Aston Martin vrátil do kabin svých aut tlačítka. Pozoruhodnou cestou zjistil, jak moc lidem vadí je nemít

Automobilky se tváří, že přechodem na dotykové ovládaní prakticky všeho vychází vstříc přáním zákazníků. Není to tak, sledují primárně své vlastní zájmy, zákazníkům vyšel vstříc Aston Martin úplným opakem. A jde na to vážně svérázně.

K dotykovému ovládání mám obecně poněkud rezervovaný vztah. V případě telefonů jsem si už zvyknul, nakonec je to i cesta k velkým displejům, které se v mnoha případech hodí. Jenže v případě takové indukční varné desky či třeba varné konvice zastávám zcela opačný pohled. Často totiž stačí málo a místo toho, abyste měli ohřátou vodu, jste dopálení leda vy. Nejinak je tomu u mnoha palubních menu moderních aut, neboť výrobci ve snaze o minimalizaci nákladů, možnosti dokupování funkcí i „čistší” design hodili přes palubu fyzická tlačítka i těch nejužívanějších funkcí. Jejich hledání na „dotykáči“ je pak nejen nešikovné a frustrující, ale ve výsledku i nebezpečné.

Hlavně druhého faktoru si již všimly i organizace bojující za bezpečnost silničního provozu. Euro NCAP tak dal vědět světu, že bude vyžadovat, aby některé klíčové prvky měly své fyzické tlačítko, jinak body a hvězdy za bezpečnost půjdou dolů. Organizace se nicméně vyloženě nepřetrhla, nejde jí třeba o ovládání hlasitosti audio systému či klimatizace. Místo toho vyžaduje jen to, abyste nemuseli sundávat oči z vozovky kvůli klaksonu, směrovým signálům, stěrači čelního skla a varovným světlům.

Automobilky tak mají dál dost prostoru preferovat hlavně své vlastní zájmy, značky beroucí ohled hlavně na klienta se ale pořád najdou. Asi nejdál to mezi nimi dotáhl Aston Martin, který dokonce před pár roky sestavil tým několika lidí, jehož úkolem bylo jezdit v různých autech a zaznamenávat své zkušenosti s palubními systémy, které byly i u Astonu stále více ovládané dotykově.

Cílem bylo - pozoruhodně a svérázně - definovat tzv. piss-off factor, česky slušně řekněme faktor naštvanosti (doslovný překlad by byl trochu peprnější...). „V posledních pěti letech jsme začali navrhovat vše s ohledem na uživatele, na zákazníka. Něco takového se v minulosti nedělo,“ potvrdil designér značky Miles Nurnburger výše zmíněné pro kolegy z Car Expertu.

Astonu Martin navíc v mezičase ovládl Lawrence Stroll, který s tím jako správný nadšený řidič souzněl a onen tým rozšířil z pěti lidí na dvacet. Postupné bujení beztlačítkového ovládání tím ustalo, neboť právě to začalo být zdrojem frustrace stále víc. „O to jde v případě faktoru naštvanosti,” říká dál Nurnurger. „Když něco chcete, chcete to okamžitě,” dodává. Britové tak zamířili opačném směrem než většina branže do kabin svých nových aut začali vracet tlačítka. Podle nich tu jde o hodně: „Pokud chcete zvýšit nebo snížit hlasitost, změnit teplotu - ve chvíli, kdy musíte vstoupit na obrazovku a klepnout na teplotu, ztratili jste zákazníka,” uvádí dál designér značky. A to Aston pochopitelně nechce připustit.

Inovovaný Vantage tak má zhruba 20 fyzických tlačítek umožňujících přímý přístup třeba i k ovládání klapky výfuku. Tak pro-zákaznický přístup se dnes skutečně nevidí, pročež je vlastně škoda, že ho uplatňuje pouze automobilka, která ročně prodá pár tisíc vozů. Pořád je to ale lepší než nic - pokud s tímto přístupem uspěje, jak je sama přesvědčena, snadno ukáže cestu dalším.

Nový Vantage disponuje přibližně 20 tlačítky pro funkce, které zákazníci značky používají nejčastěji. Britové totiž zjistili, že zdlouhavé hledání čehokoli v palubním menu přes dotykový displej je zdrojem frustrace, která vás snadno může přimět i k nákupu jinde. Foto: Aston Martin

