Starším Teslám v dešti odchází motory, drahou opravu automobilka odmítá zaplatit před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jít o náhodný případ, který automobilka opravila v rámci záruky, neděláme z toho vědu. Zdokumentováno už jich ale bylo několik a reakce značky je vždy stejná. Auta v záruce neopraví, i když je platná a podmínky nebyly porušeny.

Jedna má kamarádka pracuje v pojišťovně. Název zmínit nemohu, nechci ji připravit o místo, jde však o jednu z největších v Česku. Co je ovšem podstatnější, jejím úkolem je vyřizovat pojistné nároky v případě nemajetkových škod. A jak mi prozradila, dle firemní politiky musí v prvé fázi všechny žadatele odmítnout, i kdyby se zdáli být plně v právu. Část lidí totiž po prvním neúspěšném kole své snahy vzdá, minimálně pak ti, kteří ví, že chtějí víc než by mohli. To pojišťovně logicky šetří náklady na řadě úrovní, k prověřování oprávněnosti nároku dochází až pokud na něm trvají.

Tušíme, že to nebude v tomto oboru úplně neobvyklá praktika, ostatně třeba v případě úrazového pojištění lidé často žádají uhradit naprosté absurdity, které jsou tak do značné míry vyfiltrovány. A podobně zřejmě přistupují k věci v Tesle. V Číně, kde se bojí o přízeň lidu i strany, to už asi ani nezkouší, ve zbytku světa ale zjevně ano.

Svědčí o tom případ Američana Howieho Jacoba, který si koupil Model S z roku 2014. Nejde tedy sice o zánovní vůz, nicméně na druhou stranu nejde ani o vrak. Jednoduše řečeno tu máme auto, v jehož případě má stále platit standardní osmiletá záruka na pohonné ústrojí. Právě tu se ovšem Tesla rozhodla nedodržet. Howie totiž před dvěma týdny jel za deště po dálnici na Long Islandu, když mu vůz náhle vypověděl službu. Naštěstí ale zvládl Model S odstavit, aniž by došlo na havárii. Poté ale přesto mohl jen zavolat odtahovku.

Ta vůz přemístila do servisu značky, kde se dozvěděl, že voda poškodila elektromotor, který je možné jen vyměnit. Něco takového Howie rozhodně nečekal, neboť dle svých slov nikdy neprojel hlubokou vodou, záplavami, ničím takovým, jen před oním incidentem jel asi hodinu v hustém dešti. A právě ten se dle servisu měl stát příčinou celého neštěstí. Technik totiž uvedl, že Tesly mají špatné těsnění okolo senzoru rychlosti, kudy se vlhkost dostává k motoru a poškodí jej.

Vzhledem ke zmíněné záruce, jejíž podmínky vylučují pouze použití auta v hluboké vodě, ke kterému podle Howieho nedošlo (a servis potvrdil, že tomu nic nenasvědčuje), čekal výměnu pohonu na účet Tesly. Ta to ale odmítla a požaduje za opravu nemalých 8 000 USD (cca 173 tisíc Kč), to u tak starého vozu může být snadno třetina až polovina ceny. Tím ovšem sama porušuje záruční podmínky a vůbec popírá dřívější slova firmy i Elona Muska. Motor má být uložen ve voděodolném pouzdře a zvládnout klidně i onu hlubokou vodu.

Aby toho nebylo málo, Tesla v rámci záruky nabídla vyměnit kabely okolo motoru, nikoli však motor samotný. To je absurdní - záruka je na obojí stejná a takto jen potvrzuje, že se jí nechce platit dražší věc. Do hry se proto již vložil Howieho právník, celý případ však nejspíše bude mít větší dohru.

Jak totiž zjistil magazín Inside EVs, který je jinak Tesle velmi nakloněný, problém se netýká pouze jednoho vozu, ale zdokumentoval řadu dalších. Problém je vždy stejný - selhání motoru staršího vozu při jízdě v hustějším dešti. Jsme zvědavi, jak toto Tesla ustojí - obchodně i mediálně. Správně se podle všeho nezachovala ani v nejmenším.

U starších Tesel Model S, jako je tato, dochází po jízdě v hustším dešti k zatékání vody do motoru a jeho následnému zničení. Může se stát, Tesla by ale tento problém měla opravut v rámci osmileté záruky, nedělá to. Ilustrační foto: Tesla

