Valtteri Bottas byl odhalen jako jeden z kupců úchvatné Alfy 33 Stradale. Ani on si elektrický pohon nevybral před 10 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Alfa Romeo

Nevíme, jestli ji dostal zadarmo, jako přetrvávající ambasador značky si ji ale určitě nekoupil za plnou cenu. Přesto ani Fina loučícího se Formulí 1 nikdo nepřiměl dát přednost politice před emocemi.

Valtteriho Bottase tento víkend čeká nejspíš vůbec poslední závod Formule 1 v jeho kariéře. Pokud během ní nedojede přinejhorším desátý, bude to vůbec poprvé, co skončí bez jediného bodu. To je opravdu dramatický sešup vůči předchozím sezónám neboť v letech 2019 a 2020 skončil Fin v šampionátu druhý a v letech 2017 a 2021 byl třetí. Pravdou nicméně zůstává, že vůz stáje Kick Sauber je akorát tak pojízdná tragédie. A nebýt štěstí, které měl v Kataru Kuan-jü Čou, skončil by bez jediného bodu jak tento jezdec, tak celý tým.

Za špatnou výkonností monopostu C44 stojí i odchod někdejšího klíčového sponzora, italské automobilky Alfa Romeo. Sauber se totiž od roku 2026 stane továrním týmem Audi, které ostatně již letos dokončilo formální převzetí stáje. Nevýrazné výsledky se tak očekávaly, byť asi jen málokdo předpokládal, že půjde o daleko nejhorší tým na roštu. Předposlední Williams má totiž na kontě 17 bodů, musel by se tak stát naprostý zázrak, aby jej Sauber překonal.

Finský závodník ale naštěstí může počítat alespoň s jakousi cenou útěchy. Dočká se od Alfy dodání limitovaného supersportu 33 Stradale, který lze vnímat jako dozvuk jeho spolupráce s italskou automobilkou. Od té ostatně již loni dostal sedan Giulia GTA, který je taktéž omezenou sérií, byť ta vznikla v počtu 500 kusů. Supersport je ale daleko vzácnější, neboť Italové pošlou na silnice jen 33 kusů. Jejich majitelé pak mohli volit mezi spalovacím a elektrickým pohonem.

Pokud od Bottase čekáte, že se své role ambasadora značky zhostil naplno a pomáhá budovat image elektrického pohonu jako něčeho lepšího, jste vedle. I když Alfa Romeo touží po urychleném přechodu na bateriový pohon, Fin zvolil vůz osazený třílitrovým šestiválcem se dvěma turby stejně jako naprostá většina ostatních. Pohonná jednotka pak produkuje 629 koní, jež míří na zadní kola. Elektrický pohon má mít na kontě dokonce 760koňové stádo, ale protože většina lidí volila spalovací verzi, jak už padlo, je otázkou, zda tato varianta vůbec dorazí.

Zpoždění má vůz celkově, neboť původně měly být první exempláře předány již v červnu. Nicméně vývoj zjevně skončil teprve nedávno, neboť Bottas vyrazil s prototypem vozu na testovací okruh Balocco, aby technikům Alfy Romeo poskytl „cennou odezvu“. Na základě jeho podnětů by pak mělo dojít k finálnímu ladění, poté se konečně rozeběhne ruční výroba v karosárně Touring Superleggera. První kusy včetně toho Bottasova ale mají být předány ještě letos.

Pro italskou automobilku by mělo jít o rozlučku se spalovacím pohonem, jakkoli takové byly plány podškrábnuté dnes již bývalým šéfem koncernu Stellantis Carlosem Tavaresem. Pokud by mělo skutečně dojít na jejich realizaci, pak blíže než co jiného je spíše rozlučka s Alfou Romeo jako takovou. Ostatně zmiňovaný takřka nulový zájem o elektrickou 33 Stradale jen dokládá, že lidé od této automobilky stále chtějí něco jiného než bateriový pohon.

Bottas usedl do prototypu 33 Stradale v rámci finálního ladění na okruhu Balocco. Svůj kousek, snad i překvapivě osazený spalovacím pohonem, by si pak měl převzít ještě letos. Foto: Alfa Romeo

