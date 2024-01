Hackeři se umí na dálku zmocnit i elektrických momentových klíčů, mohou způsobit vadnou výrobu auta, aniž by si toho kdokoli všiml před 6 hodinami | Petr Prokopec

Ptáte se, proč je dnes i taková věc online? A proč je možné na dálku změnit reálné utahovací momenty, aniž by to obsluha zaznamenala? To jsou správné otázky, ale je to tak. A napáchat tím lze spoustu škod.

Slova o dobrém sluhovi a zlém pánovi zná snad každý. V 21. století bychom je ale možná mohli doplnit ještě o „tom třetí vzadu”. Ještě horší než někdejší sluha, který se změní v pána, může být ten, který na oko sluhou zůstane, ale nechá se potajmu ovládat, aby zdánlivě ve váš prospěch dělal něco jiného, než má. A ve výsledku tím škodil vám i jiným.

Tato slova se člověku vkrádají na mysl při pohledu na aktualitu, která se týkají společnosti Bosch Rexroth, dceřiné to firmy známého německého výrobce autodílů. Připomíná scénáře katastrofických filmů z budoucnosti, kde se nástrojů, které měly člověku pomáhat, stávají zbraněmi sloužícími pravému opaku.

Společnost Nozomi Networks totiž zjistila, že hackeři se dnes dokážou na dálku „nabourat” do elektrických šroubováků a momentových klíčků Bosch Rexroth (konkrétně mj. typu NXA015S-36V-B), které jsou vybaveny Wi-Fi modulem, a jsou tedy připojeny obvykle k interní síti firmy. Pokud ta ale není fyzicky oddělena od internetu popř. dostatečně zabezpečena proti útoku z blízkosti, je možné na libovolně měnit nastavení těchto přístrojů. A to je potenciální průšvih jako hrom.

Pokud si říkáte, k čemu to něčemu bude, pak dodejme, že hackeři takto dle Nozomi mohou mj. změnit sílu, s jakou reálně dochází k utahování šroubů třeba při výrobě aut, aniž by obsluha cokoli zaznamenala. Přístroj se dál bude tvářit, že dělá, co má, ve skutečnosti ale použije třeba poloviční moment. Něco takového může být velmi nebezpečné, neboť řadu věcí je třeba ve výrobě nebo i v servisech utáhnout právě tak, jak se má, jinak následně dojde k povolení šroubů. A asi nemusíme dodávat, co by se mohlo stát, kdyby vám kvůli tomu za jízdy upadly třeba brzdové komponenty.

Bosch již přijal patřičná opatření a uvádí, že s aktualizací softwaru řešící tuto zranitelnost přijde do konce tohoto měsíce. Jen o tento konkrétní problém tu ale nejde - už samotný fakt, že je dnes něco takového technicky možné, je poměrně děsivý. Dává to prostor k řadě záškodnických akcí, které mohou být využívány k vydírání nebo ohrožování konkrétních lidí, aniž by si toho kdokoli zvenčí všiml.

Zas a znovu se tak ukazuje, že elektronizace všeho nepřináší jen výhody. Je samozřejmě pěkné, že se dnes na takových nástrojích dá třeba vzdáleně aktualizovat řídicí software a vylepšovat tak jejich fungování, ale za jakou cenu? V tomto případě jsme se o hrozícím nebezpečí dozvěděli snad včas. Ale kolikrát se to nestalo nebo nestane klidně vůbec? Obsluhu podobných nástrojů by nejspíše nikdy ani nenapadlo, že jim jejich elektronicky ovládaný parťák může z vůle někoho jiného věšet bulíky na nos.

