Lewis Hamilton dal sbohem všem, spekulace o jeho úplném konci nabírají na síle

Fascinující. Tak lze nejvýstižněji popsat chování sedminásobného mistra světa Formule 1 od jeho prohry v posledním závodě sezóny v Abú Zabí. Od té doby se zcela straní veřejnosti a teď už na Instagramu nesleduje nikoho - ani svého bratra, ani svého psa.

Byl to nepochybně jeden z vrcholných momentů letošní sportovní sezóny, který v rozmezí několika minut proměnil sen Lewise Hamiltona o zisku osmého titulu mistra světa Formule 1 v hořkou prohru s novopečeným šampionem Maxem Verstappenem. Bylo to šílené vyústění šílené sezóny, ve které se situace měnila jako na houpačce.

Přesně takový byl vlastně i celý závodní víkend. Do něj oba rivalové vstupovali se shodným bodovým ziskem, nejprve se ale zdálo, že navrch má Hamilton, když jasně vládl tréninkům. Kvalifikaci naopak jasně opanoval Verstappen a do závodu vstupoval jako favorit, mizerně ale odstartoval a když jeho pozdější předjetí Hamiltona bylo Britovi dovoleno odvrátit nijak nepotrestaným výjezdem mimo trať, zdálo se být vymalováno.

Lewis H. byl totiž zjevně rychlejší a i když jej během závodu Max V. jednou téměř dojel a v druhé polovině průběžně stahoval, vrcholné klání se zdálo být rozhodnuté. Ne až tak bludný Holanďan totiž na stahování Britova náskoku potřeboval nové gumy, zatímco Hamilton zůstal na starých, právě tento moment se ale nakonec ukázal klíčovým. Mercedes měl v podstatě dvě možnosti, kdy mohl přezout a učinil-li by to, závod by byl nadále v jeho rukou. Němci ale vsadili na udržení pozice a dojetí závodu na teprve druhé sadě pneumatik, zatímco Red Bull - v pozici stáje, která nemá co ztratit - žongloval se strategií a Verstappenovo auto přezul třikrát.

Štěstí pak stálo na straně rudých býků, neboť po havárii Nicolase Latifiho se celé pole postupně sjelo díky vyjetí safety caru i kontroverznímu postupu ředitele závodu. V posledním kole pak vše hrálo do karet Verstappenovi, který Hamiltona udolal a dojel si pro první titul. Tolik pro rekapitulaci - stalo se to už před dvěma týdny - pozoruhodné je ale i následné dění. Lewis totiž sice Maxovi po závodě pogratuloval a tvářil se vyrovnaně, od té doby ale nepromluvil s nikým a na své sociální sítě nepřidal vůbec nic.

Už to svědčí o tom, že se s prohrou nevyrovnává tak snadno. A nasvědčoval o tomu také fakt, když jediné, co veřejně udělal, bylo smazání Formule 1 z jím sledovaných stránek na Instagramu. O týden později se na jeho mlčení nezměnilo nic, s jedním rozdílem - v mezičase dal sbohem úplně všem a na Instagramu přestal sledovat všechny a všechno. Včetně profilů jeho psa a jeho bratra Nicholase.

Ten se jako jeden z mála k situaci vyjádřil, když pro britský Express řekl: „Zkusil jsem s ním mluvit, ale nechám ho chvíli být. Všichni víme, jaké to je, když se věci nedaří. Myslím, že je v rozpoložení, kdy nechce mluvit vůbec s nikým včetně mě, s čímž nemám problém. Vím, jaké to je, byl jsem v podobné situaci dříve. Ne, že bych zrovna bojoval o titul mistra světa. Ale když máte špatný den, pak to poslední, co chcete dělat, je mluvit o tom,” řekl Nicholas Hamilton.

Jeho bratr Lewis měl takových špatných dnů už skoro 13, ale budiž. Jeho postup nicméně jen živí spekulace o jeho úplném konci ve Formuli 1 a nedivíme se tomu. Jakkoli jim sami příliš nevěříme, s věcí se evidentně vyrovnání velmi komplikovaně a nikde není psáno, že se s ní vyrovnat musí. Na druhou stranu takový Bernie Ecclestone, strůjce Formule 1 jako světového fenoménu, je přesvědčený, že Hamilton už se nevrátí a bude se raději věnovat svému módnímu byznysu. Kdo ví, vyloučit to skutečně nelze.

Lewis Hamilton se od Velké ceny v Abú Zabí s nikým nebaví. Nebyl na tiskovce, nebyl na předání letošních cen pilotům a stájím a teď dal odhlášením odběru příspěvků kohokoli na Instagramu sbohem úplně všem. Foto: Mercedes-AMG F1

