,” uvádí dále.

Lamborghini v té chvíli zvažovalo, jaký motor by u nového modelu mohlo využít. Ve své službě přitom mohl pokračovat i desetiválec, nicméně aby se Italové vešli do emisních limitů, museli by mu sebrat zhruba 20 procent výkonu. V té chvíli by ale jednotka již opravdu nezvládala držet krok s konkurencí. „Byla zde proto diskuze, zda jít cestou šestiválce nebo osmiválce, protože požadovaného výkonu bychom dosáhli i s motorem V6,“ říká dále Mohr.

Důvodem, proč se však značka nakonec rozhodla pro V8, byla klientela, na kterou by sešup z desetiválce na šestiválec byl až příliš velké sousto. „Kromě toho jde o emoce. Osmiválec s plochou hřídelí má větší potenciál než V6,“ poukazuje nenápadně na konkurenci se vzpínajícím se koníkem ve znaku technický ředitel Lamborghini. Ferrari totiž šestiválec zaměstnává stále častěji, po 296 GTB jej totiž dostal i nový hypersport F80, kde je však motor pěstí na oko.

Čtyřlitrový osmiválec nového Lamborghini Temerario nahradil předchozí 5,2litrový desetiválec, jenž disponoval atmosférickým plněním. Přeplňovaná jednotka by dokázala dát i bez elektrické složky tolik výkonu, že by jen s ní bylo vzhledem k poklesu hmotnosti auto zásadně, navíc stabilně rychlejší. Foto: Lamborghini



To se ale nestane, z Temeraria bude dál jen hybrid, který tak nanejvýš dostane výkonnější provedení - může jít až o víc než 1 000 koní. I taková verze ale bude zaručeně komplexně pomalejší než teoretická 880koňová spalovací top verze. Foto: Lamborghini

Zdroj: Top Gear

