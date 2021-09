Rusko zcela ruší povinnost pravidelně jezdit s autem na STK, to by v Česku dopadlo před 5 hodinami | Petr Prokopec

A ono to v Rusku nemusí dopadnout lépe, vedení země si ale z nějakého důvodu myslí, že problémy nepřijdou. Překvapivý a nepochybně kontroverzní krok ovšem má svou logiku.

Pokud jste majitelem auta, pravděpodobně víte, že s novým vozem musíte po čtyřech letech používání na technickou kontrolu. Ta se pak následně opakuje každé dva roky, přičemž vás vyjde na zhruba dva tisíce korun. Tedy pochopitelně jen za předpokladu, že je vše v pořádku. V případě vážných závad totiž STK platí pouze 30 dní, během kterých musí dojít na odstranění všech problémů a vy musíte na prohlídku znovu. Pokud ovšem technici objeví závady nebezpečné, musíte již volat odtahovku, neboť nálepku nedostanete a oficiálně tak na veřejné komunikace nemůžete.

Jakkoliv dnes STK již není takovým strašákem jako kdysi, stále více lidí k jejímu absolvování využívá servisy a jiné zprostředkovatele. Formálně proto, že vůz nejprve zkontrolují a případě opraví, co je třeba, reálně ale často kvůli tomu, že na STK mají známé, kteří přimhouří oko, možná ne úplně zdarma. Někdy máme i pocit, že obě strany o tento stav společně usilují a i kdyby ne, dotáhly to s ním opravdu daleko.

Z vlastního okolí známe případ majitele Porsche, který si netroufl z obav o „propadnutí” zajet na STK se čtyři roky starým vozem, na nějž právě získal tovární prodlouženou záruku. Ta je udělena jen v případě, kdy auto projde rozsáhlou, více jak den trvající kontrolou a splňuje všechna pravidla automobilky předepisující třeba i použití pneumatik určených přímo pro tyto vozy (typy Nx). Jde tedy o mnohem náročnější proces než chvilku trvající technická kontrola, přesto dotyčný raději využil zprostředkovatele.

Z technické kontroly se tak zejména u mladších aut stává spíše byrokratický nástroj než problémům předcházející institut. Přesně takovou myšlenkou se v poslední době zabývala ruská vláda a nakonec přišla s opravdu překvapivým krokem - povinnost pravidelných technických kontrol chce v zemi zcela zrušit. Neznamená to jejich úplný konec, třeba užitkové vozy či autobusy na ně dle mezinárodních úmluv budou muset i nadále. Běžná auta ale ne, aspoň ne pravidelně. Na STK budou muset majitelé zajet pouze ve chvíli, kdy osobní auto změní majitele či dojde k úpravě vyžadující posvěcení. Pokud jej ovšem neprodáváte, neupravujete, pak za techniky můžete vyrazit maximálně tak dobrovolně. A nebo jezdit po 20 letech totálním vrakem.

Právě toho bychom se obávali v případě Česka a vlastně i v případě Ruska. U udržovaných aut rozumného stáří je skoro nemožné dospět s vozem do stavu, kdy by byl pro provoz na silnicích zcela nevhodný. A věci jako brzy či pneumatiky STK ve dvouletých rozestupech stejně neohlídá. Některá auta jsou ale provozována opravdu dlouho a leckdy v bídném stavu. Nedivili bychom se pak, kdyby Čechy napadlo stará auta prodávat, ale nepřepisovat a tím v podstatě zvýšit jejich hodnotu - platná STK u aut za pár desítek tisíc pořád něco znamená.

Rusové ale něco takového nepřipouští a - znovu překvapivě - nechávají odpovědnost na motoristech. Premiér Michail Mišustin k návrhu říká, že motoristé si přece sami aktivně hlídají svou bezpečnost, tak je správné, aby si sami hlídali i technický stav svého vozu. Dle něj jsou STK až příliš často zbytečné a argumentuje mimo jiné dlouhými továrními zárukami. V tom mu musíme dát za pravdu - pokud třeba v případě Kie standardně platí sedmiletá záruka, pak je skoro jisté, že minimálně oněch sedm let budou lidé jezdit do autorizovaného servisu, který si nedovolí vypustit na silnici nefunkční vůz. Hned dvě kontroly jsou tak zbytečné.

V této souvislosti bychom se nedivili třeba prodloužení délky první (tedy té automatické u nového vozu) technické klidně na 10 let či určitý počet najetých kilometrů (to by si ovšem všichni začali sami stáčet tachometry...), Rusové se ale rozhodli pro úplné zrušení. Názor si na to udělejte sami, my už jen dodáme, že ačkoli návrh zatím prošel jen částí legislativního procesu, jde jen o formalitu - jak jste jistě pochopili z již řečeného, stojí za ním vláda, a tedy i vládnoucí strana ovládající všechny instituce nezbytné pro uvedení této idey v život.

