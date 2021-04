Nová nejlevnější Dacia předvedla v losím testu věci, o nichž se Audi či Škodě jen zdá před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Od nejlevnějších aut na trhu čekáte leccos, jen ne technickou nadvládu v jakémkoli smyslu slova. O to více překvapivé je vystoupení nové Dacie Sandero v losím testu. Je nejen lepší než A3, Tucson nebo Octavia, ale také lepší než byla.

V případě automobilových novinek poslední doby šlo skoro počítat s jednou smutnou jistotou. Ať už do losího testu zamířilo skoro jakékoli nové auto, mělo problémy s maximální rychlostí, ve které bylo ještě s to v této zkoušce obstát a obvykle vykázalo horší výsledek než jeho předchozí generace. Platilo to o Hyundai Tucson nebo novém Audi A3, které neprojely mezi kužely ani rychlostí 77 km/h, čímž by test formálně absolvovaly. Místo toho vše zvládly v daleko nižším tempu, stejně jako před nimi třeba Škoda Octavia čtvrté generace, která byla bezproblémová maximálně při sedmdesátce.

Nyní si Španělé z km77.com vzali na paškál novou Dacii Sandero v provedení Stepway. Tedy nejlevnější současný nový vůz, byť v jednom ze svých dražších provedení, pořád ale o mnoho levnější než tři výše zmíněné. Logicky bychom se proto měli dočkat mnohem horších výsledků, jak ale už asi tušíte, realita je zcela opačná. Rumunský hatchback se totiž mezi kužely protáhl bez ztráty květinky rychlostí 73 km/h. Ani to sice na absolvování testu nestačí, v kontextu okolností to ale je třeba vnímat pozitivně.

Je totiž o lepší výsledek než v případě zmíněné trojice a také mezigenerační posun alespoň o 1 km/h výše - o tom všem si Audi, Hyundai i Škoda mohou nechat jen zdát. Španělé mimo to dodávají, že Sandero Stepway „se při dalších pokusech vyznačovalo předvídatelnými a bezpečnými reakcemi“. Přitom poukazují hlavně na stabilizační kontrolu, která s vyšším tempem zasahovala poměrně rázně a zapříčila značnou nedotáčivost vozu. Ten se pak následně nedokázal vrátit do svého jízdního pruhu, či srazil kužele, jimž se měl vyhnout.

Pokud budeme na Dacii koukat optikou losího testu, můžeme ji při náhlých úhybných manévrech na silnici považovat za bezpečnější vůz, než jakým je Octavia, Tucson či A3. Bruselská organizace Euro NCAP to nicméně tak nevidí, pochopitelně zejména proto, že Sandero Stepway není osazeno elektronickými asistenty všeho druhu. Rumunská novinka si tak z crash testů odvezla pouhé dvě hvězdy oproti pěti, jimiž je hodnocena Škoda.

Znovu se tak jen ukazuje, kterak Euro NCAP klade stále větší důraz na nesprávné věci. Nechceme přitom asistenční a bezpečnostní systémy nikterak shazovat, pokud je ale „nalepíte” na auto, které zvládá losí test o 7 km/h pomaleji než bylo po léta považováno za minimum, aktivně bezpečný vůz z něj skutečně neuděláte.

Lze pak už jen podtrhnout, že nové Sandero Stepway není pouze lepší než konkurence, ale také levnější. Za toto provedení dáte minimálně 297 900 Kč, na takovou Škodu Octavia potřebujete skoro o 200 tisíc víc.

Dacia Sandero Stepway překvapivě nezklamala v losím testu. Jízdu mezi kužely požadovaným tempem 77 km/h sice nezvládla, ovšem záda ukázala i mnohem dražší konkurenci. Foto: Dacia

Zdroj: km77.com@Youtube

