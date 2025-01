Bugatti, které po 4 měsících zruinovalo autopůjčovnu, nikdo nechce koupit. Ani 25 milionů za něj majiteli nebylo dost před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti Rotterdam, publikováno se souhlasem

Je to velmi výmluvný příběh, který o tomto autě snů říká vlastně vše, co o něm potřebujete vědět. V normálním automobilovém světě by se to aspoň projevilo na jeho ceně coby ojetiny, v době „sbírání a neježdění” to ale znamená až brutální nepoměr hodnoty a použitelnosti.

Možná si ještě vzpomenete na loňskou nabídku jednoho neobvyklého Bugatti Veyron. Tedy každé Bugatti je vlastně neobvyklé, tohle ale navíc mělo pozoruhodnou historii - několik měsíců bylo součástí nabídky nizozemské autopůjčovny Buena Vida Supercar Rentals. A bylo to doslova tak, loni v květnu si jej pořídila za účelem půjčování zámožným klientům toužícím zejména po mimořádných „zážitkových” jízdách, v září jej ale znovu z nabídky vyřadila a auto nabídla k prodeji.

Důvod byste zřejmě uhodli i bez nápovědy, přímo zástupce firmy nám ale tehdy sdělil, že nabízet tohle auto k půjčování bylo pro společnost nebývalou ekonomickou sebevraždou a těch pár měsíců stačilo k tomu, aby ji začalo ruinovat. Sazby přitom nebyly nízké - za hodinu se platilo 1 000 Eur (25 tisíc Kč), za půlden 5 000 Eur (125 tisíc Kč) a za 24 hodin 10 000 Eur (250 tisíc Kč). Záloha byla 10 000 Eur při krátkých zápůjčkách a 25 000 Eur při delších. Do firmy jste tedy při zájmu o týdenní půjčení museli přinést 95 000 Eur (2,4 milionu Kč), aby se s vámi vůbec bavila, navíc součástí nebylo pojištění kryjící veškerá rizika a kilometrový nájezd byl omezený.

Není divu, že firma nedokázala najít rozumný poměr mezi zájmem a rentabilním provozem. Za tyto peníze už zřejmě o vůz málokdo stál, za jakékoli menší už bylo nemožné hradit brutální provozní náklady. Navíc je třeba mít na paměti, že využívání vozu tímto způsobem nemá zrovna blahodárný vliv na jeho zůstatkovou hodnotu, takže ani touto optikou nebyly náklady vlastnictví zdaleka nulové. Veyron prostě musel pryč, jenže... pryč není.

V září byl prodáván formou aukce s 32 tisíci najetými km, příhozy v ní se nakonec vyšplhaly na rovný 1 milion Eur bez DPH. To je hromada peněz, aspoň nominálně víc jak cena tohoto nového auta před dvěma dekádami, prodávající ale takovou nabídku odmítl a vůz ještě chvíli provozoval. Nyní s 34 136 km stojí v oficiálním zastoupení Bugatti v Rotterdamu jako „běžné” bazarové zboží. Může tedy být i vaše, ale za kolik?

Kdysi jsme tipovali, že by mohlo jít o relativně levný vůz, ale to je mýlka. Bugatti Rotterdam z něj chce 2,25 milionu Eur, tedy brutálních 56,5 milionu Kč. To je obecně hodně na Veyrony z té doby (rok výroby 2009), je to hodně na Veyrony s takovými nájezdy a je to sakra hodně na Veyrony z půjčovny. Nemyslíme si tedy, že je auto za takové peníze prodejné, proto také dál zůstává v nabídce.

S prodejcem jsem mluvil a byť diskuzi o ceně obecně připouští, na velký „deal” to v tomto případě nevidí. Situace kolem tohoto auta tak jen připomíná absurditu současného automobilového světa - že vznikají auta mimořádná a mimořádně drahá, která je také velmi drahé udržovat při životě, je normální. Když už se ale takový vůz stane 16 let starým zbožím, obvykle je náročnost jeho provozu aspoň negativně zohledněna v zůstatkové ceně, protože co musíte dát za provoz, už prostě nemůžete dát za pořízení. Ale to dnes možná platí u 16 let starého BMW 760Li, tady ne. S Veyronem se stejně nejezdí, sbírá se socha na kolech. A výsledkem je stále větší nemožnost taková auta vůbec nějak provozovat, je to ekonomická past.

Mimochodem, prodejce Bugatti, když jsem se identifikoval jako český novinář, se v žertu zeptal, zda by o auto neměl zájem „Rišárd Kled”, který už pár bugatek má. Chvíli mi trvalo, než mi docvaklo, o kom je řeč, sláva českého.... no skoro se mi ho nechce urazit slovem „sběratele”, protože na rozdíl od většiny ostatních se svými autem jezdí, se evidentně donesla i do Rotterdamu. Tak to můžeme brát jako hozenou rukavici: Nechtěl byste se ujmout tohoto bělouše z půjčovny, „Rišárde Klede”? Tuším, že tento muž, původním povoláním pořád ekonom, bude mít na věc celkem jednoznačnou odpověď, ale i v Nizozemsku ví, že líná huba... Auto si nicméně může koupit kdokoli, takže třeba se mezi Čechy najde i jiný zájemce než Richard Ch., který podle všeho žádné auto navíc nepotřebuje.

Bugatti, které loni ruinovalo nizozemskou půjčovnu superaut, je znovu na trhu. Tentokrát za skoro 57 „míčů”, no nekupte to: Foto: Bugatti Rotterdam, publikováno se souhlasem

Zdroj: Bentley / Lamborghini / Bugatti Rotterdam@Autoscout24

Petr Miler

