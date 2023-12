Z velkého zklamání Škody se v Česku stal její největší hit. A v bazarech nabízí Scala ještě víc než nové auto před 7 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto dlouho působilo jako těžká rána mimo terč, jeho prodeje se obtížně zvedaly z mizerných čísel. Některé kvality ale ocení až čas a Scala jako možná poslední typická škodovka najednou boduje. V bazarech ji za míň koupíte i v nejlepších verzích, které se dnes už nevyrábí.

Škodu Scala někteří stále vnímají jako novinku, její prodej ale ve skutečnosti odstartoval už před více než čtyřmi roky. Že se moc neokoukala, nezpůsobila jen „rychlá koronavirová léta”, ale i fakt, že prodejně dlouho dalece nenaplňovala očekávání mladoboleslavské automobilky. Ta doufala, že s tímto modelem odstane prodeje na úroveň, kterých předchozí Rapid nikdy nedosáhl. Jenže když se podíváme na evropské prodeje, zjistíme, že realitou byl dlouho pravý opak - Scala si až do roku 2022 vždy našla o hodně méně kupců než právě Rapid. Až letos se mu začíná blížit.

Jaký to dává smysl, po tolika letech? Za normálních okolností žádný, když se ale podíváte do ceníků Škody, pochopíte ho rychle. Scala je v podstatě jediné opravdu univerzální, široce použitelné a klidně rodinné auto značky, které lze koupit za jiné než „nekřesťanské” peníze. Vaše může být od 460 tisíc Kč, v akčních provedeních i za méně. A Češi na to slyší - letos koupili už skoro 10 tisíc Scal a její odbyt roste meziročně o víc jak 57 %, nejvíc ze všech škodovek (protežovaný Enyaq roste - pro srovnání - o 10 procent). V celé Evropě je to 42 % meziročního růstu podobné, ani toto číslo nemá mezi modely Škody konkurenci.

Z přehlíženého modelu se tak rázem stává atraktivní nabídka také v bazarech, kde v podstatě nabídne ještě víc za ještě míň. S ohledem na nepříliš vysoké stáří je třeba počítat s obecně vyššími cenami, byť oproti cifrám požadovaným za nové kusy jsou pořád zajímavé. Verze osazené litrovým tříválcem naladěným na 95 koní a základní výbavou Active jsou k mání od asi 220 tisíc korun s velmi vysokými nájezd, za lepší specifikace a zachovalejší kousky je třeba připlácet. Na vozy s nájezdem do 100 tisíc km to chce asi 300 tisíc Kč, od nějakých 350 tisíc Kč lze vybírat i z perspektivních kusů s malými nájezdy, vyšší výbavou a slušnými čtyřválcovými motory.

Zejména již neprodávaný diesel umí ohromit extrémní efektivitou kombinovanou s velmi slušným dynamickým projevem. S jednou Scalou 1,6 TDI máme své zkušenosti a pravidelně obdivujeme, s jakou spotřebou je schopna jezdit. Klidnou předpisovou jízdu zvládne při troše snahy za 3 až 3,5 litru nafty a 100 km, o 4 litry ani nemusíte moc bojovat a jízda za 5 na sto znamená už relativně dynamické svezení. Je to jedna z nejefektivnějších škodovek historie, které není těžké si v dnešní době vážit.

Stojí tedy Scala za přibližně 350 až 400tisícovou investici, pokud chcete opravdu parádní kousek? Zkušenosti právě s jedním ojetým dieselem jsou velmi pozitivní, další informace vycházející z dat německého TÜV též nepůsobí varovně. Časté jsou problémy se systémem start-stop a pak startováním obecně, což je jen další důvod tuto hloupost vypínat. Potíže bývají s palubní elektronikou, zejména pak s multimediálním systémem, který dokáže i přestat zobrazovat obraz zpětné kamery. Tvrdý restart (podržení tlačítka vypínání a zapínání) ale obvykle pomůže.

Nikoli neobvyklé jsou též problémy s automatickou převodovkou, která v nízkých rychlostech nereaguje adekvátně a za studena je pomalá a klouzavá. Je dobré zkontrolovat její projev, stejně tak je třeba ověřit, zda u DSG došlo k pravidelné výměně oleje po čtyřech letech nebo 65 tisících kilometrech. Nejde totiž o součást předepsaných servisních kontrol, ale jen o doporučení. Kdo se jej ovšem nedrží, ten riskuje selhání převodovky.

Další vážnější potíže se Scalou nejsou známé, nakonec je to pořád relativně jednoduché auto počítající spíše s osvědčenou než hypermoderní technikou. Nicméně i když je Scala na trhu necelé čtyři roky, vztahovaly se na ni už dvě svolávací akce. V prvním případě se řešil systém automatického nouzového volání, ve druhém pak konektivita. Multimédia jako jedna z mála moderních vymožeností tohoto auta jsou jeho slabou stránkou.

Zbytek vlastností auta je spíše pozitivní. Scala má poměrně měkce naladěný podvozek, a tak k vám za jízdy nepříjemně nepronikají ani výraznější nerovnosti, ovšem zároveň vůz nemá problém s dynamičtější jízdou. I rychlostí okolo 200 km/h zvládá s nadhledem, dokonce i z hlediska hluku. Zásadním pozitivem je také vnitřní prostor, ať už pro posádku či zavazadla. Problémem není ani to, že výkony pohonných jednotek vrcholí na 150 koních, i 115koňový diesel jede velmi slušně. Ojetá Scala se tak jeví jako dobrá koupě, snadno lepší než jako nový vůz za o desítky procent vyšší ceny. Její náhlé popularitě se nedivíme.

Škoda Scala jako nová na zákazníky nefunguje, jako ojetá by mohla. Zejména dnes už neprodávaná verze 1,6 TDI má své kouzlo, měkce se projevující motor okouzlí svou efektivitou, i po 4 litry nafty na 100 km jezdí jako nic. Foto: Škoda Auto

