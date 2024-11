Krize německého autoprůmyslu je skutečná. V Essenu nafotili tisíce nových aut, která nikdo nechce, některá tam stojí už přes rok včera | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Jde o vozy koncernu VW, elektrické modely i dražší spalovací typy. „Nikdy jsem nic takového nezažil, a to tu pracuji už víc než deset let,” říká zaměstnanec logistického centra, kam auta pomalu jen přibývají.

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř, říká se. Pokud ovšem toto pořekadlo platí do puntíku, začínám mít opravdu velké obavy o zejména o evropský automobilový průmysl. Jen posledních pár hodin znovu ukázalo, jaké problémy trápí i Mercedes-Benz, který též čelí klesající poptávce a chystá se na propouštění a uzavírání továren. V čele průvodu ale kráčí koncern Volkswagen, který před pár lety vykázal z Wolfsburgu zdravý rozum a vsadil vše na elektromobilitu. Ta jej ovšem srazila na kolena skoro přesně tak, jak zkušení varovali.

I současný stav lze ale vidět jako poloplnou sklenici, koneckonců dno je stále daleko. Jenže na bedrech Němců leží taková zátěž, že stačí málo a věci se začnou rychle hroutit. Dobře to dokumentují i letecké záběry areálu společnosti CAT Automobillogistik sídlící v Essenu, které zveřejnili kolegové z německého Bildu. Její parkoviště praská ve švech a nejde jen o projev dočasné uskladnění nových vozů na cestě kamsi, jak by někteří mohli namítnout. Auta na tomto místě pomalu jen přibývají a některé jsou tam už déle než rok.

„Nikdy jsem nic takového nezažil, a to tu pracuji už víc než deset let. Auta sem jen naváží a víceméně žádná neodváží,“ sdělil Bildu jeden ze zaměstnanců přístavního parkoviště. Jeho slova pak jen potvrdily naložené kamiony, které na místě stály po celý víkend. A nejspíše tu ještě nějaký ten den stát bez hnutí budou, neboť již není prostor, kam by nová auta šlo složit. Chybí totiž klientela, která by je koupila. Povětšinou jde přitom o nové Volkswageny a Audi s vyššími cenami.

Ono parkoviště má dle odhadů hodnotu přinejmenším 300 milionů Eur (cca 7,58 miliardy korun), to je však pro koncern VW pouze jedna část problému. „Máme tu mnoho aut, která byla přivezeny už před víc než půl rokem. Dokonce i vozy, které tu trůní už přes rok,“ říká onen zaměstnanec. Jenže takové Audi modelového roku 2023 dnes stěží prodáte za sumu, jaká s ním byla spojena po opuštění fabriky. Místo toho je třeba přijít se slevou v řádu desítek procent.

A čas těmto vozům nesvědčí. Jak už jsme zmínili, auta stojí u Essenu, a jakkoli se jedná o říční přístav, pročež se není třeba obávat mořské soli v ovzduší, vlhkost je tu logicky značná. Auta navíc stojí pod širým nebem, takže nevyhnutelně podléhají zubu času. Němci by tak měli využít vánočního období a snažit se, aby si co nejvíce lidí nadělilo pod stromeček nové Audi či VW. Jinak mohou odepsat další procenta.

Že se tak zřejmě nevyhnutelně stane, naznačuje i Frank Schwope, který na hanoverské univerzitě přednáší ekonomiku automobilové branže. Dle něj se totiž výrobci budou snažit zbavit hlavně „těžko prodejných modelů, než zde budou sedět příliš dlouho. Možnost výhodně nakoupit za výrazně nižší slevy tak v příštích pár týdnech pravděpodobně výrazně naroste.“ I proto, že automobilky si obvykle před koncem roku snaží s pomocí výprodejů zlepšit svá čísla.

Zákazníci pak nejsou jedinými vítězi stávající krize, tím jsou vlastně i ona parkoviště. „Z našeho úhlu pohledu situace nyní vůbec není špatná, protože nám automobilky za parkovací místa musí platit,“ dodává onen zaměstnanec. Z jeho slov pak sice ve Wolfsburgu radost jistě mít nebudou, nicméně by je měli považovat za stěžejní. Pokud totiž VW znovu nezačne vyrábět auta, jaká lidé chtějí a mohou si je dovolit, pak ho budou brzy trápit jiné problémy než pár přeplněných parkovišť.

Takový VW Touareg dnes v Německu startuje na 1,86 milionech korun, o lidový vůz se tedy rozhodně nejedná. A to jde pořád o žádoucí spalovací auto, kolikrát ještě dražší a méně žádané elektrické modely mají problémy s prodejem jen větší. Foto: Volkswagen

Zdroj: Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.