Víc turb, víc problémů? Někdo najel s tříturbovým dieselem přes 400 tisíc km, pořád šlape jako hodinky

Že v jednoduchosti je kouzlo, nemá smysl opakovat, neboť co v autě není, to se prostě nemůže pokazit. Motory s mnoha turby tak logicky vyvolávají obavy týkající se jejich dlouhověkosti, v případě multiturbových dieselů BMW se ale zdají být nemístné.

Dnes už v nabídce BMW nic takového nenajdete, než se ale Evropská unie rozhodla vyhlásit válku všemu, co nezní jako kluzák z Hvězdných válek, prodávala mnichovská automobilka motor zvaný 50d. Skončil už v průběhu roku 2020 ve všech modelech, do kterých se dostal, a to ve své druhé evoluci se 400 koňmi. To už měl pozoruhodná čtyři turba, svůj debut si ale odbyl v tříturbovém provedení s 381 kobylami.

Může působit bláznivě vzít na diesel stále objemově skromný třílitr, nadopovat jej tolika turby a mačkat z něj tak vysoké výkony, ale ono to fungovalo. Po testu modelu M550d jsme přes počáteční skepsi museli uznat, že tenhle motor má všechno - spodky, špičky, středy, rychlé reakce, na diesel i docela zajímavý zvuk a s ohledem na dodávanou dynamiku také solidní spotřebu. Jedna pochybnost ovšem i po takovém testu zůstávala: Vydrží takový motor sloužit tak dlouho, jak jsme u dieselů zvyklí?

Pro naftové šestiválce nebývá problém najet klidně 600, 700 či 800 tisíc kilometrů, aniž by se pořádně zapotily, tří- či čtyřturbový diesel s výkonem okolo 400 koní je ale něco dříve nepoznaného, co prověří jen čas. Automobilky podobné motory nepouští do oběhu bez nespočtu testů, sebelepší simulace ale nikdy nenapodobí každodenní náročné užívání někým, kdo najede stovky tisíc km jako nic. Máme-li ale soudit podle auta, které se objevilo v prodeji v Německu, 50d od BMW obstál i v tomto ohledu.

Neviděli jsme zatím mnoho opravdu ojetých M550d, X5 M50d či jiných vozů, které jeden z vrcholů naftové evoluce dostaly. Jednak není zase tak starý a pak máme pocit, že verze M50d už si primárně nekupují lidé, kteří tempomatovou dvoustovkou brázdí denně německé dálnice, to obvykle nejsou zákazníci výkonných provedení. Původní M550d ale přesně takto někdo používal.

Auto na fotkách níže totiž najelo od konce roku 2012 úctyhodných 403 tisíc kilometrů. Jinými slovy jezdilo intenzivně a do dnešního dne objelo více jak 10krát zeměkouli, obrazně řečeno. To už je nějaký test a auto ho zvládlo na jedničku - prodávající říká, že vůz je po technické stránce kompletně původní a stále plně funkční, potřeboval pouze pravidelný servis. Vůz prý používal starší architekt pro ježdění po německých dálnicích to pak dává volba auta i jeho kilometráž smysl.

To zní pěkně a velmi pěkně vypadá také zbytek auta. Pětka generace F10 není zrovna vrcholem kvality a když se k tomu přidá náročné použití, člověk by čekal, že bude na kaši. Ale není. Nebudeme si namlouvat, že vypadá zánovně, nic ale také nevypadá opravdu „jetě” nebo zničeně - vytahané čalounění sedadel nebo „vyleštěný” volant nutně čekáte. Vozu bychom se možná i proto nebáli, třebaže cena 14 900 euro neboli asi 353 tisíc není nějak extra lákavá. Historie vozu ale zajímavá je.

Pochopitelně, z jednoho exempláře nelze dělat dalekosáhlé závěry, úplně jej ignorovat ale také nechceme. Před léty se našli mnozí, kteří motoru 50d nevěštili schopnost najet ani 300 tisíc km bez zásadních oprav a hle, dnes tu máme tento agregát s podstatně vyšším nájezdem bez jediné vážné poruchy a podle prodávajícího i značnou další perspektivou. Tak možná těch pár turb navíc nepředstavuje až takový problém, jak se mohlo zdát.

Tohle BMW M550d s třikrát přeplňovaným dieselem najelo 403 tisíc km bez závady a je dále na prodej. Málokdo před léty věřil, ze by extra „vyhoněný” motor něco takového vydrží bez ztráty květinky. Foto: Mücahit Baskale, publikováno se souhlasem

