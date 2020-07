Nová verze Toyoty Corolla je dokonalým symbolem současné automobilové doby dnes | Petr Prokopec

Jedno z nejslavnějších jmen ve světě aut po léta symbolizovalo populární sedany, hatchbacky, kombíky či další klasické karosářské verze. Pro letošek jej ovšem převzalo i SUV, v dnešní době opravdu nepřekvapivě.

O konci popularity SUV se mluví již nějakou dobu. Nicméně i během pandemie vyšlo najevo, že realita za prognózami značně pokulhává, alespoň prozatím. Pokud totiž lidé v uplynulých měsících vyrazili kupovat nový vůz, povětšinou skončili právě u zvýšeného podvozku a vyšší stavby karoserie. Na mnoha trzích tak SUV byla jediným typem aut, se kterými byl spojen růst. Není tak vlastně překvapivé, že do prodeje míří další novinky stejného ražení. Překvapením by ale být mohlo, že jednou z nich se jmenuje Toyota Corolla, která pro tento případ převzala přídomek Cross.

Japonci s novinkou vyrukovali v Thajsku, kde se Corolla Cross začne prodávat ještě letos. Od příštího roku by však SUV mělo pronikat také na další trhy, zda mezi nimi ovšem bude i ten náš, zatím není jisté. Pokud však ano, pak můžeme počítat s novinkou, která se vmáčkla mezi již nabízené modely C-HR a RAV4. S prvním zmíněným pak Corolla Cross sdílí nejen platformu TNGA-C, ale dokonce i rozvor 2 640 milimetrů. Ostatními rozměry ale sourozence překonává, neboť se natáhla na 4 460 mm do délky, 1 825 mm do šířky a 1 620 mm do výšky.

V případě podvozku lze vpředu počítat se vzpěrami MacPherson a vzadu s torzní příčkou, zatímco pod kapotu se u thajské verze nastěhovaly dva agregáty. Základní atmosférická jedna-osma produkuje 140 koní a 175 Nm točivého momentu, jenž skrze automatickou převodovku CVT posílá pouze na přední kola. Nad ní pak stojí hybridní ústrojí, jenž spojuje benzinový čtyřválec téhož objemu, ovšem s nižším výkonem (98 koní a 142 Nm), s elektromotorem disponujícím 72 koňmi a 163 Nm. CVT je přitom i zde standardem.

Je samozřejmě otázkou, jak tomu bude na dalších trzích, ovšem Toyota víceméně dala sbohem dieselům a favorizuje hlavně hybridní ústrojí. Vůbec bychom se tak nedivili, kdyby kombinace spalovacích jednotek a elektromotorů byla k mání téměř všude, kde se Corolla Cross objeví. Lišit by se nicméně mohly výkony a možná i objemy. Kromě toho se můžeme ptát také na větší diverzitu převodovek, odpověď ale nejspíše ještě tak rok nedostaneme.

Můžeme tak už jen zmínit, že Corolla Cross bude k mání se 17- nebo 18palcovými litými koly. Zvenčí pak připomíná spíše RAV4 než hatchback, ze kterého vychází. Uvnitř se ale již pěje jiná píseň, rozložení palubní desky, digitální přístrojový štít či výdechy klimatizace jsou totiž přímo převzaté z příbuzného, který je více přilepen k zemi. Unikátní je však zvýšená jízdní pozice za volantem, kterou jen umocňuje dostatek prostoru pro hlavu.

Nakolik nová Toyota Corolla Cross na již přeplněném trhu zaboduje, je pochopitelně otázkou. Vizuálně se rozhodně neztratí, jménem už vůbec, rozhodující ale nakonec nejspíše budou ceny. Jakkoliv se totiž zákazníci i v době koronavirové hrnou hlavně za dražšími SUV, i mezi nimi si vybírají. A i kdyby jejich volbou byla Toyota, mají v nabídce Japonců dost alternativ.

Toyota Corolla Cross je jasným důkazem, že obliba SUV stále není u konce, současnou automobilovou dobz stále charakterizuje nejlépe. Foto: Toyota

