Němci srovnali elektrickou, hybridní a benzinovou verzi stejného auta, „pokrok” těžce zaostal

/ Foto: BMW

Jen pár aut na trhu se prodává se všemi dnes relevantními druhy pohonu, jako taková by pak měla ukazovat superioritu elektromobilů. V tomto případě se ale nic takového nestalo, benzinová klasika je levnější na pořízení i provoz, více toho uveze a na svém kontě má i lepší dynamiku.

Elektrická auta jsou prezentována jako symbol pokroku. Je to líbivý pohled na věc, který by měl probudit zájem o něj, nic takového se ale ve velké míře neděje. A nebýt ohromného přerozdělování jdoucího jejich směrem, pomalu by po nich neštěkl ani pes. Navzdory umělému zlevňování bateriového pohonu, který jde ruku v ruce s umělým zdražováním toho spalovacího, totiž elektromobily nepředstavují krok vpřed, ale spíše vzad.

Přesvědčit vás o tom mohou nejen naše zkušenosti, ale i srovnávací test, ke kterému přistoupili kolegové z německého Auto Bildu. Ti využili skutečnosti, že BMW nabízí totéž auto hned třikrát jinak. Model X3 si totiž můžete pořídit jak se spalovacím ústrojím, tak s plug-in hybridním a elektrickým. Je přitom trochu škoda, že sáhli po benzinovém agregátu místo dieselového, který je pro SUV tím nejvhodnějším ústrojím. Stejně tak se zdá, že došlo i na jisté ústupky v rámci politické korektnosti. Ač je totiž verze iX3 prokazatelně nejhorší, skončila na druhé příčce.

Lídrem se stalo hybridní provedení xDrive30e, které je díky nejvyššímu výkonu celé soustavy také nejrychlejší. Ovšem jen v rámci zrychlení na stovku, jenž 292 koní zvládne za 6,1 sekundy. V případě maximálky se i tato varianta musí sklonit před benzinovým BMW X3 xDrive30i, jehož 245 koní doplněných 11 koňmi mild-hybridního systému dosahuje mety 245 km/h. Elektrické iX3 s 286 koňmi na kontě je pak drtivě nejhorší, ať již jde o jeho akceleraci (6,8 sekundy) nebo maximálku (180 km/h).

Také po stránce praktické tahá elektrická verze za nejkratší kus provazu. Do jeho zavazadelníku se totiž vejde 510 až 1 560 litrů, případně zvládá uvézt 495 kilo. Spalovací varianta nicméně má na kontě 550 až 1 600 litrů, stejně jako nosnost 574 kg, zatímco ta hybridní sice se svými 450 až 1 500 litry neoslňuje pomalu vůbec, lehce to však vynahrazuje 547kilovou nosností. Benzinovou X3 pak takřka dorovnává reálným dojezdem (677 versus 661 km), zatímco o té elektrické je lepší ani nemluvit (295 km).

Z našeho úhlu pohledu bychom tedy prozatím benzinové provedení pasovali na první místo a hybridní na druhé. Je tu nicméně ještě spotřeba a další provozní náklady, které přeci jen kartami trochu míchají. BMW je totiž známo efektivitou svých plug-in hybridů, a X3 xDrive30e není výjimkou. Dle Auto Bildu totiž při současných cenách s touto verzí najedete 60 000 km za 8 214 Eur (cca 195 900 Kč) oproti 10 080 Eur (240 400 Kč) spalovací verze a 10 440 Eur (248 950 Kč) elektromobilu. Současně má elektromobil nejdražší pojištění, což také leze do peněz.

Je třeba ještě něco dodávat? Pokud ano, můžeme vytáhnout cenu, která je u elektromobilu znovu nejvyšší. Otázkou je pak zůstatková hodnota, v tomto ohledu bude asi hodně záviset na stáří vozu. Čím více se nicméně budeme blížit hranici osmi let, kdy končí záruka na baterie, tím více se z iX3 bude stávat obtížně prodejné zboží. Spalovací provedení nicméně bude mít slušnou hodnotu i po 10 či 15 letech. A tím, že tak dlouho vydrží v provozu, vlastně i přispěje k ochraně životního prostředí.

Elektromobily je tedy opravdu těžké obhájit, za svůj úspěch vděčí jen přerozdělování peněz daňových poplatníků. Na konci letošního roku přitom i v Německu skončí přímé dotace redukující pořizovací cenu, ve hře tak zůstanou i „jen” různé podpory v podobě daňových úlev, rychlosti odpisů a podobně, ať už na straně výrobců či zákazníků. Jsme zvědavi, jak si elektrické modely povedou pak - pokud se jich nebude prodávat dost, nepřekvapí nás, když kvůli cílům z hlediska průměrných emisí CO2 dojde na umělé omezování nabídky ze strany automobilek.

Elektrické iX3 u nás startuje na 2 067 000 Kč, zatímco spalovací provedení xDrive30i máte o půl milionu korun levněji. Přitom toho více uvezete, na plnou nádrž dále dojedete, budete rychlejší a zaplatíte méně za palivo i pojištění. Argumenty pro bateriový pohon se tedy hledají velmi, velmi těžko. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.