Porsche našlo cestu, jak v prodeji i po roce 2024 udržet motory bez špetky elektrifikace

Může se zdát, že jedinou cestou k přežití v automobilovém světě je dnes stále větší zapojení elektrifikace, není to ale tak jednoznačné. Porsche už naplno rozjelo projekt výroby syntetických paliv.

Situace okolo elektrických aut trochu připomíná situaci okolo boje s pandemií koronaviru v České republice. Člověk musí mít trochu více představivosti, aby o věci dokázal uvažovat ve všech souvislostech a pochopil, že je třeba pracovat s několika současně se odehrávajícími ději v jiných časových rovinách, které se sice přímo ovlivňují, reakce jednoho na druhý ale není bezprostřední a není lineární.

Že to správně nedokáže vnímat obyčejný člověk, nepřekvapí, možná ani nechce a nakonec ani nemusí. Že to ale správně nejsou schopni vnímat politici řídící tuto zemi a na základě chaotických rozhodnutí neberoucích v potaz výše zmíněné často více problémů způsobují než řeší, je už ale s podivem. A v případě ideálního pohonu aut je situace bohužel velmi podobná.

Efektivita toho či onoho řešení je znovu velmi komplexní záležitostí, kterou není snadné domyslet do důsledku. Že elektrické auto nevypouští žádné emise z výfuku, který nemá, je hezké, ale neznamená to, že žádné negeneruje. Domyslet si to, že elektřina se musí také z něčeho vyrobit, ještě není tak komplikované, faktorů je ale mnohem více. Především je třeba vyrobit samotná nová auta, je pro ně třeba zajistit celou novou infrastrukturu, je třeba pohřbít století trvající vývoj konvenčních automobilů, je třeba počítat s omezenou životností akumulátorů či jejich komplikovanou a neekologickou výrobou. Je toho opravdu hodně a slova „koronavirový chaos” se pro shrnutí celé situace docela dobře hodí.

Pro normálního člověka jsou to znovu obtížně představitelná dilemata, politici by si ale měli být vědomi pozitiv i negativ všech řešení. A volit to adekvátní pro danou situaci, nebo nejlépe nevolit žádné a nechat pestrý souboj alternativ najít to nejlepší, jak navrhují němečtí technici. Ono se totiž to ideální vzhledem k neustále se měnícím podmínkám od zeleného stolu najít možná ani nedá, když ale nebudete ovlivňovat přirozené procesy zakazováním či subvencováním jednoho či druhého, nejlepší cesta beroucí v potaz všechny faktory se za správně nastavených mantinelů najde tak trochu sama.

Možná si nyní říkáte, co vlastně existuje jiného než elektrický pohon, jednu z možných odpovědí nabízí Porsche. To už delší čas koketuje s myšlenkou tzv. syntetických paliv, ve zkratce řečeno paliv vyráběných za pomoci elektřiny generované ekologickými způsoby. Vytěžit ropu a zpracovat ji je pořád nejlevnější, také je ale možné vzít elektřinu a srovnatelný (či dokonce ještě lepší) benzin nebo naftu z ní vyrobit.

Zastánci elektrické mobility už jistě křičí něco o tom, že je to podstatně méně efektivní proces než elektřinu vzít, nabít s ní akumulátory a pohánět s ní auto. To je na první pohled pravda, zcela to ale zanedbává naznačené věci v pozadí. Zatímco syntetická paliva možná neefektivně vyrobíte, použijete je pro všechna současná auta bez jakýchkoli úprav. Nemusíte tedy nic vyvíjet, to jsou emise. Nemusíte nic nového vyrábět, to jsou emise. Nemusíte řešit, kde vzít lithium nebo kobalt, neboť i to představuje zátěž. Nemusíte stavět miliony dobíjecích stanic, nemusíte šrotovat desítky milionů aut, která by mohla dále sloužit atd.

Když si pak dáte všechny faktory na misky vah, můžete snadno zjistit, že lepší pro přírodu je vyrábět neefektivně palivo než vyrábět neefektivně úplně jiná auta, se kterými nedojedete rychleji ani z Prahy do Ostravy, natož pak zpět. Nevíme, co je lepší, to jsou skutečně složité počty, Porsche si ale myslí, že vhodnější bude vyrábět ona paliva.

Definitivně tak rozjelo projekt výroby syntetických paliv, která bude pod jeho taktovkou probíhat v Chile. Proč? Jednak to tam bude levné, protože Chile na tom není zrovna nejlépe a jednak továrna bude stát v Patagonii, kde fouká vítr tak moc, že je možná tam s relativně vysokou efektivitou provozovat větrné elektrárny. Právě těch bude využívat Porsche k výrobě syntetických paliv, aby ani v druhé polovině této dekády nemuselo nabízet jen elektrické či elektrifikované modely.

V rozhovoru pro Carbuzz to potvrdil Markus Steiner, šéf výzkumu a vývoje automobilky. Firma zkusila postavit hybridní 911, nepřekvapivě ale zjistila, že něco takového nemůže pustit do prodeje. Musela tak hledat jiné cesty a tou definitivní se zdá být výroba syntetických paliv. Podle Steinera by už v roce 2024 mělo Porsche vyrábět dost syntetických paliv, aby všechny nové 911 prodané po celém světě mohly být poháněny ryze spalovacími motory využívajícími tento druh paliva.

Je to jistě odvážné, ale jsme rádi, že něco takového existuje. K nejlepšímu řešení dojdeme vždy soubojem různých myšlenek, nikoli jednou cestou nařízenou od zeleného stolu okupovaného lidmi, kteří opakovaně dokazují, že nejsou schopni domyslet všechny dopady svých rozhodnutí.

Porsche 911 poháněné ryze spalovacím motorem není mrtvá větev vývoje, automobilka jej za pomoci syntetických paliv udrží v prodeji v podstatě libovolně dlouho. Foto: Porsche

