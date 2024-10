Celých 50 nových Volkswagenů Golf GTI pro policii je vážně neobvyklá smečka honicích psů včera | Petr Miler

/ Foto: Durban Metro Police Service, CC0 Public Domain

Policejní Golf? To se vídá, 50 policejních Golfů ve smečce už méně. A pokud jde do jednoho o dnes už ikonické typy GTI, je to vážně mimořádná podívaná. Taková se nám naskýtá díky policii z Durbanu.

Jaká auta by měla používat policie? To je otázka, na kterou budete hledat velmi obtížně shodnou odpověď prakticky s jakýmkoli člověkem, se kterým se o tom začnete bavit. Každý má totiž trochu jiné mínění o policii jako takové i o roli, kterou by měla ve společnosti zastávat. Každý má také trochu jiné zkušenosti s tímto sborem - někomu policisté pomohli, po jiném se akorát vozili, další viděl nasazovat krk čestné borce, jiný je vídá lelkovat u koblih, brát úplatky, oportunisticky využívat výsluh... Je to opravdu velmi pestrá mozaika.

Principiálně obecně přijatelná odpověď na zkraje položenou otázku je přitom jednoduchá - mělo by jít o auta přiměřená situaci v zemi, ve které sbor působí, přiměřená konkrétnímu způsobu využití, postavení policie společnosti, historicky ověřené schopnosti s nimi adekvátně a efektivně zacházet atd. I do toho si ale každý promítne své vlastní představy a především to pokaždé znamená něco jiného.

Když třeba vidíme, jak čeští dopravní policisté devastují jim svěřená auta, a to soustavně bez ohledu na typ, čas a místo, neumí s nimi jezdit, chlubí se tím, že dělají to samé, co jiným vyčítají, pokud rovnou nezpůsobují ještě větší riziko a ani z chyb se nepoučí, popř. posílají řidiče bez okolků „do p*dele!”, i jízdní kolo by pro ně bylo moc. Českou životní úroveň navíc známe sami, takže nesmyslné exhibice jako policejní Ferrari jen dráždí ty, kteří celou tuhle show platí. A to ani nemluvíme o tom, že auta nebývají nakupována ani tak podle toho, co chce policie, ale co chtějí dodavatelé, kterým jsou zakázky očividně ušity na míru, a to zdaleka nejen u nás. V Dubaji je ale ekonomická situace pochopitelně jiná, policie v jiných zemích se může chovat jinak atp.

Nedokážeme tedy říci, jak moc příhodný je nákup rovných 50 Volkswagenů Golf GTI policí z jihoafrického Durbanu, kterým se tamní sbor právě pochlubil, neboť i tohle je dnes auto za milion (u nás od 1 044 900 Kč, vážně), ale samotná auta se nám líbí. Však se podívejte na tu skvadru ikonických hot hatchů v uniformách. Něco nám tedy říká, že i tohle bude „malá domů”, neboť Volkswagen je v zemi významně přítomen a svá auta tam vyrábí, ale to je pochopitelně jen dohad.

Reakce lidí na tento nákup jsou nepřekvapivě tak pestré, jak naznačuje výše zmíněné. Někteří nákup chválí, většina ale po špatných zkušenostech na sociálních sítích křičí, že desítky utracených milionů měly být raději použity na opravu špatných silnic, říkají, že auta budou hlavně zneužívána pro osobní potřebu policistů, nikdo je neuvidí při adekvátním využití ve městě a okolí, kam se poděly dříve nakoupené vozy, které také nikdo neviděl sloužit, poukazují na dřívější případy různých tunelů a klientelismu... No, zjevně nejen Česko je země příběhů.

Názor si ale samozřejmě udělejte sami - sousloví „tisíc lidí, tisíc chutí” tu snad výjimečně platí úplně doslova.

Povolat do policejní služby 50 nových Golfů GTI je vážně neobvyklý krok. V JAR hou udělali, zase tak moc obdivu si za to ale nevysloužili. Foto: Durban Metro Police Service, CC0 Public Domain

Zdroj: Durban Metro Police Service

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.