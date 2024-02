Za dva měsíce začnou spalovací auta dělat pro klima víc než elektromobily, prsty v tom má i rallyová legenda včera | Petr Prokopec

Dlouho naprosto nesmyslně omezovaná možnost, jak zlepšit ekologickou bilanci spalovacích aut, konečně dostala zelenou v klíčovém Německu. Nečekejte ale, že to HVO bude mít snadné, většina politiků dál zametá cestičku elektřině.

Elektromobily jsou nám dokola prezentovány jako spása světa. Za tím nicméně stojí fakt, že jejich příznivci zcela popírají veškeré emise z výroby, stejně jako ty reálně spojené s provozem. Je totiž sice pravdou, že tu chybí výfuky, elektřina ale bezemisně nevzniká nikdy. Spíše než s čímkoli jiným tak je třeba počítat s výsledky studie asociace německých inženýrů VDI. Podle té se elektromobil nemusí stát „čistším” než dieselové auto také nikdy.

Je navíc nutné dodat, že stejně jako elektřinu dělíme na čistou a špinavou, tedy takovou, jenž vzniká hlavně spalováním uhlí, tak nelze do jednoho pytle házet veškeré pohonné hmoty. Pokud totiž z dané rovnice odstraníme ta fosilní a nahradíme je syntetickými, rázem je třeba počítat ještě s jinou bilancí. Uhlíková stopa spalovacích aut v ten moment klesá, což elektromobily netykající si s vysokými nájezdy dostává do ještě horší pozice.

Za syntetická paliva v nemalé míře brojilo Německo, které nakonec i vymohlo výjimku z pravidla, jenž má začít platit v roce 2035 a dle kterého mají být výfukové emise sníženy na nulu. To nakonec nebude znamenat faktický zákaz spalovacích aut, neboť pokud přepřáhnou na jiné než ropné zdroje, jejich skutečná uhlíková stopa je mnohem nižší než u elektromobilů. Třeba taková nafta HVO 100 snižuje emise CO2 o podstatných 90 procent, přičemž souběžně s tím klesají i emise NOx, stejně jako prachové částice.

HVO 100 má nicméně ještě jednu výhodu, vyrábí se totiž z odpadu. V podstatě tak s jeho pomocí lze zabít dvě mouchy jednou ranou. S ohledem na výše zmíněné je tedy bizarní, že zrovna Německo využívání HVO dosud prakticky zakazuje, zrovna to se ale mění. Tamní vláda sice dál preferuje elektromobilitu, nakonec ale dala požehnání i širokému využití ekologické nafty. Tu si přitom naši sousedé budou moci běžně koupit na mnoha čerpacích stanicích již od dubna.

Reklamní kampaň „HVO míří do Německa“ ovšem odstartuje již v březnu, přičemž jednou z jejích hlavních tváří bude legendární rallyeový jezdec Walter Röhrl. Prezident autoklubu Mobil in Deutschland Michael Haberland přitom věří, že „dochází na změnu pravidel hry, ale to nikoli jen u osobních aut, ale také v sektoru dopravy a logistiky“. Problémem nicméně může být skutečnost, že cena jednoho litru ekologické nafty má být o zhruba 5 korun vyšší než je tomu v případě té fosilní.

V tomto ohledu by se německá vláda měla inspirovat italskou, která díky daňovému zvýhodnění poslala cenu HVO 100 pod úroveň běžné motorové nafty. Na něco takového ale zřejmě u našich sousedů nedojde, tamní politici totiž ekologickému palivu i přes drobné ústupky obvykle nefandí.

Tomu se nakonec nelze divit, neboť do podpory elektromobility byly napěchovány již stovky miliard vytažené z kapes daňových poplatníků. A automobilky byly donuceny, aby tímto směrem investovaly ještě o hodně víc peněz. Pokud by tedy vláda začala daleko více podporovat syntetická paliva, a tedy i podporovala zachování spalovacích motorů, někteří by nebyli rádi. Dokáže ale realitu popírat věčně? To si opravdu nemyslíme.

Dieselová auta sice již v Zuffenhausenu dále nevyrábějí, Porsche nicméně syntetická paliva nemalou měrou podporuje. Není tak vlastně divu, že jednou z hlavních tváří kampaně na HVO 100 má být i legendární Walter Röhrl. Foto: Porsche

