Levná sedmimístná Dacia v dlouhodobém testu dostala i Němce, boduje v mnoha ohledech před 9 hodinami | Petr Prokopec

Od začátku má předpoklady stát se bestsellerem, ostatně jde o jedno z mála nových velkých a pořád relativně dostupných aut. Není dokonalá, v poměru výkonu a ceny Dacia Jogger boduje.

Pro Dacii Jogger mám slabost, ještě loni jsem velmi vážně uvažoval o jejím pořízení. Lákal mně hlavně vnitřní prostor a relativně nízká cena. Problémem však byla nabídka pohonných jednotek. Joggger je k mání jen s litrovým tříválcem, který by sice při jízdě ve dvou asi netrpěl dýchavičností, v případě zatížení všech tří řad a napěchování příslušných tašek však můžete zvednout hmotnost až někam ke dvěma tunám. V takové chvíli je 100 koní benzinové verze či 110 koní té plynové nedostačujícím výkonem.

Potvrzují to i kolegové z Auto Bildu, kteří loni v červenci převzali Jogger na dlouhodobý test, během kterého musí najet 100 tisíc kilometrů. Aktuálně za sebou mají více než pětinu (22 283 km), proto se hlásí s prvními dlouhodobými poznatky. V případě pozitiv je zmiňován hlavně flexibilní a prostorný interiér, stejně jako provoz. Jde totiž o plynovou verzi, u které při spalování LPG můžete počítat s poklesem nákladů na pohonné hmoty o čtvrtinu. Navíc se vám v tu chvíli odemyká plný potenciál motoru, u benzinu výkon klesá na 90 koní.

Pokud je přitom Jogger prázdný, zvládne při spalování plynu stovku za 13 sekund, zatímco v případě benzinu potřebuje o dvě desetiny navrch. O oslnivou dynamiku se tedy nejedná, na druhou stranu nic takového sedmimístná Dacie nemá v popisu práce. Je však třeba si uvědomit, že jakmile dojde na plné zatížení, hmotnost se rázem zvýší z 1 327 kil na zhruba 1,8 tuny. V té chvíli musíte dle kolegů vůz pomalu tlačit. Při délce 4 547 milimetrů a rozvoru 2 897 mm mají navíc cestující vzadu problémy s nohama.

Jakmile pak s celou rodinou vyrazíte na dovolenou do zahraničí, je zapotřebí, abyste se na cestu důkladně připravili. Napříč Evropou se totiž používají jiné adaptéry - ideálně byste tedy měli mít hned čtyři odlišné, poté by vás žádná čerpací stanice neměla zaskočit. Na jejich vybavenost prostě nelze spoléhat, i když řada z nich konkrétní typ na zapůjčení mít může. Jakmile nicméně doplníte palivo do obou nádrží (50+40 litrů), váš akční rádius se navyšuje na více než tisíc kilometrů.

Jogger tak vlastně do jisté míry odpovídá obrázku, který si o tomto voze vytvoříte již dopředu. Zvládá tedy svézt až sedm lidí či případně pobere 1 800 litrů nákladu, ovšem při plném obsazení všech tří řad se pasažéři budou cítit poněkud stísněně. Zároveň musí počítat s tím, že nízká cena byla něčím vykoupena. Kabina tak působí jako zesilovač pro podivné zvuky, zatímco hnací ústrojí se zaměřuje hlavně na levný provoz, nikoli na dechberoucí dynamiku.

Jak se ukazuje, v dnešním světě, kdy většina konkurentů je dvakrát dražší, to stačí stále většímu množství lidí. Ostatně jen u nás má Jogger za první čtyři měsíce na kontě 880 prodejů. Pokud pak Němci budou v závěru testu nadále spokojeni, dá se předpokládat, že zájem ještě naroste. Zatím je „dostává”, lépe to říci nejde.

Jogger rozhodně nevypadá špatně, navíc zvládá pobrat až sedm cestujících a nestojí majlant. Nicméně právě ona nízká cena něčím musela být vykoupena. Hnací ústrojí vás tak dynamikou neoslní, v případě jeho plynové verze je však velmi úsporné. Foto: Dacia

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

