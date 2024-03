Konec Seatu byl odvolán, Španělé místo toho chystají modernizaci skoro všech svých modelů před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Jak rychle se věci mohou změnit... Ještě loni v září byl podle šéfů VW se Seatem amen a značku měla aspoň na poli výroby automobilů nahradit výlučně elektrická Cupra. Označili jsme to za nesmyslně promarněnou šanci, teď už to tak vidí i Němci.

O možném konci Seatu se mluvilo mnoho let už kvůli tomu, že si obtížně hledal pozici na trhu, ve které by byl schopen dlouhodobě efektivně fungovat. Na jeho zaříznutí ale nikdy nedošlo, o tom se začalo mluvit až v momentě, kdy se z Cupry vyklubala samostatná značka, která se navíc jako jediná měla stát elektrickou. Tím byly pro mateřský koncern VW kostky vrženy - jen elektřina měla mít budoucnost, Seat by postupně zašel.

Považovali jsme to za nesmírně hloupé v momentě, kdy si VW jako koncern může dovolit držet značky nabízející různá technická řešení a dávat té které přednost podle toho, která bude mít větší šanci uspět. Ne, Volkswagen chtěl nabídnout v různých baleních vždy jen elektromobily, a tak loni v září oficiálně potvrdil, že se ze Seatu stane jen poskytovatel mobilních řešení. Auta by už tedy nevyráběl, jeho značku by nesly nanejvýš věci jako elektroskútry.

V ten moment si ovšem Němci stále ještě mysleli, že během chvíle zvládnou spalovací pohon nahradit elektrickým a nikdo to nepozná. Je to jen půl roku, přesto se během něj ukázalo, že budoucnost bateriových aut není zase tak růžová. Mluvit se tak začalo o zachování Seatu v pozici automobilky, která by byla základní vstupenkou do koncernového klubu. Svým způsobem by se tak Seat stal něčím jako lepší Dacií. A tím směrem se nakonec věci skutečně vyvíjí.

Aktuálně máme za sebou výroční konferenci, během které španělská automobilka zveřejnila výsledky za loňský rok. Během něj celkově prodala 519 176 nových aut, což představuje 35,3procentní nárůst oproti roku předloňskému. Pomohla k tomu také Cupra, jejíž registrace se zvýšily o 50,9 procenta na 230 739 aut. Samotný Seat ale pořád prodal víc aut (288 437 ks) i díky 24procentnímu růst. Zisk automobilky pak narost na 625 milionů Eur (cca 15,84 mld. Kč), což je její absolutní rekord.

Jen u těchto čísel ovšem Seat nezůstal. Jeho šéf Wayne Griffiths totiž potvrdil, že značka je ve velmi dobré kondici a minimálně do roku 2035 má budoucnost jistou. A místo konce bude modernizovat prakticky celé své portfolio. Jako první na řadu přijde Leon, který je jejím nejmladším modelem - stávající čtvrtá generace byla totiž představena v roce 2020. Vylepšení tedy budou jen dílčí, přičemž nejprve s nimi přijde verze od Cupry, než dorazí i skromnější provedení od Seatu.

Obou variant se máme dočkat letos, rok příští je totiž spojen s modely Ibiza a Arona. Hatchback i SUV byly představeny již v roce 2017, přičemž čtyři léta na to dorazil první facelift. Ten druhý proto bude poněkud rozsáhlejší, jak ostatně naznačují přiložené fotografie. Kromě přepracovaných nárazníků a jiných světel přitom dojde i na menší formu elektrifikace, neboť pod kapotu zamíří mild-hybridní benzin. To plug-in hybridní pak bude spojeno pouze s Leonem, a to jak s logem Cupry, tak s emblémem Seatu.

Ryzí elektromobil ovšem Španělé zatím nechystají. Griffiths sice potvrdil, že značka „zkoumá možnosti“, zároveň však dodal, že „rozhodnutí musí přijít v tu pravou chvíli. Musíme mít totiž jistotu, že v daném segmentu bude k dispozici dostupná platforma.“ Kdy a zda takový moment vůbec přijde, je v tuto chvíli ve hvězdách, v případě spalovacích modelů je ale Griffiths velmi optimistický.

„Co se týče značky Seat, můžu vám slíbit, že to nejlepší teprve přijde,“ říká. Dočkat bychom se tedy dost možná mohli i zcela nových modelů, které by nahradily SUV Ateca a Tarraco. První je dvojčetem Škody Karoq, druhé pak sdílí techniku s Kodiaqem, který dorazil v jakési polovičaté druhé generaci. I tak má Seat cestu k inovacím zametenou, tohle může být vážně ještě zajímavé.

Ibiza a Arona se příští rok dočkají již druhého faceliftu, minimálně do konce dekády tedy nikam nezmizí. Seat jako takový jede dál, jeho konec byl odvolán. Foto: Seat

