Elektromobily podle studie spolehlivosti CR propadly v tom, v čem měly excelovat

Logika stojící za částí pozitivních očekávání spojených s elektromobily je jednoduchá - elektrický pohon má být více spolehlivý, protože je méně komplikovaný. Realita je ale úplně jiná.

Není tajemstvím, že elektrická auta potřebují ke svému pohonu méně komponentů než vozy se spalovacím ústrojím. Tato informace je zmiňována poměrně často jako jedna z výhod elektrického pohonu. Díky ní by měly být tato auta levnější na servis a také zářit v žebříčcích rozličných studií spolehlivosti. Realita je však úplně jiná - servisní náklady jsou vyšší a dle poslední studie spolehlivosti amerického Consumer Reports (dále jen CR) jde o jedna z nejméně spolehlivých aut vůbec.

CR vychází z hodnocení 329 tisíc aut, z nichž vypichuje především Audi E-Tron, Kiu Niro a Teslu Model Y. V případě prvního zmíněného přitom dochází především na selhání elektroniky hnacího ústrojí, zatímco druhý trápí poruchová ložiska pohonné jednotky. V případě kalifornského vozu je nicméně nedostatků mnohem více, a to i oblasti karoserie či interiéru. I proto Model Y nikdy nefiguroval na listu vozů doporučených magazínem ke koupi a nyní na něm nenajdeme ani Audi a Kiu.

CR navíc nereflektuje pouze hodnocení čtenářů, a tedy majitelů konkrétních aut, přichází i s vlastními závěry opřenými o testy vozů, které si sám kupuje. A s ohledem na zkušenosti s obdobnými typy vozů vyhlašuje i u žhavých novinek tzv. očekávanou spolehlivost. Negativní stanovisko tedy i za omezeného množství dat od čtenářů zaujímá také k Fordu Mustang Mach-E, Mercedesu EQC a Porsche Taycan.

Pro elektrická auta je to pochopitelně problém, neboť to jen přidává řádky k už tak dlouhému seznamu důvodů pro jejich odmítání. CR ale nelze vinit ze zaujatosti, u konvenčních aut naprosto neobvyklými potížemi trpí v poslední době snad každý nový elektrický model. Platí to i o Polestaru či Volkswagenu, které CR ani nejmenuje, a to se bavíme o zkušenostech majitelů. O Tesle pak ani nemá smysl hovořit, ta je opředená problémy a jiná studie vyhlásila vozy americké značky daleko nejnekvalitnějšími na celém trhu.

Na místě je pochopitelně ptát se, proč tomu tak je. Uvážíme-li, jak komplikované jsou moderní vozy se spalovacími motory, kolik čidel mají na kdejaký nesmyl a jak dalekosáhlé následky může mít indikace čehokoli špatného na jediném z nich, je s podivem, že nesrovnatelně primitivnější elektromobily tak často selhávají. Dle CR ale není problém ani tak problémem samotné hnací ústrojí, ale spíše elektronika a veškeré další nové technologie, které se automobilky s elektrickými vozy snaží přivést na trh. Mají prý navodit dojem něčeho po technické stránce zcela mimořádného, ve výsledku ale autům spíše škodí, než pomáhají.

To dokládá i fakt, že starší elektromobily jako Chevrolet Bolt či Nissan Leaf jsou zákazníky hodnoceny lépe, a to i přesto, že se nemohou chlubit takovým dojezdem či dynamikou. Ukazuje se tak nakonec vlastně jen to, co platí nejen u spalovacích aut už odnepaměti - méně může být i více.

