Útok na hudebníka otevřel cestu k levnému Bugatti Chiron, fandové se nyní perou, kdo ho získá | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Není obvyklé, aby se v prodeji objevilo jakékoli moderní Bugatti za méně než desítky milionů korun, v tomto případě se to ale stalo. Po útoku Molotovovým koktejlem byl jeden červeno-černý kus poškozen tak, že byl prohlášen za totální škodu, není ale nevratně zničen.

Na počátku letošního roku si Emanuel Herrera Batista známý spíše pod uměleckým jménem El Alfa pořídil nové Bugatti Chiron. Vůz v červeno-černé barvené kombinaci záhy poté zazářil v jeho videoklipu. Radost z něj ovšem dominikánský hudebník dlouho neměl, neboť v červenci došlo na Floridě na nešťastný incident. Někdo totiž vzal do ruky tzv. Molotovův koktejl hodil jej na přední část vozu. Hasiči sice požár dostali velmi rychle pod kontrolu, nicméně i tak byl Chiron vážně poškozen.

Jak nyní uvedli nadšenci z půjčovny Royalty Exotic Cars, která několik Bugatti vlastní a půjčuje, přesně to se ve výsledku i stalo. Dle pojišťovny měla být výrazně poškozena i věž tlumiče, která je součástí karbonového šasí a jedním z nosných prvků vozu. To by ohrožovalo strukturální stabilitu celé konstrukce, a tedy i auta, načež byl vůz vyhodnocen jako totálně zničený. Kdokoliv by si jej ovšem koupil, nemůže jej v Americe znovu postavit legálně na značky a prohnat po veřejných komunikacích.

Pojišťovna celý vůz ohodnotila na 3 450 000 USD (75,430 mil. Kč), ač za něj El Alfa zaplatil pouze 2,4 milionu dolarů (52,48 mil. Kč). Za tzv. použitelné zbytky při snaze o přímou koupi požadovala 1,2 milionu dolarů (26,24 mil. Kč), což se lidem z Royalty Exotic Cars zdálo příliš. Přesto ovšem mají o poškozený Chiron zájem, neboť tvrdí, že jsou schopni opravit i onu věž tlumiče.

Zda přitom své záměry dotáhnou do úspěšného konce, je otázkou, vůz se nicméně nyní objevil v aukci společnosti Copart, která pro pojišťovny taková auta prodává. Není tedy jisté, kdo jej nakonec koupí a za kolik, zájem mezi fandy je ale velký. Ti z Royalty Exotic Cars jsou ochotni za něj dát okolo 350 tisíc dolarů (7,65 mil. Kč), i pokud by jej za takovou či podobnou sumu získali, čekají je při snaze vůz opravit mnohé nesnáze.

Jak sami zmiňují, náhradní díly na Bugatti jsou prakticky nedostupnou věcí. Automobilka je běžně nenabízí a pokud ano, pak musíte podepsat formulář, ve kterém ji vyvazujete z veškeré odpovědnosti. Mimo to jsou tu pak ceny, které jsou více než šílené. Za čelní světlo totiž dáte 35 000 USD (765 tisíc Kč), blatník vyjde na 100 000 USD (2,19 milionu Kč) a sedadlo na 80 000 USD (1,75 milionu Kč).

Za výší těchto částek nestojí jen logo Bugatti, ale rovněž karbonová vlákna. Nejde však o jediné prvky, které budou muset být nahrazeny, dále je třeba zmínit zejména kabeláž. Ve výsledku se tak bavíme o opravách, jež mohou vyjít i na více než 1 milion dolarů (21,86 mil. Kč). I v té chvíli by se ovšem koupě a oprava ohořelého vraku jevila jako úspěšná, jen v USA by jej provozovat už nešlo.

Můžeme už jen dodat, že El Alfa si již pořídil náhradu v podobě dalšího Bugatti Chiron. Tentokráte jde o černo-modrý kousek, který již zazářil v jeho dalším videu, a jenž doufejme bude mít delší životnost. Pravděpodobnost ale není úplně vysoká, neboť spálení předchozího kousku mělo být mstou v rámci války gangů, do níž se měl Dominikánec zaplést.

Takto vypadalo Bugatti Chiron patřící hudebníkovi s přezdívkou El Alfa předtím, než ho někdo úmyslně zapálil. Nadšenci z půjčovny Roaylty Exotic Cars si nicméně myslí, že jej mohou dostat zpátky na silnici. Vše ale záleží i na tom, za jakou cenu jej v internetové aukci získají - za cenu okolo 350 tisíc dolarů by jej chtěli i jiní. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: Roaylty Exotic Cars@YouTube, Copart

