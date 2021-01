Koronavirus nakopl zájem o auta, která dříve kupovala jen hrstka „bláznů” před 3 hodinami | Petr Prokopec

Všechno zlé je pro něco dobré, říká se. A tak zatímco většina automobilek v koronavirových časech strádá, některé jsou zavalené objednávkami. Tušíte, že pořád existují firmy prodávající auta, která si postavíte sami doma?

Každá krize má své vítěze a poražené, přičemž ta současná, koronavirová není výjimkou. A zatím se zdá, že za kratší konec provazu tahají hlavně mainstreamové automobilky, což je vlastně pochopitelné. Na ekonomické problémy vždy jako první doplácí běžní lidé a pořízení nového automobilu je to první, co si vyškrtli ze seznamu priorit. Tedy za předpokladu, že nejde o vůz, který lze pořídit po kusech a postavit si ho doma ve své garáži.

Řeč je o tzv. kit carech, o které byl loni enormní zájem, přestože dříve šlo o automobily pro hrstku „pacientů”, jako... jsme třeba my. Daří se jim hlavně ve Velké Británii, kde je snazší podobný vůz protáhnout nezbytným schválením pro běžný provoz. Neznamená to nicméně, že by potřebné razítko dostal každý, kdo o něj požádá. Společnost Southways Automotive, u které si můžete v krabicích pořídit třeba Ultimu, uvádí, že inspekcí neprojde při svém prvním pokusu většina nadšenců. Nejčastěji přitom dojedou na haprující přední či zadní světla, bezpečnostní pásy či přílišné emise.

Přesto všechno nicméně zájem o kit cary loni v Británii vzrostl, a to právě díky koronaviru. „Telefon se zbláznil,“ vzpomíná firma AK Sportcars na jaro, kdy v zemi došlo na první lockdown. Právě v té době se řada lidí jednoduše zavřela do garáže či dílny, kde po dlouhé dny stavěla repliky AC Cobry, jíž tato společnost nabízí. Či případně Jaguary XKSS, které byly do jejího programu zařazeny nedávno a o které je zvláště na ostrovech stále větší zájem. Nouzí ovšem netrpí ani další podobné firmy, který je jen ve Velké Británii přes sto.

Zájem o kit cary přitom nevzrostl pouze proto, že lidé náhle měli více času. Dalším stěžejním důvodem dle firmy AK Sportscars je ta skutečnost, že řada dílů je velmi malá a dá se zaslat poštou. Objednávky tak nebyly přerušeny ani ve chvílích, kdy došlo na uzavření showroomů a továren. Meziroční zájem tak skutečně šel nahoru o desítky procent, důsledkem čehož jsou až šestiměsíční čekací listiny v případě dodávky aut v krabicích.

Je nicméně třeba zmínit, že pozvolné nakupování dílů přijde amatérské výrobce na mnohem větší sumu než jednorázové pořízení kompletního kitu. V případě firmy Westfield, která posílá na trh moderní interpretace Lotusu 7, vás tak jen volant může vyjít na 330 liber (cca 9 700 Kč) a vyhřívané čelní okno na více než 520 GBP (15 300 Kč). Za kompletně celý vůz přitom dáte zhruba 30 tisíc liber (883 000 Kč), jakkoliv samozřejmě i ten si musíte sestavit.

John Freeman, mluvčí AK Sportscars, pak dodává, že většina zákazníků jsou běžní lidé, nejde o vyškolené mechaniky. Nechybí jim ovšem vůle a nadšení. Ty se navíc předávají z generace na generaci, jak dodává ředitel Westfieldu Simon Westwood. Dle něj jsou totiž zákazníci stále častěji otcové se svými syny, kteří pak následně dávají dohromady rodinné projekty.

Je tedy zjevné, že ne každá oblast automobilové branže byla koronavirem zasažena negativně. Ostatně jak jsme již zmiňovali, nahoru nešel zájem pouze o kit cary, ale také o zakázkové specifikace luxusních vozů. Rozdíl je vlastně pouze v tom, že ti movitější si auto podle vlastních představ vymysleli a nechali realizovat jiné, ti méně movití si vůz svých snů museli postavit sami.

