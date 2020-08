Australané stvořili dům na kolech, v němž přežijete i apokalypsu, je přitom docela luxusní před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Lotus Caravans

Říká si rovnou podle toho, že pro své fungování nepotřebuje výdobytky moderní společností, jako je elektrická síť. Nejde přitom o žádnou pojízdnou pastoušku, Off Grid je uvnitř překvapivě luxusní.

V posledních měsících jsme si hned několikrát udělali výlet do Austrálie. Tedy samozřejmě nikoliv ten skutečný, důvod asi netřeba zmiňovat, nicméně právě s koronavirem jsou novinky od protinožců částečně spojené. Jak Base Cabin, tak OzXCorp jsou obytné přívěsy, které do dané branže přicházejí s dosud nevídanými prvky. První totiž připomene normální dům milovníka přírodních materiálů, druhý se pak dočkal elektrického pohonu, díky čemuž jeho tažení není až tak nákladné jako u konkurence.

Nyní můžeme do stejné řeky vkročit již potřetí, představit si totiž můžeme nový přívěs Off Grid. Za tím stojí společnost Lotus Caravans, která taktéž pochází z Austrálie. A jak asi tušíte, stejně jako výše zmíněné firmy patřičně vyniká v davu. Zvláště proto, že střecha byla osazena třemi 170wattovými solárními panely, které jsou spojené se dvěma 120ampérhodinovými bateriemi. S rodinou tak můžete vyrazit na výlet bez nutnosti jakékoliv elektrické sítě (odtud jméno Off Grid) a nebo ve voze žít, až žádná síť s elektrickou energii nebude fungovat. Vy přesto budete mít elektřiny dostatek.

Není to jediné unikum, další spočívá v podvozku. Australané totiž přivedli do těžkotonážní tlumiče Control Ridel a Gabriel, s nimiž dorazila také 17palcová kola vlastního designu osazené terénními pneumatikami BF Goodrich. Během svých výletů se tedy vůbec nemusíte omezovat pouze černým asfaltem. Na druhé straně je nicméně třeba sáhnout po vhodném voze, a to nejen kvůli podvozku, ale i s ohledem na výkon. Ač totiž protinožci konkrétní hmotnost přívěsu neuvádí, nízká opravdu nebude.

Off Grid je k mání v deseti různých konfiguracích, kdy nicméně již ta nejmenší počítá s délkou 5 130 milimetrů (bez závěsné tyče), šířkou 2 500 mm a výškou 2 990 mm. V takovém případě je možné uvnitř počítat se třemi postelemi, kuchyňskou linkou s vařičem a ledničkou, jídelnou a sprchou/záchodem. Pokud ovšem zvolíte největší provedení, můžete při délce 7 162 mm a výšce 3 160 mm počítat s plnohodnotnou koupelnou, stejně jako s postelí navíc.

Vrchol dále dostal do vínku dvě 95litrové nádrže na pitnou vodu, stejně jako jednu na užitkovou. Vařič je pak napájen dvěma plynovými lahvemi, zatímco o zábavu se mimo jiné stará 24palcová televize. Působivá je přitom možnost úplné individualizace, kterou Australané nabízí. Pokud totiž chcete do přívěsu zakomponovat cokoliv mimo doplňkové možnosti, stačí jen říci. To se jistě promítne i ceně, o níž se ale firma Lotus Caravans konkrétně nezmiňuje.

Lotus Caravans Off Grid je obytný přívěs nejen pro koronavirové období, ale rovnou i pro apokalypsu. Dostane se totiž naprosto všude a elektřinu si vyrábí sám. Foto: Lotus Caravans

Zdroj: Lotus Caravans

