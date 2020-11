Varovné signály křičící, že byste od vyhlédnuté ojetiny měli dát ruce pryč před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Snad nikdo rozumný si nechce pořídit problémové ojeté auto. Některé potíže vám zůstanou přes veškerou péči skryty, jiné lze ale rozpoznat docela snadno.

Pořízení ojetého auta přináší určitá rizika, ať už se je snažíte eliminovat sebevíc. Je to trochu sázka do loterie - rozdíl mezi cenou srovnatelného nového a ojetého auta se může stát úsporou, která bude na jeho užitných vlastnostech a spolehlivosti pramálo znát, ušetřené peníze se ale stejně dobře mohou v mžiku proměnit v nezbytnou investici do neodkladných oprav.

Volba dobré ojetiny ale není jen otázkou štěstí, třebaže oněch rizik se nikdy nelze zcela zbavit. Pokud se zaměříte na ty správné ukazatele, většinu zásadních problémů vyloučíte předem a právě o takových dnes bude řeč. Nechceme vás zatěžovat dlouhými technickými rozbory, a tak jsme dali dohromady pětici srozumitelných varovných signálů, které by vás měly spolehlivě odradit od koupě vyhlédnuté ojetiny. Pokud se jimi projevuje, jistě nebude tak fit, jak se na první pohled zdála být.

Nezdravý kouř z výfuku

Výfukový systém dokáže poskytnout hodně důležitých informací o stavu motoru. Pára ze studeného potrubí ničemu nevadí, ale po zahřátí by se z koncovky neměl linout žádný závadný dým. Bílý kouř může upozornit na prasklé těsnění hlavy válců, modrá barva je symbolem přítomnosti oleje ve spalování, černé nebo šedé zbarvení signalizuje spalování extrémně bohaté směsi, která kompletně neshoří ve spalovací komoře a putuje ven výfukem. Příčin může být více, každá je ale dostatečným důvodem se vyhlédnutý vůz dále nezajímat.

Únik provozních kapalin

Druhým varovným signálem je viditelný únik provozních náplní. Čistý prostor pod autem a suché kabely v motorovém prostoru potvrzují dobrý stav, v opačném případě je potřeba zvýšit pozornost. Doporučujeme po dlouhé zkušební jízdě prohlédnout okolí výfuku kvůli usazeninám a hned pokračovat pod kapotu. Nikde by se neměly vyskytovat olejové stopy nebo vlhká místa - pokud jsou vidět, ruce pryč.

Zakalený motorový olej

Divný olej s mléčným zbarvením značí pronikání chladicí kapaliny do mazací složky motoru. Jakékoliv nesrovnalosti jednoduše ukáže spodní strana víčka plnícího hrdla motoru anebo čistý hadřík, na který se kápne olej z měrky. Lepším řešením je odebrat vzorek do skleničky a zamíchat. Na stěnách se utvoří tenký film, který odhalí čistotu náplně. Zakalení je typické pro starý olej nebo přespříliš opotřebovaný agregát.

Koroze

Čtvrtý bod si zaslouží zvedák nebo montážní jámu. Běžná koroze je viditelná bez zvedání vozu, ale problémový zásah rzi do konstrukce automobilu odhalí až pohled zespodu. Jako pomoc se nabízí moderní telefon s kamerou, jímž lze nahrál místa, kam oko nedohlédne. Podvozek by měl být čistý, hlavně zavěšení a pružení bez rezavých fleků ukazuje na dobrou ojetinu. Menší povrchová koroze podvozkových dílů nemusí být důvodem auto nechtít, jakékoliv závažnější zasažení karoserie je ale vždy velký a drahý problém. A neutěšujte se tím, že jde o pár let staré, moderní, pozinkované auto. Před pár dny jsme viděli docela závažnou počínající korozi na čtyři roky starém Audi s originálním lakem.

Chybné kódy řídící jednotky

Výhodný kup se neobejde bez kontroly počítačem nebo chytrým telefonem. Prodávají se levné adaptéry (stojí stovky Kč) do standardizované zásuvky automobilu (OBD II), které umí přečíst kódy řídících jednotek a odeslat je do aplikace v mobilu. I za tu je dobré pár stovek zaplatit, má-li za něco stát. Uložené chyby je možné zobrazit a podle toho nahlédnout do útrob systémů. Není nutné hned ztrácet naději při první hlášce, některé kódy mohou být banalitou, ale vážnější identifikované poruchy jsou pádným důvodem k otočení se na podpatku.

Ojetin se u nás prodává obrovská spousta, zejména pak těch značky Škoda. Vyhlédnutý vůz byste si měli pořádně prohlédnout, soustředit se na výše zmíněné signály a v případě jakýchkoli pochybností ji prostě nechat být. Alternativ existuje obvykle dost na to, abyste nemuseli přijímat nesmyslně vysoké riziko. Ilustrační foto: Škoda Auto

Mirek Mazal