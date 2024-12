Nový elektrický Charger měl dealerům přinést žně kvůli enormnímu zájmu, reálně ho od prvního dne prodávají pod cenou včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Skoro 80 tisíc korun základní marže a klidně další statisíce na přirážkách nad oficiální ceny měli dealeři Dodge inkasovat díky zájmu o nový elektrický Charger. Pokud tomu někteří z nich opravdu uvěřili, nyní poznávají o mnoho krutější realitu.

Marně přemýšlíme nad tím, jaká pozitivní očekávání, která byla v minulosti spojovaná s budoucím vývojem elektrických aut, se reálně naplnila. Obecně vzato se mnohé věci posouvají dopředu, to ano, tempo vývoje je ale dramaticky pomalejší, než nám bylo opakovaně malováno. Však si vzpomeňme jen na predikce vývoje cen baterií, dokonce i statistiky zpětně malující proběhnuvší změny bývají v tomto ohledu dodnes velmi pozitivní. Kde je to ale reálně vidět, když právě teď a tady klíčový typ baterie do elektrických Audi, Škod a VW stojí 847 tisíc Kč a v oboru nejde o žádnou výjimku. Situace na tomto poli je v lepším případě stabilní, v tom horším dokonce ceny postupem času rostou.

To samé lze říci prakticky o jakémkoli klíčovém aspektu těchto aut, však nám dokonce bylo kdysi malováno, že elektromobily budou držáky hodnoty a ceny spalovacích aut se zhroutí. Pohádek o různých dalších zásadních aspektech a jejich budoucí skvělosti jsme slyšeli hromadu, reálně jsou s nimi spojené drahé opravy, drahá pojištění, nízké dávno nejsou ani ceny elektřiny, a tak jsou s těmito auto spojené zásadně vyšší provozní náklady dokonce i bez zohlednění ztráty hodnoty, která bývá enormní.

Před pár dny se dokonce objevila absurdní studie, že skoro všichni majitelé elektrických aut chtějí to samé auto znovu, už podle názvu organizace provedená zřejmě mezi nadšenci. Tam to možná platí, ale jinak? Reálná data ukazují, že stejné auto nechce po zkušenosti s ním až okolo poloviny dřívějších kupců, jak se mezi širokými skupinami nezaujatých majitelů či uživatelů ukázalo mj. ve Velké Británii. A v Nizozemsku stačí skoro polovině lidí jedna zpackaná dovolená, aby elektromobil znovu nechtěli. Prokazatelně šedivá realita je tu zas a znovu malována narůžovo a mnohými je to dokola nekriticky papouškováno. Přitom z všemožných dřívějších predikcí se zatím do puntíku naplňuje jen jedna velmi smutná - že elektrická auta se cenově vyrovnají těm spalovacím pouze umělým zdražováním těch druhých zmíněných.

S ohledem na tuto zkušenost prosím nevěřte ničemu krom toho, co se prokazatelně reálně odehraje, na jiný postup můžete rychle doplatit. Ukazuje to i nejnovější vývoj v USA, kde si ještě před pár týdny malovali, že z nového elektrického Dodge Charger bude prodejní hit, který učiní z dealerů boháče, jak naznačovala třeba zrpáva Cars Direct. Prodejci díky tomu měli počítat nejen se štědrou marží, která se měla v závislosti na zvolené výbavě a motorizaci vyšplhat až na 3 246 USD (cca 78 tisíc Kč), ale i tučnými přirážkami k oficiální ceně až 10 tisíc dolarů (cca 249 tisíc Kč).

Jsme ale jen o pár dnů dál a a začíná být jasné, že žádné žně se konat nebudou. Jak informují kolegové z Carscoops, nový Charger Daytona je už teď nabízen se slevami až 3 713 dolarů (bezmála 90 tisíc Kč), což optikou výše zmíněného znamená, že dealeři budou i na štědře specifikovaných provedeních prodělávat, aby se naskladněných aut zbavili. Kdo věřil vlastnímu smyslu pro věc, který od začátku velel k opatrnosti kvůli obecnému nezájmu o elektrická (a zvlášť takováto elektrická) auta, vyhrál. Kdo uvěřil ničím faktickým nepodloženým predikcím, dnes pláče nad neuskutečněným výdělkem.

Popsaný stav navíc platí ve chvíli tohle auto teprve přichází na trh, takže nějaký zájem o něj jistě bude. A venku jsou první recenze, ze kterých novinka nevychází nijak tragicky. Přesto bude těžké přehlédnout poznámky, jak je ta od Toma Forda z Top Gearu, podle nějž tkví problém auta v tom, že působí jako rychlé auto pro každodenní ježdění. To není samo o sobě negativem, jenže přesně takto by novinka působit neměla, jistá civilizovanost jde proti základům kategorie muscle cars.

Přesně toho se fanoušci obávali od chvíle, kdy Dodge oznámil, že s osmiválcovými spalovacími vozy je konec a náhrada dostane bateriový pohon. S tím je pak spojen systém umělého zvukového doprovodu Fratzonic, který se za jízdy míchá s hlukem od vozovky či obtékajícího větru. Ve výsledku tak působí relativně přirozeně, ale jako co? Jako osmiválcové auto, kterým není a zřejmě už nikdy nebude.

Auto je navíc se suchou hmotností 2,65 tuny extrémně těžké, zhruba 11,7sekundové zrychlení na čtvrtmíli tak není nijak ohromující. To je podle americká automobilky možné zopakovat jen desetkrát po sobě, aniž by došlo na snížení výkonu. Což koresponduje se zjištěním Kirka Bella z Motor Authority, podle nějž jeden 400metrový sprint ubral vozu 2,5 procenta kapacity baterií. Oněch 10 sprintů vás tak dostane na 75 až 70 procent kapacity baterií, což bývá hraniční míra, po které přichází pokles výkonu. Proč? Protože u elektromobilů je výkon výsledkem součinu napětí a proudu. A abyste udrželi dynamiku i při nižším napětí, které s mírou dobití baterie klesá, potřebujete víc proudu. V jeho případě ale mají pohon i baterie své limity.

Kdyby elektrický Charger zvládal obrovský dobíjecí výkon, dalo by se něco takového ještě akceptovat. Jenže on počítá maximálně se 183 kW, pročež se z 20 na 80 procent dostane za 27 minut. S oněmi 80 procenty už jste ale blízko momentu, kdy auto jede hůř než má. Elektrický Charger Daytona se tedy zatím jeví přesně tak, jak řada lidí předpokládala. Tedy jako nevýrazný nástupce dnes už ikonického vozu, u kterého se bude leda čekat na to, až se vrátí aspoň ošizená spalovací verze.

Proč by se tedy na tohle měly stát fronty? Zvlášť při cenách začínajících na krutých (na poměry USA) 61 590 USD, tedy téměř 1,5 milionu Kč? Čekejme, že dealeři budou muset časem spíš dobrých 10 tisíc USD slevit, aby tohle auto poslali do světa.

Charger Daytona je zatím k dispozici pouze ve dvoudveřové variantě, ta čtyřdveřová má dorazit spolu se šestiválcovým provedením příští rok. Ani od té ale nelze čekat zázraky. Foto: Dodge

Zdroj: Carscoops a Cars Direct, Top Gear, Motor Authority

Petr Prokopec

