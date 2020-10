Lada prodává v EU docela dost aut, i když se z trhu stáhla už skoro před rokem před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lada Automobile Deutschland

Nejsou to žádná extra vysoká čísla, člověk by ale za nastalé situace čekal nic nebo skoro nic. K tomu má ovšem současný stav daleko, a to i pohledem meziročního srovnání.

Lada už loni v dubnu oznámila, že se stahuje z trhů Evropské unie a ke konci roku to skutečně udělala. Zprvu naznačovala, že by v prodeji mohla po další léta udržet alespoň Nivu, i ta ale s letoškem skončila. Zájemcům tam zbyly jen oči pro... individuální dovoz, po tom ale obvykle mnoho lidí nesahá, rozhodně ne u podobných lidových aut.

Ruský Avtostat přesto informuje, že Lady si letos v zemích EU do září koupilo 1 811 zákazníků, což je o 53,7 % aut méně než loni. Může to vypadat jako velký propad, nesmíme ale zapomínat, v jaké době žijeme. O desítky procent letos prodeje klesají prakticky všem a třeba Ford Fiesta, který se výrobce jistě snaží prodávat, seč to jen jde, klesá skoro o 40 %. Když tedy Lady, které se tu automobilka oficiálně prodávat ani nepokouší, klesají o 53,7 % - a ani oněch 1 811 vozů není zrovna nic -, je to zajímavý stav.

Co za ním stojí? To s jistotou nevíme, statistika sama o to sobě neprozradí, obecně vzato ale za velkou setrvačností může stát jen přetrvávající zájem o ruské vozy. Část čísel jistě udělá doběh prodejů loňských skladovek, jen na to je ale číslo příliš vysoké. Lady se sem z velké části musí dovážet dál, i když už ne pod taktovkou Avtovazu.

Platí to hlavně v případě legendární Nivy, která se tu nově dokonce vyrábí či spíše dokončuje, a to v provedení, které nemohou dostat ani Rusové. Ostatně kdysi jsme říkali, že když Niva dorazila na trh v hloubi minulého století, byla po nějaký čas nejprodávanějším autem s pohonem 4x4 v západní Evropě, tehdy šlo o celkem výjimečnou výbavu. Taková pozice má setrvačnost tak nějak z podstaty a znovu se navzdory částečně pochopitelné argumentaci divíme, že tu Rusové zabalili.

I Lada Niva v Evropě oficiálně skončila, individuální import je ale zjevně dále silný. Foto: Lada Automobile Deutschland

Zdroj: Avtostat

