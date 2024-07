BMW říká, že absurdně otylá, skoro 2,5tunová M5 je „to nejlepší, co dokáže udělat”. Gratulujeme před 6 hodinami | Petr Prokopec

Je těžší než spousta luxusních SUV, přes historicky nejvyšší výkon je pomalejší než dosavadní generace a ještě stojí podstatně víc. Pokud je tohle to nejlepší, co BMW dokáže udělat, pak bůh s námi.

Automobilky to dnes nemají lehké, o tom nemá smysl se přít. Po farmaceutickém průmyslu druhá nejvíce zregulovaná branže v Evropě dává velmi omezený prostor k tomu, jak dosáhnout kompromisu mezi možným a chtěným, jen to samo o sobě ale nedělá alibi jakémukoli nesmyslu, který automobilky vymyslí. I v takové situaci je třeba neztrácet tvář, pamatovat v prvé řadě na zákazníka a proti nesmyslné zvůli se bránit, nikoli se jí poddávat. BMW se v tomto směru snaží proplouvat se ctí, když EU pravidelně kritizuje za její nápady a obecně neupravuje svou nabídku k obrazu Unie za hranici únosnosti, v případě nové generace M5 ale prostě šláplo vedle.

Tento vůz se dočkal plug-in hybridního pohonu, jehož součástí jsou baterie o kapacitě 14,8 kWh. S nimi by sedan měl zvládnout až 69 kilometrů čistě na elektřinu, což je pro výpočet jeho emisí klíčový údaj. Elektrická energie totiž podle Bruselu pochází ze vzduchu, a tak neznamená žádné emise CO2. S tím se BMW též spokojilo, a tak poslalo do výroby auto, které produkuje 727 koní výkonu, váží 2 445 kg a produkuje prý 37 gramů CO2 na kilometr. Není to skvělé? Tak to všichni pojďme pro něj, však proč pak jezdit s o 1 020 kilo lehčím BMW 120 se 170 koňmi, když se stará o 121 až 135 gramů CO2/km?!

Jde o neskutečnou bizarnost dnešní doby, která v některých evropských zemích vede k tomu, že menší, lehčí a méně výkonné BMW M3 stojí víc i na pořízení, protože je kvůli papírově vyšším CO2 zatíženo vyšší registrační daní. My na nové M5 kritizujeme hlavně její absurdní hmotnost, která není pochopitelná ani při akceptaci hybridního pohonu. Frank van Meel coby šéf divize M ale auto přesto obhajuje a dokonce říká, že jde o to nejlepší, co dnes divize M dokáže vyprodukovat.

Automobilka prý neměla jinou možnost než volit mezi hybridním či ryze elektrickým pohonem. A protože ta druhá nedává už žádný smysl, dostala přednost kombinace 4,4litrové dvakrát přeplňované jednotky a elektromotoru. „(Elektrická M5) by potřebovala více než jen baterie. Byla by třeba celá architektura, elektronika, systém vysokého napětí. Čili tohle bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat,“ sdělil kolegům z Car Buzzu van Meel.

V principu to chápeme, jakkoli si nejsme jisti, zda z hlediska flotilových emisí CO2 nevýznamný počet prodaných M5 skutečně volal po tom, aby tahle konkrétní verze musela být elektrifikovaná. Ale i kdyby ano, přece to neznamená, že zvolíte jakoukoli cestu, která bude dobrá z hlediska měření emisí CO2. M5 má být primárně skvělý, efektivně fungující sportovní sedan a s hmotností Rolls-Roycu Cullinan jím nikdy nebude. Je to prostě selhání a BMW by jistě dokázalo najít lepší cesty, jak zajistit, aby se vlk honby za emisemi CO2 nažral a z kozy M5 nezůstal jen tukem zalitý hňup (to je prosím vykastrovaný kozel, kdybyste nevěděli, žádná nadávka).

Vraťme se ale ještě zpátky k šéfovi divize BMW M. Van Meel totiž dále uvedl, že lidé nepoznají rozdíl mezi jízdou v čistě elektrickém a hybridním režimu, a to ani po sluchové stránce. Což jen připomíná, že nová M5 není jen šíleně těžká, ale že její zvukový projev je neskutečně plytký a uvnitř veškerou show zastanou reproduktory. Je to ale vlastně v takové chvíli ještě pravověrná M5? „Je to perfektní kombinace adrenalinové jízdy i každodenní sofistikovanosti,“ říká van Meel.

Za slovy „perfektní kombinace” bychom hledali něco docela jiného, ale je to nakonec jen náš názor.

Nová M5 váží 2 445 kg s náplněmi a řidičem, při obou obsazených řadách sedadel jsme rázem nad hranicí 2,6 tuny. Něco takového je vskutku hrozivé, BMW říká, že nic lepšího udělat nedokáže. Foto: BMW

