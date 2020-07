Tesla trefila jedinou značku na prázdném parkovišti, když Musk slibuje plný autopilot ještě letos před 3 hodinami | Petr Prokopec

Elon Musk rád přehání, tohle ale už není nic podobného, ani přílišný optimismus. Slibovat kompletní autopilot za 5 měsíců v momentě, kdy auto nepřejede prázdné parkoviště 6 km/h bez nehody, je nesmysl.

Akcie Tesly jsou momentálně tak vysoko, že se kalifornský výrobce elektromobilů stal daleko nejhodnotnější automobilkou světa a jednou z nejhodnotnějších firem vůbec. To je vskutku pozoruhodný počin na značku, která letos vyrobila 170 tisíc aut a ani po víc než dekádě v branži stále neví, jak vyrobit kvalitní vozy. A co více, dosud je ani nedokázala se ziskem prodat, neboť o pobyt značky v černých číslech se starají příjmy z prodeje eko-kreditů. Investorům je to ale zjevně jedno, realita už v případě hodnoty Tesly nehraje téměř žádnou roli.

Nyní se Elon Musk rozhodl, že opět zapěje ptáčkům, které polapí do svých sítí. Ve videovzkazu oznámil, že Tesla bude mít nejspíše ještě letos k dispozici autonomní řízení úrovně SAE5. Šéf kalifornské automobilky tak de facto zesměšnil veškeré zavedené značky, jejichž experti tvrdili, že plnohodnotný autopilot nedorazí ještě několik dekád. Pokud se tak vůbec stane, neboť třeba zakladatel Applu říká, že to vůbec není možné. Zatímco v jiných případech můžeme říkat, že Musk přehání nebo je příliš optimistický, tohle je jednoduše lež, které nemůže věřit ani on sám.

V prvé řadě je třeba připomenout, o čem se tu bavíme a o jaké značce. Jako plnohodnotné autonomní řízení je totiž vnímán ten systém, který nevyžaduje jakýkoliv lidský dohled či zásahy. Volantu a pedálům se tedy nemusíte věnovat za žádných okolností, ostatně auto úrovně SAE5 už jimi vůbec nemusí být vybaveno. Místo toho má vše na povel umělá inteligence, jíž jen řeknete, kam chcete odvézt.

Dle původních plánů nám výrobci chtěli tuto autonomii servírovat již od letošního roku, ovšem v průběhu vývoje náhle začali zjišťovat, že větru a dešti se skutečně nedá poručit. Mnohé závazky tak byly vzaty zpět, díky čemuž nakonec s letoškem nemůžeme pevně svázat ani autopiloty úrovně SAE3. Tedy takové systémy, které vám sice umožní sejmout ruce z volantu, ovšem které je třeba v případě potřeby urychleně zastoupit. V řadě zemí nakonec ani nejsou povolené.

Tím se dostáváme k Muskovi a Tesle, která dosud disponuje pouze autonomním řízením úrovně SAE2. Kalifornská automobilka navíc tvrdošíjně odmítá integraci LiDARu a sebevědomě dodává, že jí stačí jen souprava kamer a senzorů. To ovšem vede ke stále většímu množství incidentů, které jsou někdy hodně bizarní - Autopilot totiž přehlédl i kamion ležící napříč dálnicí nebo blikající policejním SUV u kraje silnice.

Leckdo může říci, že za těchto podmínek vozu pořád vládne řidič, Tesly ale od loňska nabízejí také funkci Smart Summon, kterou automobilka navíc neustále vylepšuje. V tomto případě už auto může řídit skutečně samo, bez řidiče uvnitř, který si jej může takto přivolat, třeba když má v rukou nákup. Přesně to před pár dny s poslední verzí Smart Summonu udělal majitel Modelu X, který si na internetu říká Hwood. Tesla mu měla přijet vstříc na zjevně naprosto prázdném parkovišti u nákupního centra, při této „náročné” operaci ale „přehlédla” tlustou, navíc žlutou a osamělou značku uprostřed parkingu. Auta, která nezvládají toto, mají za pět měsíců jezdit sama kudykoli, třeba přeplněnými ulicemi města? Nenechte se vysmát.

Dodejme, že Musk již v roce 2016 sliboval, že během dvou let zvládne Tesla přejet celé Spojené státy od jednoho pobřeží k druhému, aniž by vyžadovala řidiče z masa a kostí. Nyní se píše rok 2020 a Muskův slib zůstává nenaplněn. Místo toho tu máme nový, dle kterého by plnohodnotné autonomní řízení mělo dorazit letos. Tentokrát je ovšem již šéf Tesly chytřejší a neslibuje žádné demonstrace v reálném světle, které by prokázaly, že prostě a jednoduše lže.

Místo toho totiž Musk uvedl, že „si je naprosto jist příchodem úrovně pět, tedy plnohodnotného autonomního řízení. To se ukáže velmi rychle. Myslím si totiž, že my v Tesle jsme velmi blízko dosažení páté úrovně autonomního řízení. A jsem si jist, že funkční základ pro plnohodnotné autopiloty budeme mít k dispozici již letos. Nemyslím si tedy, že nám v cestě stojí nějaké velké překážky, je tu jen spousta malých problémů.“

Těmi malými problémy jsou zjevně třeba kamion ležící napříč na dálnici, který běžní řidiči vidí na míle daleko. Nebo osamělý žlutý sloup uprostřed parkoviště při jízdě rychlostí maximálně 6 km/h. Mimo to si člověk z masa a kostí jasně uvědomuje, že třeba v rezidenčních čtvrtích mu může vběhnout pod kola malé dítě, stejně jako si dokáže srovnat rozdílné tempo chodců, cyklistů a motoristů. Na základě intuice a zkušeností pak dokáže odvrátit mnohá rizika, aniž by vůbec vznikla.

Tuto skutečnost nakonec připustil i sám Musk, který uvedl, že „svět tam venku je složitý a podivný“ a že „není nic komplexnějšího než skutečný svět“. To jsou slova, která nelze zpochybnit, jak na nich dokáže Musk vystavět slib o příchodu autopilotu SAE5 do konce roku, jde mimo nás.

Elon Musk znovu slíbil brzký příchod plnohodnotného autonomního řízení, prý ho automobilka dokončí ještě letos. Foto: Weibo



Realita je 5 měsíců před „dokončením” taková, že auto nepřejede bez nehody prázdné parkoviště rychlostí nejvýše 6 km/h. Foto: Tesla Motors Club

Zdroje: Weibo, Tesla Motors Club

Petr Prokopec