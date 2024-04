Němci vybrali nejlepší ojetiny za míň než 125 tisíc Kč. Nemusí to být jen nuda kalibru Škody Roomster včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Může se zdát, že s takovým rozpočtem nemůžete pořídit nic kloudného, ale opak je pravdou. Vedle praktické škodovky není problém uzmout stylovou Alfu nebo „všehoschopný” bavorák, jen při výběru je třeba víc prověřovat než důvěřovat.

Za 125 tisíc korun si dnes žádné nové auto zdaleka nekoupíte, ostatně tak levně nebylo v novodobé české historii nikdy. Za posledních pár let nicméně ceny vzrostly opravdu neskutečně. Nejdostupnějším vozem na českém trhu se tak stalo maličké Hyundai i10, které za rodinný ideál nepovažuje ani ten nejnaivnější z Korejců. I proto řada lidí sice sní o návštěvě showroomu, nakonec si však může dovolit pouze výlet do autobazaru. To ale ve finále nemusí být až tak úplně špatná zkušenost, neboť do jisté míry máte víc svobody než zákazníci mířící za novými vozy. Minimálně co se pohonu, ale nakonec i typů aut týče.

My si dnes posvítíme na šestičlennou skupinu aut, kterou kolegové z Auto Bildu označují za to nejlepší, co lze koupit do oněch 125 tisíc korun alias 5 tisíc Eur. Než ovšem třísknete kladívkem do prasátka, je třeba zmínit, že i když jde o do jednoho zajímavé vozy, jejich nízká cena je pochopitelně vždy něčím vykoupena - v těchto případech půjde často o značné stáří a často i nemalý počet kilometrů. Rozhodně byste se tedy neměli vydat ze všech peněz, minimálně třetinu pořizovací ceny si odložte na případné opravy. V případě prémiovek pak raději i více, některé komponenty mohou být dražší než ojetina jako taková.

Alfa Romeo GT (2003 až 2010)

Asi nejkrásnější vůz dnešního výběru zvládá designem bodovat i dvacet let po svém debutu. Hlavně v tomto případě přitom platí, že čím mladší pořídíte exemplář, tím lépe, neboť Italové postupně vychytávali veškeré problémy. I tak je nicméně u dieselů třeba dávat pozor na hadičku mezi turbem a chladičem, která může protékat. Vyhnout byste se rovněž měli robotické převodovce Selespeed. Ceny benzinových verzí JTS se 166 koňmi a 100 tisíci najetými kilometry pak startují okolo 115 tisíc korun.

Foto: Alfa Romeo

Audi A2 (1999 až 2005)

Celohliníkový experiment čtyř kruhů měl růst na hodnotě, nakonec však nahoru zamířily hlavně ceny náhradních dílů. Komplikovaná je rovněž i střecha otevírací panoramatické střechy, neboť výměna veškerých kolejnic a drátů vyžaduje experty a moře času. Mnoho majitelů se navíc již údržbou příliš nezabývá, jde však hlavně o verze před faceliftem, jenž přišel v roce 2003. Auta vyrobená poté jsou proto daleko žádanější, načež u nich již nelze počítat s cenou od 60 000 Kč.



Foto: Audi

BMW řady 5 (2003 až 2010)

Jakkoli předsudky budou očekávat nejvíce poruchovosti Alfě Romeo, z našeho výběru lze největší problémy hledat u pětkového BMW. Nákladná je hlavně výměna rozvodů či systémů Vanos a Valvetronic, levně vás ovšem nevyjde ani elektronika či náprava multimédií. K tomu všemu je navíc třeba připočíst korozi, která začíná hlodat hlavně u zadní nápravy. Jinak je to ale dobré auto a nevalná pověst žene ceny dolů - za zhruba 115 000 Kč dostáváte nájezd mezi 100 a 200 tisíci kilometry.



Foto: BMW

Honda Jazz (2008 až 2015)

Na první pohled je překvapivé, že japonský prcek stojí stejně jako německý sedan, pořídit jej totiž rovněž můžete od 115 tisíc korun. Nicméně ve srovnání s BMW je Jazz zosobněním kvality, stížnosti víceméně míří pouze k zadním brzdám, které se mohou sjet trochu rychleji, a rovněž k ne zrovna dostačující ochraně proti korozi. Vybraný kousek tedy nemusíte brát na silnici, nýbrž spíše do servisu na zvedák. A pokud zatoužíte po hybridu, připravte se na vyšší útratu než u řady 5, a to i přes vyšší nájezd.



Foto: Honda

Kia Picanto (2004 až 2011)

Pikantní Korejec vám může vyjít již na necelých 50 tisíc, v té chvíli ale počítejte s vyšším nájezdem a nejspíše také s poškrábanou karoserií a koly. Za novější kousky pak sice můžete dát i dvakrát tolik, rozhodně byste však něco takového měli zvážit - velmi pravděpodobně se u nich ještě neobjevila koroze, na kterou je 3,5metrová Kia velmi náchylná. Zkontrolujte pak i převodovku a spojku, neboť v obou případech jde o náchylné komponenty, které vaši koupi mohou výrazně prodražit.



Foto: Kia

Škoda Roomster (2006 až 2015)

Vůz proslulý neobvyklým prosklením má překvapivě na kontě víc neduhů ve verzi po faceliftu, neboť za přepracovanou maskou se může skrývat jedna-dvojka TSI. U té mohou nastat potíže s rozvody, silnější verzi pak navíc šlo spárovat s převodovkou DSG, která obecně platí za jednu z Achillových pat koncernu. V případě jedna-šestky se pak projevuje další neduh, a to nadměrná konzumace oleje. Ceny startující pod 100 tisíci korunami ale naštěstí vše poněkud vyvažují.



Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

