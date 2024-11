Britové vyzkoušeli Škodu Octavia Combi RS po faceliftu. A narazili jen na problém, který trápí pouze je dnes | Petr Prokopec

Modernizace přihrála mladoboleslavskému bestselleru poněkud kontroverznější vzhled a sebrala mu ruční řazení. Motor 2,0 TSI ale dostal 20 koní navíc a v interiéru se objevil nový 13palcový displej. A právě k němu se váže největší kritika.

Škoda Octavia není pouze českým národním fenoménem, o nemalou pozornost si říká také na řadě zahraničích trhů. Nikoli proto, že by šlo o vůz, který by mohl z fleku zamířit do soutěže krásy nebo dosahoval obrovského výkonu, „jen“ se trefuje do široké škály potřeb cílové klientely, přičemž tak činí relativně levně. Nebo tak aspoň dlouho činil, neboť od příchodu čtvrté generace v roce 2019 Octavia mezi vyloženě levné zboží nepatří. Na druhou stranu v době, kdy už ani Dacii Sandero nekoupíte pod 300 tisíc korun, bychom možná měli předefinovat, co je a co není dostupné.

Letos Octavia prošla faceliftem, který se dotkl i verze RS. A právě za volant vrcholného kombíku v modernizovaném provedení se posadili kolegové z britského Car Throttle. Ti právě tuto karosářskou verzi doporučují víc než liftback, a to kvůli přidané praktičnosti. Zavazadelník totiž za standardního stavu pobere 640 litrů, tedy víc, než jakákoli soudná rodina potřebuje na víkend. Pokud pak navíc zadní sedadla sklopíte, není problém dovnitř naskládat almaru po babičce, a ještě vám zůstane dost prostoru na psa či nákup.

V rámci faceliftu se nicméně mladoboleslavská automobilka podívala hlavně na opačný konec vozu, tedy pod kapotu. Tam sice i nadále trůní dvoulitrový čtyřválec EA888, nově však produkuje 265 koní, tedy o 20 víc než dřív. Přenos nejvyššího výkonu, jaký kdy tento vůz dostal, má pak na starosti sedmistupňové DSG, které dál roztáčí pouze přední kola. A jak kolegové dodávají, Octavia je s tímto ústrojím v reálném světě opravdu velmi rychlé auto. Jen člověk nemá čekat, že v něm probudí závodníka.

Neznamená to, že byste se za volantem nepobavili. Nicméně to nebylo při vývoji prioritou, i proto by možná nebylo od věci, kdyby Octavia RS vyfasovala věci jako třeba odlišný diferenciál Volkswagenu Golf GTI Clubsport. V případě podvozku či brzd již nedošlo prakticky k žádným změnám, a to i přes onen nárůst výkonu. Protože se ale nezvýšila hmotnost, zvládá Octavia brzdit stejně jako dřív. Britové dál naznačují, že povinností by měla být koupě příplatkového adaptivního podvozku DCC, neboť v té chvíli k vám tlumiče nepropustí nerovnosti ani ve sportovním režimu. Vůz s ním navíc lépe ovládáte, což se hodí, neboť řízení je typicky koncernově netečné a nedotáčivost lze vyprovokovat docela snadno.

Co se interiéru týče, kolegové poukazují hlavně na 13palcový displej multimédií, který je dle jejich názoru možná až moc velký. Víc jim ovšem vadí, že se poněkud stáčí směrem ke spolujezdci. Tedy na stejnou stranu, jako je tomu u levostranných modelů. Proč tomu ale je, když palubní deska je jinak kompletně převrácená, nevíme, že by úspory? Automobilka by na každý pád urychleně měla vyrukovat s nápravou.

Pokud pomineme tento nešvar, který je spojen jen s některými trhy, lze o mladoboleslavském kombíku s 265 koňmi hovořit pouze v dobrém. Kolegové přitom uvádí, že Octavia RS ve všech klíčových ohledech zaujme, v případě praktičnosti ovšem válí. Je proto možná škoda, že se zatím nevrátila dieselová verze, která by zrovna v případě kombíku dávala možná ještě větší smysl. Ale i s benzinovým motorem prý můžete jezdit za 7 litrů, byť pochopitelně při využití jen nepatrné části potenciálu motoru.

Facelift přinesl Octavii zvenčí nová světla či nárazníky, zatímco pod kapotou nově trůní o 20 koní větší stádo a do interiéru se nastěhoval 13palcový displej multimédií. Právě ten je Britům trnem v oku, ovšem v poněkud britském ohledu. Foto: Škoda Auto

