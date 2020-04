Jeremy Clarkson je nový automobilový král, sesadil dlouholetého vládce žebříčku před 3 hodinami | Petr Prokopec

Žebříčku deseti největších automobilových ikon vládne Jezza, nechybí však ani jeho kolegové. A jakkoliv se volba může zdát poněkud rozporuplná, jinak asi ani skončit nemohla.

Za největší automobilovou osobnost filmového plátna a televizních obrazovek byl dosud považován Steve McQueen. Není to nikterak překvapivé, neboť King of Cool, jak zněla jeho oficiální přezdívka, často prohlašoval, že neví, zda je hercem, který závodí, nebo závodníkem, který hraje. To se projevilo i na jeho snímcích, z nichž většina obsahuje alespoň nějakou automobilovou honičku či scénu. Vrcholem je samozřejmě Le Mans, opomenout však nesmíme ani Bullitův případ nebo Velký útěk, kde dvoustopé dopravní prostředky nahradila motorka.

Vyjma již zmíněného McQueen rovněž ovlivnil řadu dalších hereckých generací, za svůj vzor jej tak považují třeba Patrick Dempsey nebo Eric Bana. I ti přitom mají k volantu velmi blízko, první zmíněný dokonce závodil v Le Mans a má i svůj vlastní tým. Oba však zůstávají ve stínu hollywoodské legendy. Nicméně i McQueen nyní našel svého přemožitele, podle výsledků nové ankety je totiž novým automobilovým králem Jeremy Clarkson. Jak ale možná tušíte, celá věc má menší háček.

Anketu uspořádala automobilka Hyundai ve Velké Británii, a to navíc online. Osloveni tak byli zejména mladší Britové, kteří dost možná o McQueenovi něco zaslechli, ovšem pořádně jej již neznají a žádný z jeho snímků neviděli. I proto, že v nich nedochází každou sekundu alespoň na dva střihy, kvůli čemuž je považují za nudné. Clarkson je ale domácí personou, která s nimi navíc dennodenně komunikuje přes sociální sítě a přitom si nebere servítky.

Tím nechceme Jezzu nikterak shazovat, bez jakýchkoliv debat je i nadále jedním z vůbec nejvlivnějších lidí v celé automobilové branži. Je však otázkou, zda jej lze považovat za absolutního krále. Na druhou stranu, pokud by jím nebyl on, pak je třeba se ptát, kdo by si pobyt na trůnu zasloužil více. McQueen? Možná, nicméně jak jsme zmínili, ten již mladší generace tak neoslovuje. Takový Vin Diesel je s auty spojován jen na plátně, nikoliv ve skutečnosti, a Paul Walker již zemřel.

Ve výsledku tedy vlastně nezbývá nic jiného, než skutečně korunovat Clarksona jakožto největší automobilovou ikonu. Na McQueena tak zbývá až druhá příčka, zatímco zmiňovaný Diesel skončil v anketě čtvrtý a Walker sedmý. Mezi ně se pak vklínil šestý James May, Richard Hammond pak dosáhl na třetí příčku. Do vrcholné desítky se tedy dostala celá trojice uvádějící The Grand Tour, pročež se nelze divit Amazonu, že jí vyplácí miliony ročně.

10 největších automobilových ikon dle průzkumu Hyundai ve Velké Británii

1. Jeremy Clarkson

2. Steve McQueen

3. Richard Hammond

4. Vin Diesel

5. Sean Connery

6. James May

7. Paul Walker

8. Daniel Craig

9. Roger Moore

10. Jason Statham



Jeremy Clarkson je dle nové ankety největší automobilovou ikonou. Spolu s ním se do nejlepší desítky dostali i Richard Hammond a James May. Proč tomu tak je, prozradí třeba třetí série The Grand Tour

Zdroje: Hyundai, Amazon Prime

Petr Prokopec