Zelenou alternativou benzinu a nafty není jen elektřina, opomíjená cesta získává na vážnosti

Je až absurdní, jaká očekávání jsou spojená s elektrickým pohonem, pokud uvážíme, jaký veškerý nový vývoj, výrobu, těžbu surovin, stavbu infrastruktury a na konci beztak výrobu většiny elektřiny z uhlí obnáší. Porsche věří syntetickým palivům.

Elektromobilita je dnes mnohými považována za jediný způsob čisté dopravy - stačí absence výfuku na autě a problém je pro dotyčné rázem vyřešen. Jenže takto jednoduše se na věc podívat nelze a nejde tu zdaleka jen o to, že i ona elektřina musí být někde vyrobena a povětšinou je to v uhelných elektrárnách. Vozy s elektrickým pohonem musí být vyvinuty vyrobeny, musí pro ně být komplikovaně vytěžena spousta vzácných kovů pro výrobu baterií, musí pro ně být vystavena spousta nabíječek, uzpůsobena jim elektrická síť a když to všechno máte, pořád musíte přemýšlet, kde a jak vyrobíte dostatek elektřiny.

To znamená spoustu emisí a jiné zátěže pro přírodu vzniklou „bokem”. A k tomu je třeba přičíst, že elektrická auta zejména opět kvůli životnosti akumulátorů nebudou jezdit 15 i více let, jako ta současná, ale méně. Ostatně, když se tedy nedávno ADAC podíval na efektivitu elektrických aut z hlediska emisí CO2 pohledem celé jejich životnosti, zjistil, že zatracované diesely na tom snadno mohou být lépe. A němečtí technici z VDI též uvedli, že sázka čistě na elektromobily je chyba.

Dobře, řeknou někteří, fosilní paliva ale stejně nechceme a alternativa k elektromobilům neexistuje - leda v podobě palivových článků, což ale pořád představuje elektrická auta se spoustou zmíněných nevýhod. Jenže ona alternativa existuje, jen se o ni příliš nemluví.

Jde o syntetická paliva, která do značné míry mažou negativa spojená s elektromobilitou. Nikdo pro ně nemusí vyvíjet a vyrábět zcela nový typ dopravních prostředků. Zároveň není třeba výstavba nové infrastruktury. Obejdou se bez baterií, kvůli čemuž nemusí po celém světě vznikat neekologické doly a v neposlední řadě jsou přínosem i uživatelsky, neboť s nimi neexistuje nic jako omezený dojezd a dlouhá doba dobíjení.

Problém je zdánlivě v tom, že je třeba je uměle vyrobit, proto jsou syntetická. Na výrobu 1 litru takových pohonných hmot je třeba asi 25 kWh elektřiny, což zní na první pohled bláznivě - taková energie vystačí elektromobilu klidně na 100 kilometrů. Jenže to je znovu onen úzký pohled - pokud na jednu stranu přidáme, že musíte udělat znovu vše od aut až po infrastrukturu a na druhé ubereme, že nemusíte dělat prakticky nic dalšího, bilance pro syntetická paliva je rázem totožná.

Upozorňuje na to i zmíněná VDI, podle níž žádná z existujících technologií není z hlediska efektivity nadřazena té druhé - pokud započtete skutečně všechny vstupy, nedojdete k podstatně lepšímu výsledku v žádném z existujících řešení. A uvědomovat si to firmy, které se syntetickým palivem zabývají stále více. Na některých německých čerpacích stanicích tak lze již nyní pořídit naftu se 33procentním podílem syntetických složek a do konce letošního či začátku příštího roku by se vedle syntetického dieselu měl objevit i syntetický benzin.

Na vážnosti začínají získávat i díky tomu, že se dočkalo podpory od automobilek. Nejhlasitěji v tomto směru křičí Porsche, které říká, že u benzinových motorů v případě modelu 911 vydrží navždy, protože je dovolí „krmit” právě syntetickými palivy. Automobilka z Zuffenhausenu se proto dala do holportu se společností Siemens, se kterou chce syntetická paliva vyrábět. Projekt odstartuje na jihu Chile, kde je větrné počasí přímo vybízející ke stavbě větrných elektráren. Energie jimi produkovaná tak má být jak levná, tak zejména čistá. Již to samo o sobě pak následně sníží emise spojené s celým životním cyklem takových aut.

Porsche chce v rámci pilotního programu vyrobit 130 tisíc litrů paliva, což pochopitelně není zrovna enormní množství. Ovšem do roku 2026 ho již má být vyrobeno 550 milionů litrů, což postačí na několik tisíc kilometrů ročně pro každé do té doby vyrobené Porsche 911. Jejich majitelé se pak sice musí připravit zkraje na vyšší ceny, ani to ale nemusí být neřešitelný problém.

Elmar Kühn, šéf firmy Uniti, která se výrobou syntetických paliv zabývá, říká, že cena tohoto paliva bude postupně klesat a může se dostat až na 1 euro za litr (cca 26,1 Kč). V takovém případě by stačilo, aby nebylo vládami zatíženo stejnými nebo alespoň tak vysokými daněmi jako fosilní paliva - protože nebude zdrojem emisí CO2 - a tankovat bychom mohli za stejnou cenu nebo dokonce levněji než dnes. Alternativy zkrátka existují, jen jako by o nich někteří nechtěli slyšet.

