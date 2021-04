Německý superkombík na přání ztratil za pár let na ceně přes 2,5 milionu, teď může být váš před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: FA Automobile, publikováno se souhlasem

Jen propad ceny tohoto stroje by stačil na nové BMW M5, nebo byt někde mimo Prahu. Trh se specifickými ojetinami zkrátka občas umí i trochu kouzlit, tato je svým způsobem hodně svérázná.

Obchodování s nejdražšími automobily vyžaduje cit pro věc, neboť miliony vzduchem létají jako nic. Pomyslnými králi ztráty hodnoty jsou luxusní limuzíny typu Audi A8, jejichž hodnota klesá o desetitisíce korun s každou delší cestou. V tomto kontextu nemůže překvapit sourozenec sice méně luxusní, ale o to výkonnější, který pozbyl za pouhé čtyři roky na ceně 2,6 milionu korun. A to bychom neřekli, že s ním někdo nějak zvlášť jezdil.

Nepříliš daleko od českých hranic, ve městě zvaném Mainaschaff ležícím asi 300 km od hranic z ČR, prodává místní prodejce ojetý kombík RS6 Avant vymazlený divizí Audi Exclusive. Na pohled dokáže zaujmout vskutku neobvyklým interiérem, ve kterém visí cenovka 71 231 Eur, asi 1,8 milionu Kč. Ta na první pohled nevypadá až tak lákavě, její výše ale dostává trochu jiný rozměr, pokud se podíváme na sumu na původní faktuře zaplacené první majitelem - ten za pár klíčů od vozu musel dát téměř přes 170 000 Eur, tedy více než 4,4 milionu Kč.

To je o zmíněných 2,6 milionu více než dnes, na vůz z roku 2017 se 74 tisíci najetými kilometry opravdu síla. Dáno je to několika faktory od výjimečné specifikace (protože za příplatkovou výbavu, kór na vaše zvláštní přání, vám na trhu ojetin lidé nedají skoro nic) až po příchod nové generace (protože kdo ze zámožných zákazníků by najednou chtěl tu starou, ve které vypadáte jako v autě z bazaru). Auto ale skutečně má na to zaujmout už napohled - legendární šedá barva Nardo zvenčí v kombinaci s jakýmsi velbloudím interiérem plným výbavy uvnitř vytváří zvláštní celek. Některými možná bude proti mysli, ale nám není.

Dynamikou by ale měla tato RS6 odzbrojit každého, však ve verzi Performance s 605 koňmi dolovanými z motoru 4,0 V8 je o 5 koní silnější než nová RS6. Dynamika nemůže urazit - stovka za 3,7 sekundy a maximální rychlost 305 km/h jsou parametry z říše snů, jistě v autě pro pět lidí a s obrovským kufrem.

Zbylá výbava odpovídá tomu, že někomu nebylo líto vydat 14 000 Eur (362 tisíc Kč) za Je paket Performance včetně karbon-keramických brzd. Je tu také čalounění sedadel ze vzorníku Audi Exclusive za 6 600 Eur (171 tisíc Kč) nebo vrcholné verze audiosystému Bang & Olufsen za 6 000 Eur (155 tisíc Kč). Nechceme dál citovat ceník, než se nám zatočí hlava, za pár „nesmyslů” v tomto voze by se dala koupit spousta zajímavých nových aut se vším všude. Že tu jsou věci jako čtyřzónová klimatizace, vyhřívaná sedadla, střešní okno, světla LED Matrix, navigace, parkovací kamery, stmívací zrcátka, milion senzorů a miliarda asistentů nepřekvapí ve stínu výše řečeného nikoho.

Těžko hledat chybějící příplatek, konfigurátor svého času dostal zabrat. Těžko také hledat auto podobného ražení, které by prvního majitele stálo skoro 700 tisíc za rok při pouhých 18 tisících najetých km. Ten druhý na tom bude lépe a dostane opravdu spoustu hodnoty za peníze - na stejnou sumu přijde nová Škoda Enyaq ve vysoké specifikaci. Bylo by ale naivní domnívat se, že pokles ceny nebude pokračovat. Bude, a to až k absolutní nule, z takto jeté RS6 se sběratelské auto zřejmě nikdy nestane.

Poněkud bláznivá verze Audi RS6 Avant s 605 koňmi má mraky výbavy, docela málo kilometrů i let. Přesto na ceně padlo o 2,6 milionu Kč a dá se koupit za polovinu ceny nové RS6 další generace. Foto: FA Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler