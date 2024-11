Majitel Tesly až po dvou letech pochopil, jak moc drahé ježdění s ní je, auto za tu dobu ztratilo na hodnotě 2,3 milionu Kč včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Majitelé elektromobilů se obvykle kasají tím, jak levně se svými auty jezdí, když hledí pouze na náklady na pomalé domácí dobíjení či nanejvýš na pravidelný servis. Až po letech si uvědomí, kolik je auto skutečně stálo kvůli obrovskému propadu hodnoty.

Největším nepřítelem elektromobility se aktuálně nezdá být ani vysoká pořizovací cena těchto aut, ani omezený dojezd, ani složité nabíjení, ale opravdu brutální pokles hodnoty. Je to něco, o čem se mluví už déle než 10 let, v jednu chvíli se ale zdálo, že realita bude jiná. V době krátkodobého převisu poptávky nad nabídkou bylo dokonce možné nové Tesly po pořízení prodat za víc peněz, než jste za ně zaplatili. To byl ale skutečně jen krátkodobý stav daný omezenou výrobou a omezenou informovaností publika o úskalích těchto aut a zejména jejich krátkou životností danou limity velmi drahých baterií. Bublina tak rychle splaskla a dnes jsme v úplně jiné situaci.

Hlavní problém tkví v tom, že jsou automobilky všeho druhu - tedy ty tradiční, které se snaží obstát před ďábelskými „emisními mechanismy”, jako jsou ty z dílen EU, tak ty zaměřené jen na elektromobily, které je mohou využít k prodeji ekvivalentu emisních povolenek - nuceny prodat maximum nových elektrických aut klidně i pod cenou. Ta jsou tak nabízena stále levněji, což má vliv na ceny ojetých vozů i přímo, prodávají jich ale také stále mnohem víc, než by odpovídalo přirozenému zájmu na trhu.

Mezi novými auty to nějak funguje, jakmile se ale tyto vozy dostanou do bazarů jako ojeté, je jich najednou víc, než je trh schopen přirozeně absorbovat. Současně ale pořád platí výše zmíněné, takže na trhu nových aut výrobci ládují do prodeje další a další provedení týchž aut za nižší a nižší ceny. Je to možná i efekt, který si politici vysnili, jenže jako obvykle ho nedomysleli do důsledku. Hned dvojitý tlak na cenu má totiž extrémní dopady právě v podobě ohromných poklesů hodnoty, kterým logicky nepomáhá ani vidina zmíněné krátké životnosti.

O tom, jak krutý stav dnes v tomto ohledu panuje, se nyní přesvědčil i Kyle Conner, který mj. stojí za kanálem Out of Spec na Youtube. A jak si všimli kolegové z Jalopniku, právě on si před dvěma roky pořídil Teslu Model S Plaid, u které si pravidelně liboval nad nízkými provozními náklady. V případě hodnoty vozu sice počítal s propadem, není to hlupák, ale ani jeho nenapadlo, že bude tak enormní, jaký ve skutečnosti je.

V roce 2022 ho totiž sedan s 1 034 elektrickými koňmi, za jejichž produkcí stojí tři elektromotory roztáčející všechna čtyři kola, vyšel se všemi příplatky na 140 940 dolarů, tedy na něco víc přes 3,3 milionu korun. Kyle s ním od té doby najel 60 tisíc kilometrů, což není úplně málo. Na druhou stranu ale stále nedosáhl na limity, s nimiž Tesla spojuje záruku na baterie. Pokud by tedy došlo na prodej vozu, nový majitel by ještě stále ještě mohl šest let či 100 tisíc kilometrů jezdit bez obav, že se z jeho Tesly stane předražený zahradní domek. Jenže už ani to zjevně nestačí k zachování hodnoty.

Kyle by totiž dnes za vůz dostal od Tesly na protiúčet pouhých 46 400 USD (1 087 000 Kč), během dvou let tedy přišel o 2,3 milionu korun na hodnotě. Či jinými slovy ho každý ujetý kilometr jej stál 37 korun jen na ztrátě hodnoty. To jsou opravdu šílené peníze, jejichž „vyhození z okna“ již pocítí i ti bohatší. A jakkoli by do jisté míry nad něčím podobným mohli mávnout rukou, reálně pochopitelně chtějí vždy co nejvíc za co nejmíň, a tak se podobným transakcím budou chtít vyhnout vyhnout. Což znamená, že se vrací zpátky ke spalovacím vozům, u kterých něco takového hrozí snad jen u nejrozmařilejších luxusních modelů některých značek, se kterými navíc nesmíte moc jezdit.

Něco takového ale jen prohlubuje spirálu smrti, neboť pokud Tesla a další výrobci chtějí nadále svá elektrická auta prodávat, musí nějakým způsobem zákazníky přesvědčit. A dnes už opravdu přestává jít o to, zda dojezd zvednete o deset kilometrů či nikoli. Klíčovým faktorem je právě cena. Čím níže ji ale automobilky začnou tlačit, tím vyšší budou jejich ztráty s bateriovým pohonem spojené. Navíc tak budou nadále padat hodnoty ojetin, což povede k další vlně znechucených majitelů, kteří během pár let přijdou o velké peníze.

Je to všechno jen následek pokusu řídit neřiditelné, ohýbat trh ve prospěch nekonkurenceschopného apod. Kdyby se věcem nechal přirozený průběh a počkalo se na chvíli, kdy elektromobily budou skutečně komplexně lepším řešením, nic takového by se samozřejmě nedělo.

Tesle Model S v udržení hodnoty už zjevně nepomáhá ani vysoký výkon verze Plaid a její omračující dynamika či trvající tovární záruka. Zaplatit za vlastnictví takového auta 2,3 milionu korun za 2 roky po ujetí 60 tisíc km je velká soda. Foto: Tesla

Zdroj: Conner@X přes Jalopnik

