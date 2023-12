Euro NCAP se překvapivě obul do moderních aut, SUV a elektromobily označuje za „problém” před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Kdo by byl býval řekl, že se do europolitiků začne trefovat jedna z nejznámějších bruselských organizací, přesně to se ale nyní děje. Ta sice zkresluje svůj díl viny na současných trendech, ve všem ostatních má ale prostě pravdu.

Za posledních pár let vzrostla hmotnost nových aut na takovou úroveň, že třeba Bentley již začalo u Evropské unie lobbovat za zvýšení hmotnostních limitů definujících osobní vozy. Model Bentayga se totiž už pohybuje nad třemi tunami, a to má pod kapotou lehčí spalovací či nanejvýš hybridní pohon.

Pokud by tedy došlo na elektrické verze s adekvátními bateriemi, k usednutí za volant by již byl zapotřebí řidičský průkaz na nákladní vozy. Tím pochopitelně bohatá klientela nedisponuje a nedá se ani předpokládat, že by si jej toužila udělat proto, aby mohla řídit zrovna Bentley. Snaha značky změnit zákonné limity je tedy pochopitelná, jakkoli z našeho pohledu zůstává nevítaná.

Pokud totiž Evropská unie říká, že jedním ze smyslů její existence je zvýšení bezpečnosti na silnicích a zlepšení životního prostředí, laťku nahoru posouvat prostě nemůže, to by ji spíš měla tlačit dolů. I malé dítě totiž dokáže pochopit, že na zvednutí velké krabice hraček je zapotřebí více energie než v případě té malé. A že pokud ji pustí z desátého patra, budou následky jejího dopadu mnohem drastičtější.

Toto jsou fyzikální zákony, které zkrátka nelze ošálit. Tedy v reálném světě, papír pořád snese vše. A pokud na něj napíšete, že elektromobily jsou klimatickou spásou a synonymem bezpečnosti, mnozí tomu i budou věřit. Bruselské organizace patří obvykle mezi ty, kdo pokřivené vnímání reality podporují, někdy ale i v pekle zasněží.

Proti směřování hlavně evropské automobilové branže se tak nyní překvapivě postavila organizace Euro NCAP. Ta v rámci posledního kola crash testů otestovala BMW řady 5, BYD Seal-U a Tang, Hondu ZR-V, Hyundai Kona, Kiu EV9, Mercedes-Benz EQE SUV, Smart č.3, VinFast VF8, Volkswagen ID.7 a Xpeng G9. A jakkoli osmi vozům udělila plných pět hvězd a zbývajícím třem čtyři, vydala souběžně varování před stále větší hmotností.

„Z těchto jedenácti aut pouze tři váží méně než dvě tuny. Po léta byla organizace Euro NCAP viněna z toho, že navyšuje hmotnost aut. Předpokládalo se totiž, že více bezpečnosti vede k vyšší hmotnosti. Tak tomu ale nikdy nebylo a nárůst hmotnosti, který dnes vidíme, není s bezpečnostní nijak spojen,“ uvádí NCAP s tím, že problém místo toho odpovídá nabízení stále větších aut s elektrickým pohonem, kdy velké baterie mají vykompenzovat obavy ze slabého dojezdu. Obojí dohromady označuje za „bezpečnostní problém”, který nepomáhá ani s ohledy k přírodě.

„Toto je trend, který nepomáhá ani bezpečnosti, ani životnímu prostředí. Velká a těžká auta jsou po stránce energetické náročnější než malá a lehká, přičemž pokud tato dvojice navzájem koliduje, rázem je třeba se obávat o bezpečnost, zvláště pokud při takovém incidentu figurují i lidé,“ uvedl generální tajemník Euro NCAP Michiel van Ratingen. Ten sice dopad organizace na růst hmotnosti nových zlehčil, neboť jistě není nulový, jinak ale má pravdu.

Dnešní vozy jsou totiž napěchované řadou prvků, které nemají nic společného ani s bezpečností, ani s redukcí spotřeby. Místo toho řeší pouze komfort cestujících. Často jde navíc o věci, po jejichž příchodu se nikdo neptal a jenž jsou aktivitou samotných výrobců. Ti pak často nejsou vedeni ani tak rozmařilostí vlastní klientely, jako spíše snahou maximalizovat své zisky. Auta by dnes mohla zkrátka být lehčí, aniž by byla méně bezpečná, i v tom má von Ratingen pravdu.

Euro NCAP tak jen potvrzuje to, o čem mluvíme již léta. Tedy že nejbezpečnější a nejefektivnější auto je takové, které je primárně lehké. V tu chvíli se může chlubit vysokou aktivní bezpečností a nízkou spotřebou, tedy i malými emisemi čehokoli a kdekoli. Fakt, že trend míří opačným směrem, je vzhledem k dokola omílaným prioritám naprosto absurdní.

Protože Euro NCAP na jedné straně musí jet dle pravidel, které organizace sama nastavila, nemělo by nikoho překvapit, že velebí Volkswagen ID.7 jako jedno z nejbezpečnějších aut letošního roku. Německý elektromobil totiž v případě ochrany dospělých dosáhl na 95procentní hodnocení. Nicméně jeho hmotnost je hrozivých 2 285 kg, a to jde přitom o zadokolku s menším paketem baterií. SUV jsou na tom ještě hůř. Foto: Euro NCAP, tiskové materiály

