Je na pováženou, když čínská auta dostávají v testech Němců stejné známky jako VW či Škody

/ Foto: Xpeng

Donedávna nepředstavitelná věc je realitou. Zatímco Němci milované Volkswageny a Škody získávají v jejich testech známky stále horší, dosud neznámé čínské značky si vedou pořád lépe. A najednou mohou být jejich skóre do puntíku stejná, Xpeng G9 to dokazuje.

Německá média byla vždy k domácím automobilkám a jejich dceřiným značkám shovívavá. Tak to prostě chodí - čeští novináři také nikdy nebudou zcela nezaujatě hodnotit výkony našeho hokejového týmu, stejně jako britská média nikdy nebudou nestranná v kláních Verstappena s Norrisem, Hamiltonem nebo Russellem. Současně je ale třeba dodat, že v případě domácích značek kolikrát ani nemusela přivírat oko, jejich produkty nezŕídka představovaly i podle nás světovou špičku.

Poslední dobou se to ale nějak pokazilo. Nedá se říci, že by třeba Auto Bild pomalu nenechával na autech koncernu Volkswagen nit suchou, značně rezervovanější přístup je ale znát. Třeba nový Passat z testu odešel s dvojkou místo skoro obligátní jedničky. A to je ještě možné vnímat jako dobrý výsledek. Takový Golf po faceliftu či Škoda Kodiaq druhé generace si odvezly známku 2-, která nemá daleko k průměru. A to ani nejsou skutečně nová auta, jen vozy více či méně vycházející z dříve pozitivněji přijímaných předchůdců.

Proč tedy taková hodnocení? Hlavní důvody jsou prosté - koncern VW svá auta stále víc „šidí”, a to jak viditelně (materiály, zpracování...), tak na první pohled ne až tak patrně (vydávání vývojově starých aut za nová). Přesto za ně chce pořád víc peněz, a to až do té míry, že v Evropě už vlastně ani nedokáže nabídnout skutečně lidové auto. Koneckonců i nejhůř vybavená Fabia s litrovým třiválcem pod kapotou startuje na 400 tisících korunách, což je víc peněz, než je řada lidí ochotná za jakýkoli nový vůz dát. Navíc v té chvíli potřebují, aby pobral celou rodinu, kterou zvládne odvézt třeba i do Chorvatska. Což sice atmosférická Fabia zvládne, utrpení to ale bude jen o málo menší než cesta tamtéž elektromobilem.

VW, Škoda a další se pak ale nesmí divit tomu, že se od nich lidé odvrací a míří klidně i do lůna čínských automobilek. Ostatně vysoké prodeje Číňany vlastněného MG v Česku se nevzaly z ničeho. S čínskými auty pak sice nemusí být spojené takové kvality, sofistikovanost a kultivovanost, vše ale dokážou vykompenzovat svými cenami. Ve finále tedy nabízí takový balíček, ze kterého jde ve Wolfsburgu, Mladé Boleslavi i Bruselu strach. A nejnovější test Auto Bildu je jistě neuklidní.

Němečtí kolegové totiž otestovali Xpeng G9 Performance. Tedy 4 891 milimetrů dlouhé čínské SUV, které se dočkalo předního elektromotoru naladěného na 238 koní a zadního produkujícího 313 koní. Celkově ta soustava nabízí 551 koní, jenž jsou spárovány s bateriemi o využitelné kapacitě 93,1 kWh. S těmi vůz reálně ujde 414 kilometrů, byť kolegové zmiňují, že v době testu panovalo příjemné počasí a 22 stupňů Celsia. Dá se tak předpokládat, že v zimě nebo v horku z toho bude o pár desítek procent méně, navíc je při velmi pomalé jízdě, ale i nějakých 350 km bude nějak použitelným akčním rádiem.

Jakmile pojedete rychleji, dynamicky vás vůz nezklame, dojezdem ale ano - už při stálé rychlosti 200 km/h si řekne o 60 kWh každých 100 kilometrů. Reálně v takovém případě nedojede mezi nabitími o moc dal než nějakých 120 km, „šťávu” lze ovšem doplňovat výkonem až 300 kW. Vzduchový podvozek pak zvládá bez problémů válcovat nerovnosti, zatímco kabina je příjemně odhlučněná. Cestování uvnitř tedy i díky bohaté základní výbavě není utrpením, spíše požitkem. Ovšem co prožívají spolujezdci, nemusí taktéž zažívat řidič.

Zejména software vozu je totiž nedokonale zkalibrovaný, kritiku si zaslouží rovněž řízení a pedál brzd je příliš měkký, zatímco brzdná dráha až příliš dlouhá. První zmíněnou výtku by nicméně měla vyřešit modernizace operačního systému, jenž má přijít ještě teď v září. Se zbytkem pak asi Číňané nic neudělají, což je vlastně pro VW a spol. jen dobře. G9 si totiž i tak z testu odváží známku 2-, a dočkal se tedy úplně stejného hodnocení, jaké dostal Kodiaq nebo Golf. To je pro Xpeng skvělá, pro škodovku a spol. naopak mizerná vizitka.

A to ani nejde o nijak zvlášť levné auto, G9 totiž stojí od 69 600 Eur (cca 1,75 milionu Kč). To opravdu není malá suma, na druhou stranu za ni dostáváte naprosto vše od 21palcových litých kol přes sedadla s masážní funkcí až třeba po audio systém Dynaudio. Klientelu kupující drahá auta to pak sice od BMW a dalších nejspíše neodvábí, stejně jako se nemusí obávat ani níže postavené značky. Tedy zatím, hodnocení Auto Bildu ale jistě maže mnohé předsudky.

Xpeng G9 Performance je hodnoceno stejně jako třeba Škoda Kodiaq nebo VW Golf 8.5. Nedá se přitom předpokládat, že by se nyní všichni hrnuli pro čínská auta, tamní značky ale díky tomu jistě zase mají víc na čem stavět. Foto: Xpeng

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

