K mání je skutečná Škoda Fabia WRC, kterou sedlali Auriol či Gardemeister. V dokonalém stavu bude stát majlant

/ Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály

Žádná replika, napodobenina nebo jinak pochybné zboží, ale jeden ze skutečných 24 továrních speciálů míří do dražby kompletně zrenovovaný a se všemi dokumenty. Tohle auto může ihned nastoupit do soutěží a vzpomínat na doby, kdy se Škoda prala o vavříny se světovou elitou.

Před pár dny jsme mohli zavzpomínat na moderní historii sportovních aktivit Škody. Ta byla od roku 1999 spojena s šampionátem WRC, o fenomenálních úspěších se však nedalo mluvit. Mladoboleslavská automobilka totiž nedosáhla na vavříny ani se speciálně upravenou Octavií, ani s Fabií, načež následně raději sestoupila do nižší kategorie WRC-2.

Neznamená to ale, že bychom modely jako Octavia WRC a Fabia WRC měli zatracovat. Je to pořád to nejlepší, co v Mladé Boleslavi na tomto poli stvořili, jde o auta snů svého druhu. A pokud skutečně sníte o vlastnictví některého z nich, druhý zmíněný stroj je aktuálně k mání. Nevyjde ani trochu levně, dle společnosti Iconic Auctioneers, která má na povel jeho dražbu, by se totiž příhozy měly vyšplhat na 240 až 280 tisíc liber (cca 7 až 8,2 milionu korun). K tomu je navíc třeba přihodit ještě poplatek za zprostředkování prodeje a daň.

Je samozřejmě možné, že cena až tak vysoko nevystoupá, spíše ale bude počítejme s opakem. Máme tu totiž jeden ze 24 původních exemplářů, se kterým odjel Didier Auriol v roce 2003 australskou rallye. Následně za jeho volantem absolvoval pět podniků Toni Gardemeister a Fabia se dostala také do rukou Armina Schwarze, který s ní závodil v roce 2005 v Japonsku. Škoda pak vůz prodala soukromému týmu, který jej následně používal při řadě méně významných podniků.

V roce 2020 došlo na jeho důkladnou renovaci, během které došlo i na návrat továrních barev, jakými se Fabia pyšnila během Rallye Sanremo v roce 2003, kdy s ní Auriol dojel dvanáctý. Zakázková karoserie s roztaženými blatníky a rozměrným zadním křídlem je tak aktuálně zcela nedotčená, stejně jako nenajdete škrábanec na bíle lakovaných kolech OZ. Obuta jsou přitom do pneumatik určených pro asfaltové soutěže, jako tomu bylo před jednadvaceti lety.

Co se hnacího ústrojí týče, to plně odpovídá tehdejším pravidlům. Přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec tedy produkuje 300 koní a 600 Nm točivého momentu, o jejichž přenos na všechna čtyři kola se stará šestistupňová sekvence. Ta je přitom podpořena třemi aktivními diferenciály. Uvnitř je pak možné počítat vedle dvojice sedadel Sparco také s vyjímatelným volantem, závodním přístrojovým štítem a ochrannou klecí. Vše ostatní v rámci odlehčování letělo přes palubu.

Vůz je nabízen nejen s hromadou náhradních dílů, ale také s certifikací, která vám umožní bez problémů prakticky ihned startovat do pomalu většiny závodů historických vozů. Pokud tedy máte zájem, aukci Race Retro, která se koná 23. února v Stoneleigh Parku v britském Coventry, byste si neměli nechat ujít. Dobrou zprávou jistě je, že navzdory tomu, že se vůz aktuálně nachází za kanálem La Manche, disponuje volantem stále na té správné - tedy pro nás levé straně.

Tato Fabia WRC svého času patřila mladoboleslavskému továrnímu týmu, který ji nasadil v letech 2003 a 2004. Poté se 300koňový hatchback přesunul k soukromníkům, nyní plně zrenovovaný může být váš. Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály

Zdroj: Iconic Auctioneers

