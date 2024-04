Švédská reklama úsměvně ukazuje, jak správně řídit Ladu Niva, k jejím 47. narozeninám je to to pravé ořechové včera | Petr Prokopec

Ruský off-road vypadá i dnes stejně jako v roce 1977, liší se pouze v detailech. Z toho důvodu ani nemáte šanci na první pohled poznat, ze kdy je povedená reklama švédského zastoupení Lady.

Pokud patříte mezi fanoušky Star Wars, asi už se začínáte připravovat na 4. květen. Ten je neoficiálně považován za den Hvězdných válek, a to přesto, že premiéra vůbec prvního dílu (ovšem v rámci chronologie čtvrté epizody) se uskutečnila 25. května 1977. Nicméně příznivci této legendy si rychle uvědomili, že v angličtině onen den zní podobně jako známá hláška „ať vás provází síla“. V prvém případě tu totiž máme „May the fourth”, ve druhém pak „May the force be with you”.

Proč ale takový úvod? Stojí za ním právě onen datum. Na jaře roku 1977 se totiž nezrodila jen filmová sci-fi legenda, ale také kultovní ruský off-road. Výroba Lady Niva odstartovala o pouhý měsíc dřív, tedy 5. dubna. Před pár dny tedy tento model oslavil své již sedmačtyřicáté narozeniny. Natáhl tak svou rekordní šňůru, neboť již od roku 2016 jde o nejdéle vyráběný vůz historie, u kterého se design a téměř ani technika oproti originálu dodnes nezměnila.

Tím pochopitelně netvrdíme, že by Niva neprošla žádnou modernizací, ostatně současné exempláře pohání 1,7litrový motor, zatímco původní provedení disponovalo jedna-šestkou. K tomuto objemu se Rusové hodlají v brzké době vrátit, i když logicky půjde o moderní jednotku. Ta přitom vozu dodá výkon a tedy i dynamiku, jaká byla dosud spojena snad jen se soutěžními speciály. Niva totiž svého času závodila i během Rallye Paříž-Dakar.

My na ruskou legendu zavzpomínáme prostřednictvím reklamy, kterou svého času používala švédská filiálka AvtoVAZu. Protože se ale Niva skutečně zvenčí prakticky nezměnila, zhruba 100sekundový snímek nezestárnul a je stále aktuální. Off-road vám vykreslí v plné kráse, hlavně však optikou jízdy terénu. A protože je vlastně i poměrně politicky nekorektní (dnes nejen obsahově), nedá se předpokládat, že by v dnešní době mohlo něco podobného znovu vzniknout.

Niva minulý týden oslavila své již sedmačtyřicáté narozeniny. V důsledku rozpadu spolupráce Lady a Renaultu je pak jisté, že nová generace hned tak nedorazí a originál se dočká i padesátin. Foto: AvtoVAZ

